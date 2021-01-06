‫شركتا كارون وأكيويتي تتشاركان لدفع فحوص المخاطر المتعلقة بالعقوبات إلى الأمام

وبهذه الشراكة، يمكن الآن استخدام بيانات المخاطر المتعلقة بالعقوبات من شركة كارون بمجموعة فيركو لحلول فحص الجرائم المالية من أكيويتي. يمكن لمستخدمي مجموعة فيركو الاستفادة من بيانات كارون لإضفاء مزيد من العمق على تغطية المخاطر المتعلقة بالعقوبات، بما في ذلك الشركات الفرعية المملوكة بأغلبية الأسهم التابعة لجهات خاضعة للعقوبات. كارون (50 زائد) والشركات الفرعية المملوكة بأقلية الأسهم التابعة لجهات خاضعة للعقوبات، والكيانات التي تسيطر عليها أو تقودها جهات خاضعة للعقوبات، وغيرها من أنماط المخاطر. يسعى هذا المزيج إلى تحسين دقة الفحص والتكيف بسهولة مع سياسات المخاطر المحددة.

وفقًا لتقريرنبض العقوبات من أكيويتي الذي صدر مؤخرًا كان مشهد العقوبات الاقتصادية العالمية نشطًا بشكل خاص خلال الربع الثالث من العام 2020 حيث واصلت الجهات التنظيمية فرض عقوبات عبر عدد من القضايا. أصبح الفحص ضد الشركات الفرعية ذات ملكية الغالبية من قبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، والاتحاد الأوروبي، والشركات الخاضعة لعقوبات الأمم المتحدة معيارًا في الصناعة بصورة متزايدة، لكن التوسع المطرد للشركات والأفراد المدرجين في قوائم العقوبات جعل من المهم بشكل متزايد مواكبة ذلك مع التغييرات وإجراء التعديلات اللازمة على البيانات والأنظمة.

قالت فيكتوريا لومب، نائبة الرئيس الأولى للمبيعات في كارون: “تعتبر القدرة على فحص العملاء والشركاء التجاريين والمعاملات بكفاءة وفعالية بحثًا عن المخاطر المتعلقة بالعقوبات أمرًا بالغ الأهمية في أي إطار تحكم. ويسعدنا للغاية أنه من خلال التعاون مع عملاء أكيويتي، يمكنهم إدارة تحديات العمليات وإدارة المخاطر بشكل أفضل، وهو من شأنه توفير التكاليف والضمانات التنظيمية “.

وقال فرانك لانهير، نائب الرئيس لشراكات في أكيويتي: “يحتاج ممارسو الامتثال للعقوبات إلى الوصول السريع إلى البيانات الدقيقة وتكنولوجيا الفحص المتطورة للمساعدة في إدارة برامج الامتثال الخاصة بهم. وتهدف شراكتنا مع كارون إلى مساعدة المؤسسات على معالجة النطاق الموسع لمتطلبات العقوبات، مع تخفيف تكاليف الامتثال والتحضير للتدقيق التنظيمي وتجنب العقوبات غير الضرورية “.

نبذة عن كارون

شركة كارون هي مزود رائد للبحوث وتحليلات البيانات، وتركز على التهديدات الأمنية العالمية والخلافات الأخرى التي تؤثر على التجارة والتمويل العالميين. ومن بين عملاء كارون المؤسسات المالية الدولية من الدرجة الأولى، والشركات العالمية، وكيانات القطاع العام، وشركات الخدمات المهنية. يترأس شركة كارون مسؤولون سابقون كبار في وزارة الخزانة الأميركية، ومهنيون ذوو خبرة في تطوير البرمجيات وعلوم البيانات.

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عن أكيوتي

أكيويتي تعمل على تمكين معاملات العملاء المتوافقة والمضمونة للمساعدة في بناء نظام مالي مترابط وموثوق به. تساعد حلول فحص الجرائم المالية وخدمات الدفع ومزايا الامتثال التي نقدمها في تمكين الشمول المالي مع تحديد النشاط الإجرامي واللاعبين الاحتياليين. بفضل الخبرة العميقة وحلول البيانات والتحليلات الرائدة في الصناعة من العلامتين التجاريتين فيركو Firco وبانكرز ألماناك Bankers Almanac ، توفر أكيويتي ثقة وكفاءة وامتثالًا لا مثيل لها للعملاء في جميع أنحاء العالم. وإذ هي جزء من ريليكس، المزود الرائد عالميًا للمعلومات والتحليلات للعملاء المحترفين والتجاريين عبر مختلف القطاعات، تقدم أكيويتي حلولًا للبنوك والشركات في جميع أنحاء العالم على مدى 180 عامًا.

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