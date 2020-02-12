‫شركة Webb Fontaine توقع عقدًا مع حكومة جمهورية أفريقيا الوسطى

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 12 فبراير 2020 /PRNewswire/ — فازت Webb Fontaine، الشركة الرائدة في مجال توفير الحلول لتسهيل التجارة المدعومة بالذكاء الاصطناعي والجيل الجديد من أنظمة تكنولوجيا المعلومات، بعقد مدته ثلاث سنوات لإنشاء وتشغيل وإدارة سلسلة من الخدمات المتعلقة بالجمارك في جمهورية أفريقيا الوسطى. توفر بوابة الجمارك الإلكترونية -التي يُتوقع بدء تشغيلها في شهر فبراير الحالي- للمشغلين بيئة آمنة ورقمية للإدارة الإلكترونية لإعلانات الاستيراد والتصدير التجاري (TID أو TED) من قبل وزارة التجارة والصناعة. بالإضافة إلى ذلك، فسوف تدعم تقديم إعلانات ما قبل الوصول إلى الجمارك عبر الإنترنت مما يسمح لإدارة الجمارك بإجراء التقييم والتصنيف قبل وصول البضائع.

علاوة على ذلك، يُمنح المشغلون أيضًا إمكانية الوصول إلى محاكي رسوم الاستيراد والضرائب بالإضافة إلى المعلومات المتعلقة بالتجارة.

وسيتم تكليف شركة Webb Fontaine أيضًا بإنشاء مركز للتميز يمكّن إدارة الجمارك من إجراء تصنيف للبضائع المستوردة وتقييمها بشكل تدريجي.

وقد صرح السيد ديديه ريموند المدير التنفيذي للشركة قائلاً: “إن الاتفاق المُبرم بين Webb Fontaine وحكومة جمهورية أفريقيا الوسطى هو جزء من مبادرة البلاد نحو دخول عالم الرقمنة وهي خطوة كبيرة على الطريق الصحيح لمجتمع التجارة في جمهورية أفريقيا الوسطى. وسينعكس ذلك في شكل تحسن ملحوظ على مناخ الأعمال التجارية من خلال التخلي عن بعض الإجراءات التجارية وتزويد الحكومة بقاعدة بيانات للتقييم الجمركي يجري تحديثها تلقائيًا خلال العمليات التجارية.”

ومن شأن تنفيذ بوابة الجمارك الإلكترونية أن توفر لجمهورية أفريقيا الوسطى مجموعة واسعة من الخدمات عبر الإنترنت تعمل على توفير الكثير من الوقت عن طريق تقليل رحلات السفر وحالات التأخير والتكاليف المتعلقة بالتخليص الجمركي للبضائع.

كما أشار السيد أنج ماكسيم كازاجوي، وزير الاتصالات والإعلام والمتحدث الرسمي باسم حكومة جمهورية أفريقيا الوسطى، بشأن توقعات السلطات قائلاً: “تتطلع حكومتنا إلى جني ثمار هذه الشراكة مع Webb Fontaine. إذ يمثل تدشين بوابة الجمارك الإلكترونية -بوصفه السابقة الأولى من نوعها في جمهورية أفريقيا الوسطى- خطوة هامة في سبيل إصلاحات التحديث التي نعمل عليها في الوقت الحالي، ولا يقتصر دورها على المساعدة في تحسين الإيرادات الجمركية للبلاد فحسب، بل من شأنها أن تعزز أيضًا من قدرة موظفي الجمارك من خلال مركز التميز.”

كما يُسهم إطلاق منصة الجمارك الإلكترونية في أن يكون خطوة حاسمة لإنشاء اقتصاد رقمي في جميع أنحاء جمهورية أفريقيا الوسطى.

نُبذة عن Webb Fontaine:

تحظى Webb Fontaine بثقة الحكومات على مستوى العالم، إذ توفر حلولا في شتى المجالات التقنية لتسريع وتيرة تطوير وتحديث المعاملات التجارية للدول. تستخدم الشركة تقنية فريدة من نوعها بما في ذلك الذكاء الاصطناعي لإتاحة الفرصة أمام الدول للظهور على الساحة العالمية كأحد أبرز الجهات الفاعلة في مستقبل التجارة العالمية.

نقل المعرفة هو جوهر العمل في Webb Fontaine، إذ يعمل لدى الشركة فريق من الخبراء الذين يعملون في جميع أنحاء العالم، لتمكين المجتمعات المحلية والحكومات.

ولكونها إحدى الشركات الرائدة في مجالها بما تمتلكه من مراكز متخصصة في البحث والتطوير، تعمل Webb Fontaine باستمرار على تطوير ممارسات التجارة الدولية التي تربط بين الدول والحدود والأشخاص.

للحصول على مزيد من المعلومات، يرجى تصفُّح الموقع الإلكتروني www.webbfontaine. com