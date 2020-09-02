‫شركة SHAREit تركب موجة تطبيقات الهواتف الجوالة

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 2 أيلول/سبتمبر، 2020 / بي آر نيوزواير / — تم تطوير تطبيقات الاستخدامات المتعددة مثل SHAREit لتلبية كل متطلبات المستخدمين سواء بالنسبة إلى الألعاب على الهاتف الجوال أو مشاركة الملفات أو استهلاك المحتوى. وحسب تقرير صدر مؤخرا، فقد قدرت قيمة سوق تطبيقات الهاتف الجوال العالمي بـ 106.27 مليار دولار في العام 2018، ويتوقع أن تبلغ 407.31 مليار دولار في العام 2026، مرتفعة بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 18.4% في الفترة بين 2019 إلى 2026.

وفقًا لأحدث تقرير من تقارير “أب أني” ير App Annie، ففي العام 2019 وحده، شهدت تطبيقات الهاتف المحمول ما مجموعه 204 مليار عملية تنزيل في جميع أنحاء العالم حيث يقضي المستهلكون حوالي 3.7 ساعات على تطبيقات الهاتف المحمول يوميًا. كان أحد العوامل الرئيسية لهذا النمو هو تطوير تطبيقات الهاتف المحمول لدعم متطلبات الترفيه للمستهلكين.

ومع دخول العالم في خضم أزمة غير مسبوقة، ارتفعت شعبية الترفيه الرقمي. اعتاد الناس قراءة الصحف كجزء من روتينهم الصباحي، لكنهم الآن يتصفحون بعض التطبيقات للحصول على المعلومات. وبالمثل، كان التلفزيون عنصرًا لا غنى عنه للوفاء بمتطلبات المحتوى الخاصة بهم، بينما الآن، احتلت منصات أو تي تيOTT هذه المكانة.

تم تطوير تطبيق SHAREit، الذي تم تقديمه في البداية كميسر لمشاركة الملفات من نظير إلى نظير، ليصبح تطبيقًا ترفيهيًا ناجحًا لا يساعد المستخدمين على مشاركة المحتوى فحسب، بل يأخذ أيضًا في الاعتبار أذواق وتفضيلات المستخدمين في اكتشاف المحتوى المناسب. ولدى هذا التطبيق اليوم أكثر من 1.8 مليار مستخدم على مستوى العالم مع 72 مليون مستخدم نشط شهريًا في الشرق الأوسط.

تطورت الألعاب أيضًا إلى قسم رئيسي في صناعة تطبيقات الأجهزة المحمولة. أصبح لدى الأشخاص الآن المزيد من الوقت وباتوا منفتحين على تمضية هذا الوقت على تطبيقات الألعاب. بحلول نهاية العام 2019، قُدرت قيمة سوق ألعاب الهاتف المحمول بنحو 68 مليار دولار. ومع تقديم SHAREit أيضًا مجموعة متنوعة من الألعاب، فإن هذا يجعلها واحدة من التطبيقات الشاملة الرقيقة. ولا عجب أنها شهدت نتائج عظيمة في الآونة الأخيرة. وفقًا لـ Sensor Tower، تم تضمين SHAREit في أفضل 10 تطبيقات تم تنزيلها على متجر بلاي للنصف الأول من العام 2020.

استفاد تطبيق SHAREit أيضًا من نجاحه كتطبيق محتوى لنشر معلومات مفيدة خلال فترة انتشار الوباء من خلال تقديم تعقبكوفيد-19وقسم للفيديو. وقد عمل الوباء المستمر فقط كميسر لتحويل SHAREit من تطبيق نقل ملفات إلى مزود محتوى شامل أكثر.

تشكل الفرص الواسعة المتاحة لصناعة تطبيقات الهاتف المحمول تحديًا وفرصة للمطورين لتسخير إمكانات هذا الطريق المتوسع وتمهيد الطريق للمستقبل. مع تغير التكنولوجيا يومًا بعد يوم، ومع حدوث تحول مرحب به في سلوك المستهلك نحو الوسائط الرقمية، فإن الاحتمالات لا حصر لها.