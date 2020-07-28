‫شنغهاي إلكتريك تتشارك توقعات سوق طاقة الرياح الصيني في حديث مع بلومبيرغ أن إي أف

يرحب سوق أنظمة طاقة الرياح البحرية والبرية في الصين بـ “وحدات الطوربينات ذات السعة الكبيرة والتحويل الرقمي” digital transformation، وتقومشنغهاي إلكتريك “ببناء منصة اختبار وتثبت لطوربينات الرياح البحرية التي تزيد عن 10 ميغاوات بالإضافة إلى نظام متكامل للطاقة المتجددة، كما قال بنغيو كانغ، كبير المسؤولين الرقميين والمدير العام الهندسي في مجموعة طاقة الرياح بشنغهاي إلكتريك، في مقابلة مع بلومبيرغ أن إي أف.

وفي حديثه عن أهمية هذا المشروع التاريخي خلال المقابلة، قال السيد كانغ إنشنغهاي إلكتريكتستغل الزخم المتنامي لسوق الطوربينات البحرية في الصين، والذي من المتوقع أن يشهد ارتفاع طاقة الرياح المتصلة بالشبكة إلى 26 غيغاواط بحلول نهاية العام 2025، لتسريع البحث والتطوير وتقديم حلول الطاقة المتجددة الرائدة عالميًا.

وقال بنغيو كانغ: “في الوقت الحالي، نقوم ببناء منصة اختبار وتثبت لطوربينات رياح بحرية تزيد عن 10 ميغاوات بالإضافة إلى استكشاف شبكات الـ 5 جي وإنترنت الأشياء الصناعية لإنشاء نظام متكامل للطاقة المتجددة يجمع بين الرياح والطاقة الشمسية وتخزين الطاقة“.

وأضاف: “سيكون هناك طلب قوي على الوحدات العائمة في أسواق البحر البعيدة والعميقة في الصين، حيث تمثل هذه المناطق أكثر من 80 ٪ من إجمالي موارد الرياح البحرية. نحن نستكشف كيفية اختراق التحديات التقنية مثل الحد الادنى لعمق المياه لتطبيق الطوربينات العائمة والبيئة البحرية في المناطق البحرية البعيدة والاعاصير القوية“.

كما أنمجموعة طاقة الرياح لشنغهاي إلكتريكتقوم بتوسيع بصمتها العالمية، عبر إنتاج وحدات خاصة مخصصة تعتمد على منصات منتجات 2.5 و4 ميغاواط لأسواق طاقة الرياح البرية في الخارج. وتعمل الشركة الآن على تطوير نماذج مناسبة لشبكة الطاقة 60 هرتز في الخارج لتلبية الطلب الإقليمي في دول مثل اليابان والولايات المتحدة وكندا.

نظرًا لأن سلاسل الإمداد العالمية قد اندمجت بشكل وثيق في النظام البيئي لطاقة الرياح في الصين، فقد أقامتشنغهاي إلكتريك، وهي مزود خدمة في دورة حياة أنظمة طاقة الرياح بأكملها، شراكات استراتيجية مع الشركات الدولية في كل جزء تقريبًا من سلسلة القيمة بما في ذلك المولدات وعلب التروس والمحامل والأدوات والمنصات الرقمية للبحث والتطوير والتصميم.

سجلت شنغهاي إلكتريك أكبر زيادة في الإيرادات من مصادر الطاقة المتجددة في السنوات الأخيرة، مع نمو سنوي بنسبة 51٪ من 2018 إلى 2019، في مقابل 8.4٪ فقط من عائداتها في سوق الطاقة الحرارية خلال نفس الفترة. وفي أواخر حزيران/يونيو، أعلنت الشركة عن خطتها للطرح العام الأولي لشركة طاقة الرياح التابعة لمجموعة طاقة الرياح لشنغهاي إلكتريك.

الصورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1219707/Shanghai_ Electric_8MW_offshore_wind_ turbine.jpg

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