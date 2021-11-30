عقدت شركة Payguru التابعة لشركة TPAY MOBILE شراكة مع مزود تركي افتراضي رائد في نقاط البيع (POS) لإتاحة عملية إضافة الشحن -الأولى على الإطلاق- للمحفظة الرقمية عبر موفري خدمات الهاتف المحمول

اسطنبول, 29 نوفمبر / تشرين ثاني 2021 /PRNewswire/ — أعلنت Payguru، إحدى شركات TPay Mobile FZ-LLC، عن إطلاق خدمة استخدام جديدة للفوترة المباشرة عبر موفري خدمات الهواتف المحمولة (DCB) بالشراكة مع شركة Iyzico، المزود الرائد لحلول نقاط البيع الافتراضية (POS) في تركيا. سيتمكن المستهلكون من إضافة شحن الرصيد عبر “ادفع باستخدام Iyzico“، من خلال DCB – لتحسين إمكانية الحصول على الخدمات المالية للمستهلكين الذين لا يحملون بطاقات ائتمان أو خصم.

وعلى الرغم من أن عدد سكان تركيا الذين لا يملكون حسابًا مصرفياً يبلغ١٦مليونًا،إلا أن الأمور تشهد تحسنًا الآن بفضل الحلول الرقمية المرنة. وتقدم Iyzico خدمات الدفع عبر الإنترنت وتقنيات الدفع القائمة على الذكاء الاصطناعي للشركات والمؤسسات، وسيتمكن المستهلكون من زيادة رصيد الدفع في محفظة Iyzico عبر التحويلات المصرفية وبطاقات الائتمان وتحويل الرصيد عبر الهاتف المحمول بسرعة وأمان.

وتقدمIyzico خدمات لأكثر من ٧٠ ألف فردٍ من خلال الشركات وأكثر من ٩٠٠ ألف فرد منفصلٍ، بحجم معاملات سنوية تبلغ ١٨ مليار ليرة تركية. وشركة Payguru،موفر المدفوعات الرائد في تركيا، توفر خدمات الهواتف المحمولة من خلال ثلاثة مشغلين لشبكات الهاتف المحمول، فضلاً عن التحويلات المصرفية ومدفوعات الصراف الآلي عبر ثمانية بنوك رئيسية مع وجود ما يزيد عن ٨٤ مليون مشتركٍ في المنطقة، واستطاعتPayguru أن تضيف خدمات الهواتف المحمولةلعلامات تجارية شهيرة، منها برجر كينجBurger King وتينسنت Tencent،ولديها حاليًا أكثر من ١٤٠٠ مؤسسة تجارية على منصتها وقد قامت بإجراء أكثر من ١٠٤,٥ مليون معاملة في العام الماضي.

وإتاحة خدمة إضافة الشحن للمحفظة الرقمية من خلالموفري خدمات الهواتف المحمولة هي الأولى من نوعها على الإطلاق في تركيا. وكانت نايكيNike وبوماPuma وإيف روشيهYves Rocher وانتيميسيميintimissimi من أبرز العلامات التجارية العالمية التي اختارتهاIyzico كشريك موثوق به. وسيساهم استخدام الخدمة الجديدة في تحسين الوصول للخدمات المالية من قِبل المستهلكين ممن لديهم وصول محدود للبنية التحتية المصرفية التقليدية وذلك من خلال تمكينهم من إجراء مدفوعات رقمية دون الحاجة إلى حساب مصرفي أو بطاقة ائتمان أو خصم، وبهذا سيتمكن التجار المحليون عبر هذه التكنولوجيا من الوصول للمدفوعات وقبولها بطريقة سلسة، مما يغير طريقة دفع الشركات والأفراد للأموال واستلامها.

ويسمح هذا التكامل الموحد للتجار بالاتصال بـ ٨٧ قناة دفع، مما يساعدهم في التوسع في أعمالهم من خلال زيادة نطاق وصولهم إلى العملاء الجدد، إضافةً إلى من لا يتعاملون مع البنوك، وتقديم خدمات مبتكرة مثل ربط تعريفات المشغلين وبرامج الولاء والتحفيز.

وفي هذا السياق، علَّق إيشيك أومان، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة Payguru : “تمثل الشراكة معIyzico مرحلة جديدة وبارزة في رحلة Payguru، إذْ تتماشى هذه الخطوة بشدة مع إستراتيجيتنا للتعاون كونها الطريق الأفضل لإحداث تأثير في عصر الفوترة المباشرةمن خلال موفري خدمات الهاتف المحمول، فضلاً عن تعزيز التزامنا بالاستثمار المستدام وتحرير قيمة التجارة الرقمية والشمول المالي وسبل الوصول إل المستخدمين، ويشير أيضًا إلى قدرتنا على التحسين وتوسيع نطاق عمليات التنفيذ، وذلك بعد أن استحوذت TPay Mobile على شركةPayguruفي يونيو ٢٠٢٠.”

ومن جانبه، قال بارباروس أوزبوغوتو، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة Iyzico : “يُمكّن الهاتف المحمول المستهلكين في جميع أنحاء العالم، ليس فقط من التواصل بشكل أكثر فعالية، بل وأيضًا من الدفع عن بعد. وبالشراكة مع Payguru، سوف نفتح آفاقًا جديدة في عالم الدفع باستخدام قوة الهاتف المحمول لزيادة الشمول المالي – وهو أمر ضروري لتحفيز التنمية الاقتصادية”.

وأضاف أوزبوغوتو أنه من خلال التعاون مع المشغلين سنخلق فرصة أكبر تُمكّن المستهلكين، ممن لا يملكون بطاقات ائتمان أو خصم، من الوصول إلى الخدمات المالية وتمكينهم من تحويل الأرصدة إلى محافظهم الرقمية عبر مشغلي الهاتف المحمول. وتعد هذه خطوة تاريخية في ساحة المدفوعات التي تجمع بين نهجIyzico مع هيكل Payguru السريع والديناميكي، ونحن نتطلع إلى استمرار التعاون معPayguru وشركتها الأم “.TPay Mobile

نبذة عن Payguru

تأسستPayguru في عام ٢٠١٥، وهي الشركة الرائدة في مجال تجميع المدفوعات في تركيا، وكانت أول شركة دفع عبر الهاتف المحمول تحصل على ترخيص دفع من جهة التنظيم المالي في تركيا. تقدمPayguru خدماتDCB من خلال ثلاثة مشغلين لشبكات الهاتف المحمول والتحويل المصرفي / مدفوعات الصراف الآلي عبر ثمانية بنوك رئيسية.

الشركة مملوكة بنسبة 100٪ لشركةTPay Mobile ، وهي الشركة الرائدة في مجال الدفع عبر الهاتف المحمول في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا.

نبذة عن TPay Mobile

TPay Mobile https://www.tpaymobile. com/ هي الشركة الرائدة في مجال الدفع من خلال الهواتف المحمولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا (META). وتوفر شركةTPay Mobile خدمة متكاملة وحل دفع شامل يسهل على مزودي الخدمات الرقمية – بما في ذلك التجار ومطورو الألعاب – الوصول إلى المدفوعات من المستهلكين وقبولها في أكثر من 20 دولة في المنطقة.

وتساهم تقنية TPay Mobile البسيطة والمتطورة على تعزيز الشمول المالي والوصول إلى جميع أنحاء المناطق التي تعمل بها الشركة، والتي لا يتعامل بها العديد من الأفراد مع البنوك ولا باستخدام بطاقات الائتمان أو الخصم. وتسمح TPay Mobile للمستخدمين إجراء عمليات الشراء عن طريق تحصيل المدفوعات من فاتورة الهاتف المحمول الخاصة بهم أو الخصم من رصيد الائتمان أو رصيد المحفظة. ويتم تسهيل ذلك من خلال واجهة تطبيق مبرمجة تمكّن التجار المحليين والعالميين من الوصول وقبول المدفوعات من أكثر من 600 مليون عميل محتمل، دون الحاجة إلى حساب مصرفي تقليدي. وفي المقابل، يمكن للمشغلين وموفري محافظ الهواتف المحمولة توصيل مشتركيهم بالآلاف من رواد مزودي الخدمة الرقمية من خلال منصة مدفوعات الهاتف المحمول TPay Mobile.

يقع المقر الرئيسي لشركةTPay Mobile في الإمارات العربية المتحدة وتصل خدماتها حاليًا إلى أكثر من 16 مليون مستخدم نشِط شهرياً. ومن بين المساهمين فيTPay Mobile ، هيليوس إنفستمنت بارتنرز، شركة الاستثمار الخاصة الرائدة التي تركز على إفريقيا، وA15، وصندوق رأس المال الاستثماري الرائد في الشرق الأوسط الذي يركز على التكنولوجيا.

للحصول على المزيد من المعلومات، برجاء زيارة موقع https://tpaymobile.com/

نبذة عن Iyzico

تأسست شركةIyzico في عام ٢٠١٣ لتقديم خدمات نقاط البيع الافتراضية وتقنيات الدفع القائمة على الذكاء الاصطناعي للشركات من مختلف الأحجام في عالم التجارة الإلكترونية. من خلال تسهيل عمليات الدفع المعقدة باستخدام منصتها البسيطة والآمنة، حققتIyzico نجاحات كبيرة في رقمنة آلاف الشركات في وقت قصير و استحوذت عليها شركةPayU لنظام الدفع العالمي في عام ٢٠١٩. بعد اكتمال عملية الدمج في غضون عام ونصف، تقومIyzico بتسيير الأعمال كنظام دفع موحد مع ٢٠٠ شخص يعملون تحت سقف واحد. بفضل هيكلها القوي، تعملIyzico وفقا لمبادئ إضفاء الطابع الديمقراطي على الخدمات المالية وجعلها في متناول الجميع، وذلك إلى جانب الخدمة التي تقدمها للشركات.





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