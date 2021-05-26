‫شركة True Beacon تتحول للعالمية

بنغالور – الهند،

26 مايو 2021

/PRNewswire/ —

أعلن اليوم نيكيل كاماث وريتشارد باتل، الشركاء المؤسسون لشركة إدارة الأصول الهندية True Beacon عن إطلاق أول صندوق استثمار بديل تشغيلي في مدينة جوجارات العالمية للتمويل والتكنولوجيا (جيفت). وتعتزم شركة True Beacon العالمية، أحد صناديق الاستثمار التي تخدم المستثمرين الإستراتيجيين على المستوى الدولي، إتاحة فرصة النفاذ إلى أسواق رأس المال الهندية بمستوى عال من الشفافية وبدون أي رسوم إدارة، مع تطبيق نظام ضريبي عالمي.

وتقدم شركة True Beacon خدماتها لأكتر من 250 فرد من أصحاب الثروات فائقة القيمة وغيرهم من أصحاب الثروات عالية القيمة، حيث تتخذ الشركة من مدينة بنغالور مقرًا لها. وقد استطاعت عملاق صناديق الاستثمار الوطنية الهندية، True Beacon One، التفوق على مثيلاتها من الشركات المسجلة في مؤشر أسهم سوق البورصة الهندية (NIFTY50) بنسبة 32% خلال عام 2020. وتسعى شركة True Beacon العالمية إلى تطبيق استراتيجية صندوق الاستثمار الوطني في تعاملاتها مع جهات الاستثمار من المؤسسات العالمية والأفراد.

يقع مقر True Beacon العالمية من مدينة جيفت، وتشكل المدينة منطقة اقتصادية مميزة في مدينة أحمد آباد، إذ تتبع سياسة الضريبة الصفرية على مكاسب المشتقات المالية، إلى جانب تميزها بجهاز تنظيمي يجعلها في مصاف المراكز المالية العالمية في دبي وسنغافورة.

“يمثل تأسيس شركة True Beacon العالمية في مدينة جيفت مرحلة جديدة ومثيرة بالنسبة لنا، إذ يُعد إضافة إلى سجل نجاحنا الاستثماري،” حسبما ذكر نيكيل كاماث، الشريك المؤسس والمدير التنفيذي لشؤون المعلومات.

بينما يذكر ريتشارد باتل، الشريك المؤسس والمدير والتنفيذي، أن “الهند تُعد واحدة من بين أكثر مقاصد الاستثمار جاذبية لأصحاب الثروات فائقة القيمة وغيرهم من أصحاب الثروات فائقة القيمة على مستوى العالم.” وتطلع الشركة إلى المساهمة بدورها في جذب الاستثمارات الأجنبية إلى البلاد.”

نبذة عن True Beacon

تهتم True Beacon بتشغيل صناديق الاستثمار المختلطة لخدمة المستثمرين الاستراتيجيين في أسواق المال الهندية. وتُعد واحدة من بين كبرى صناديق الاستثمار مفتوحة الرأسمال، حيث تعمل بدون أي رسوم إدارية مع تقديم مكافأة أداء سنوية بواقع 10% على المكاسب التي تحققها الشركة.

وتحرص الشركة على بناء مجتمع من أصحاب الثروات عالية القيمة في الهند وعلى مستوى العالم لتقديم قيمة استراتيجية من خلال دعم تدفق الصفقت العالمية وفرص الاستثمار المشترك والمبادرات الإنسانية وبرامج التعليم من الجيل التالي.

نبذة عن نيكيل كاماث

ترك نيكيل كاماث الدراسة في سن الرابعة عشر ليمثل الهند في بطولات الشطرنج قبل أن يبدأ نشاطه في مجال تداول الأسهم بعد ذلك بثلاث سنوات. في عام 2010، شارك نيكيل في تأسيس شركة Zerodha، والتي أصبحت الآن أكبر شركات الوساطة الهندية مستحوذة على 15% من قيمة حجم أسهم البورصة اليومية بالهند. تتجاوز قيمة الشركة 2 مليار دولار أمريكي، وتعود ملكيتها بالكامل إلى نيكيل وأخيه نيثين. وقد تعهد الأخوان مؤخرًا بتقديم 100 مليون دولار لمواجهة مشكلة تغير المناخ. ويُعد نيكيل أصغر الأفراد سنًا على قائمة مجلة فوربس للأثرياء بالهند عام 2020.

نبذة عن ريتشارد باتل – حاصل على الوسام الملكي الفيكتوري

يهتم ريتشارد بالسفر إلى الهند وممارسة نشاطة التجاري فيها على مدار الثلاثة عقود الأخيرة. خدم ريتشارد 18 عامًا كطيار مقاتل في الجيش البريطاني، من بينها سنة واحدة قضاها في برنامج تبادل عسكري مع القوات المسلحة الهندية. خدم ريتشارد العائلة الملكية البريطانية بين عامي 2004 و 2014 كسائس ثم رئيس شؤون الأسرة الملكية لأمير ويلز ودوقة كورنوال. قبل أن يشارك في تأسيس شركة True Beacon، تولى ريتشارد منصب نائب رئيس بنك ستاندرد تشارترد الخاص لمدة 5 سنوات، والذي يقدم خدماته لحوالي 250 من أصحاب الثروات فائقة القيمة على مستوى العالم.

الاتصال:

كودرات كالون

info@truebeacon.com

https://truebeacon.com/