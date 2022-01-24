‫شركة Sungrow تفوز بجائزة من جوائز ميسيا 2022 كـ “المزود الإقليمي لتقنية العاكسات” في قمة الطاقة المستقبلية العالمية

أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة، 24 كانون الثاني/يناير، 2022 / PRNewswire/ — مع انطلاق القمة العالمية لطاقة المستقبل 2022، فازت شركة “سنغرو” Sungrow، المزود العالمي الرائد لحلول العاكس للطاقة المتجددة، بجوائز ميسيا للطاقة الشمسية 2022 باعتبارها “المزود الإقليمي للتكنولوجيا للعاكسات.” وباعتبارها الشركة الوحيدة التي فازت بهذه الجائزة، فإن هذا يمثل شهادة قوية على تقنيات Sungrow المتقدمة. تمثل هذه الجائزة تقديرًا من السلطة المحلية، وتكريمًا لأداء Sungrow المتميز في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على مدار السنوات الماضية.

تعد جمعية الشرق الأوسط لصناعة الطاقة الشمسية (ميسيا) أكبر اتحاد تجاري للطاقة الشمسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهو اتحاد يمثل أكثر من 150 منظمة دولية ومحلية. في كل عام، تمنح ميسيا للشركات ذات الممارسات الجيدة والاحتراف والجودة والسلامة والابتكار “جوائز ميسيا للطاقة الشمسية.” في العام 2022، تقدمت Sungrow بطلب المشاركة في فئة جوائز “مزود التكنولوجيا الإقليمي” بعاكس السلسلة شديد القوة SG350HX والعاكس المعياري 1+X الأكثر ابتكارًا. بعد جولات من التحكيم من خلال لجنة من خبراء وقادة الصناعة، فازت Sungrow بهذا التكريم في النهاية من بين المتقدمين البارزين الآخرين.

وفقًا لشهادة ميسيا على هذه الجائزة، فإن عاكسي المرافق الكهربائية: SG350HX و1+X، وهو العاكس الوحداتي، يثبتان أنهما أكثر قابلية للتكيف تقنيًا مع منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث إنهما قادران على خفض سعر الكهرباء المسوى من خلال التوافق مع التفضيل المتزايد للطاقة الكهربائية الأعلى. اجتاز كلا العاكسين جميع المعايير الدولية ومعايير IEC وهما يتميزان بمعايير حماية عالية.

خلال الأيام الثلاثة الماضية من 17 19 القمة العالمية لطاقة المستقبل 2022، عرضت Sungrow أيضًا العديد من المنتجات الجديدة. تم عرضت أحدث نظام تخزين طاقة مبردة بجهد 1500 فولت، ونظام تخزين الطاقة السكنية من الجيل الجديد — SH6.0RS ومنتجات أخرى للتخزين الشمسي بالإضافة إلى منتجات التخزين. قامت العديد من شركات الطاقة العالمية المرموقة بما في ذلك أكوا باور، وإي دي إف، ومصدر، وأميا باور، وماروبيني بزيارة جناح Sungrow وتعرفت على الحلول الجديدة للشركة. علاوة على ذلك، وقعت Sungrow عقودل لتزويد ما مجموعه 340 ميغاواط من طلبات المحولات السكنية ومحولات C&I مع ثلاثة موزعين معروفين بما في ذلك أورغانج من الإمارات العربية المتحدة و أيه سي أو من مصر والرائبي من اليمن.

في مواجهة صناعة الطاقة المتجددة المزدهرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بدأت Sungrow في وضع استراتيجيات وتنمية سوق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في وقت مبكر جدًا. وحاليًا، تحتل Sungrow أكبر حصة سوقية في تلك المنطقة. في المستقبل، بالاعتماد على شبكة المبيعات المحلية والمستودعات ومنافذ الخدمة، تتطلع Sungrow إلى توسيع وجودها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والمساعدة في انتقال المنطقة إلى الطاقة النظيفة.

عن شركة سنغرو Sungrow

شركة Sungrow المحدودة لإمدادات الطاقة (“Sungrow“) هي شركة رائدة عالميًا وصاحبة العلامة التجارية الأكثر موثوقية عالميًا في قطاع محوّلات التيار؛ وقد تجاوزت القدرة الإجمالية لمبيعاتها العالمية من المحوّلات 182 جيجاواط في حزيران/يونيو 2021. تأسست الشركة في عام 1997 من قبل الأستاذ الجامعي تساو رينكسيان، وتعد شركة Sungrow هي الرائدة في مجال البحث وتطوير العواكس الشمسية، مع أكبر فريق متخصص في البحث والتطوير في الصناعة ومجموعة المنتجات الواسعة التي توفر حلول لعاكس الألواح الضوئية ونظم تخزين الطاقة لمتطلبات مولدات الطاقة، والتجارية، والمنزلية، فضلًا عن حلول محطة الألواح الضوئية العائمة المعترف بها دوليًا. وبفضل سجل الشركة الحافل والممتد على مدار 24 عامًا في قطاع الطاقة الكهروضوئية، تُستخدم منتجاتها في محطات توليد في أكثر من 150 دولة. لمزيد من المعلومات عن شركة Sungrow، يُرجى زيارة موقعها الإلكتروني: www.sungrowpower. com.

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