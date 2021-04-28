‫شركتا Yingli Solar (ينجلي سولار) وSun City (صن سيتي) توقعان اتفاقية استراتيجية

باودينغ، الصين, 28 أبريل/نيسان 2021 /PRNewswire/ — في 26 أبريل/نيسان، وقعت شركة Yingli Energy (ينجلي إنرجي) (الصين) المحدودة وصن سيتي اتفاقية تعاون استراتيجي لتطوير سوق الطاقة المتجددة الإقليمي بشكل مشترك.

وفقًا للاتفاقية، ستشتري صن سيتي ألواح ضوئية بقدرة 25 ميجاوات من ينجلي إنرجي في عام 2021، وذلك لبناء أنظمة إمدادات المياه والبنية التحتية الأخرى في اليمن. بالإضافة إلى ذلك، سيعمل الطرفان معًا من أجل تعزيز استخدام الطاقة المتجددة في الشرق الأوسط، والترويج بقوة لاستخدامات الألواح الضوئية الجديدة، واستكشاف سوق الألواح الضوئية الموزعة، وتعزيز التعاون المتعمق تدريجياً في بناء العلامة التجارية والتطوير المستمر.

قال إبراهيم أحمد، المدير التنفيذي لشركة صن سيتي في تصريح له: “نحن سعداء جدًا للعمل مع ينجلي سولار لتوفير حلول موثوقة ومستقرة للاستخدامات الخاصة بالطاقة النظيفة في الشرق الأوسط”. “تتمتع صن سيتي بخبرة صناعية غنية وموارد محلية، بالإضافة إلى منتجات ينجلي من الألواح الضوئية عالية الكفاءة، ونتوقع تحقيق عوائد وتجربة أفضل للعملاء في الشرق الأوسط.”

بدأ التعاون بين ينجلي سولار وصن سيتي في عام 2018، وتجاوز التوريد التراكمي 28 ميجاوات. قال (Allen Geng) ألين جينج، المدير العام للمبيعات الدولية لشركة ينجلي سولار في تصريح له في حفل التوقيع: “تركز ينجلي دائمًا على مشاريع التنمية والتعاون لحلول الطاقة الموزعة خارج الشبكة بالنسبة لسوق الشرق الأوسط. سيؤدي توقيع الاتفاقية إلى تعميق التعاون بين الطرفين، ويشرف ينجلي للغاية مواصلة العمل مع صن سيتي لتعزيز تطوير الألواح الضوئية في الشرق الأوسط.”