دالاس، 24 سبتمبر 2021 /PRNewswire/ — أطلقت شركة ستيرلايت تكنولوجيز المحدودة (STL) (سوق الأوراق المالية (NSE): – الشركة الرائدة في مجال تكامل الشبكات الرقمية – اليوم Accellus وهو عبارة عن حل رائد لشبكات الجيل الخامس الجاهزة والمفتوحة والقابلة للبرمجة. يرفع خط الإنتاج الجديد هذا من مكانة شركة ستيرلايت تكنولوجيز المحدودة بصفتها جهة مقدمة للحلول التخريبية لشبكتيّ Access و Edge. وعلى مدى السنوات الخمس الماضية، استثمرت شركة ستيرلايت تكنولوجيز المحدودة في مجاليّ البحث والتطوير لتوسيع قدراتها في الشبكات المتقاربة القائمة على الألياف الضوئية واسعة النطاق وشبكة الوصول اللاسلكي المفتوحة (Open RAN).

ومع زيادة الطلب على البيانات وظهور حالات الاستخدام المتقدمة لإنترنت الأشياء (IoT) والذكاء الاصطناعي (AI) والتجارب الغامرة، تحتاج الشبكات الرقمية إلى توفير نطاق ترددي فائق السرعة وزمن انتقال منخفض وذكاء متطور. تتيح شبكة الوصول اللاسلكي المفتوحة هذا التطور الهائل بشكل فعال من حيث التكلفة.

اخترعت شركة ستيرلايت تكنولوجيز المحدودة Accellus بالاعتماد على الهيكل الضوئي اللاسلكي المتقارب الرائد في هذا المجال. تتوقع الشركة أن الاعتماد على هذا الحل سيزداد عالميًا بمعدل 250% على أساس سنوي مما يؤدي إلى تحسين التكلفة الإجمالية للملكية (TCO) للعملاء وهوامش ربح إجمالية للمساهمين. سيعملAccellus على توفير أربع مزايا أساسية لمنشئي الشبكات ألا وهي عمليات قابلة للتطوير ومرنة، ووقت أسرع للتسويق، وتكلفة إجمالية منخفضة للملكية، وشبكات صديقة للبيئة بشكل أكبر.

سيقود Accellus مرحلة تحول المجال من منتجات مملوكة وشديدة التكامل إلى حلول شبكات لاسلكية وألياف متقاربة وقابلة للبرمجة يوفرها البائعين، كما أنه يقدم حلولًا متقاربة لاسلكية وقائمة على الألياف:

1.أجهزة لاسلكية من الجيل الخامس متعددة النطاقات: محفظة شبكة الوصول اللاسلكي المفتوحة الشاملة، بالإضافة إلى أجهزة لاسلكية كبيرة أحادية النطاقات ومتعددة النطاقات. طُوِرت هذه الأجهزة بالشراكة مع خاصية فيس بوك للتواصل (Facebook Connectivity) لتعزيز التوافر العام للأجهزة اللاسلكية المعتمدة على شبكة الوصول اللاسلكي المفتوحة.

2.الخلايا الصغيرة الداخلية: متوافقة مع شبكة الوصول اللاسلكي المفتوحة، وهي عبارة عن حل داخلي ذو كفاءة عالية في استهلاك الطاقة من الجيل الخامس مع معالجة متطورة من المستوى 1

3.حلول الوصول إلى شبكات واي فاي من الجيل السادس حلول لاسلكية لشبكات واي فاي من الجيل السادس الخارجية توفر اتصالاً عامًا من فئة مميزة في البيئات ذات الكثافة العالية

4.وحدة التحكم الذكية في شبكة الوصول اللاسلكي (RAN) (RIC): نظام تشغيل لشبكة الوصول اللاسلكي المفتوحة الذي يسمح للنظام البيئي لشبكة الوصول اللاسلكي المفتوحة باستخدام تطبيقات الطرف الثالث لتحسين التشغيل وتوفير التكاليف

5. دائرة ضوئية مغلقة (FTTx) قابلة للبرمجة (pFTTx): : حل شامل يوفر إمكانية البرمجة والشبكات المعرفة بالبرمجيات لشبكات توصيل الألياف الضوئية إلى المنازل (FTTH) واسعة النطاق والأعمال التجارية وشبكات المواقع الخلوية (دائرة ضوئية مغلقة قابلة للبرمجة)

وتعليقًا على إطلاق Accellus ، قال فيليب ليدلر، الشريك والمدير الاستشاري بشركة ستيرلايت تكنولوجيز المحدودة للشركاء ( STL Partners ): “من أهداف تحالف شبكة الوصول اللاسلكي المفتوحة هو توسيع النظام البيئي لشبكة الوصول اللاسلكي والحث على الابتكار من قاعدة أوسع من شركات التكنولوجيا على مستوى العالم. ويعتبر إعلان شركة ستيرلايت تكنولوجيز المحدودة الأخير أحدث مؤشر على تحقيق هذا الهدف“.

أما كريس رايس، الرئيس التنفيذي لشركة Access Solutions التابعة لشركة ستيرلايت تكنولوجيز المحدودة، علق على إطلاق Accellus وقال: “تنتشر شبكات الجيل الخامس والدوائر الضوئية المغلقة القابلة للبرمجة المصنفة على أساس المعايير المفتوحة بشكل متزايد في كل من عمليات الاستثمارات الجديدة التأسيسية والاستثمارات القائمة بالفعل. ستتطلب هذه الشبكات قابلية توسعة مرنة غير مسبوقة، ومن المحتمل حثوث ذلك من خلال بنية مفتوحة وقابلة للبرمجة. سيفتح Accellus الذي أنتجته شركة ستيرلايت تكنولوجيز المحدودة فرصًا تجارية لعملائنا ويقدم تجارب رقمية هائلة على مستوى العالم.”

نبذة عن شركة ستيرلايت تكنولوجيز المحدودة:

شركة تكامل رائدة في مجال صناعة الشبكات الرقمية، تساعد شركات الاتصالات، والشركات السحابية، وشبكات المواطنين والمؤسسات الضخمة على تقديم تجارب معززة إلى عملائها. اقرأ المزيد ، تواصل معنا .

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