‫شركة Seegene تُعلن عن شراكة بينها وبين شركة بايو-راد (Bio-Rad) لتطوير منتجات فحص تشخيصي من أجل السوق الأمريكية

Seegene تُعلن عن شراكة بينها وبين بايو-راد ( Bio-Rad ) لتطوير منتجات تشخيص جزيئي للأمراض المُعدية وتسويقها على المستوى التجاري

تُعلن عن شراكة بينها وبين بايو-راد ( ) لتطوير منتجات تشخيص جزيئي للأمراض المُعدية وتسويقها على المستوى التجاري أجهزة فحص تشخيصية مُصمّمة من أجل الجائحة وعصر ما بعد الجائحة بتكنولوجيا تشخيص متعدّد متطوّرة

خطوة كبيرة لشركة Seegene نحو التوسّع في أعمالها لتصل إلى السوق الأمريكية التي تُعد أكبر أسواق العالم في أجهزة التشخيص بالمختبر

سول، كوريا الجنوبية، 7 يوليو 2021 /PRNewswire‏/ — وقّعت شركة Seegene (برقم مؤشّر بورصة (KQ 096530، وهي إحدى الشركات الرائدة في مجال التكنولوجيا الحيوية في كوريا الجنوبية، اتفاقية شراكة مع شركة التكنولوجيا الحيوية الأمريكية “معامل بايو-راد” (Bio-Rad Laboratories, Inc.) في سبيل الدخول إلى السوق الأمريكية.

وقد أعلنت شركة Seegene في الأول من شهر يوليو توقيعها لاتفاقية شراكة مع شركة “بايو-راد” بغرض إجراء تطويرات سريرية لمنتجات تشخيص جزيئي للأمراض المعدية وتسويقها على المستوى التجاري. وبموجب شروط هذه الاتفاقية، ستوفر Seegene اختبارات تشخيصية للاستخدام على نظام CFX96™ Dx Real-Time PCR System التابع لشركة “بايو-راد” لصالح السوق الأمريكية، وذلك إلى حين إجراء التطوير السريري والحصول على الموافقة من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA).

واستنادًا إلى “تقرير اتجاهات السوق الأمريكية في منتجات التشخيص بالمختبرات” الصادر عن الوكالة الكورية لتشجيع الاستثمار (KOTRA) في عام 2020، تُعد أمريكا الشمالية سوقًا مهمًا للغاية، حيث تمثل حوالي 37 بالمائة من صناعة منتجات التشخيص بالمختبر على مستوى العالم. ومع ذلك، فقد كان من الصعب على الشركات الأجنبية الحديثة دخول السوق الأمريكية حيث تهيمن عليه بالفعل شركات عالمية راسخة، هذا بالإضافة إلى أن الحكومة الأمريكية تعطي الأولوية لمنتجاتها المحلية. وفي ظل هذه الظروف، من المتوقع أن تكون صفقة التوريد مع شركة “بايو-راد” العملاقة في مجال التكنولوجيا الحيوية، والتي تتمتّع بتاريخ حافل يمتد لأكثر من 60 عامًا، خطوة مهمة في سبيل دخول شركة Seegene إلى السوق الأمريكية.

تأسست شركة “بايو-راد” عام 1952 وهي تُعد من الشركات الرائدة عالميًا في مجال العلوم الحياتية والتشخيصات السريرية. وكانت هذه الشركة الشريك الرئيسي لـ Seegene على مدار العشر سنوات الماضية. وفي وقت سابق، كانت Seegene قادرة على تحقيق ما يقرب من 1 تريليون وون كوري من عائدات المبيعات من خلال تطبيق فحوصات التشخيص على أنظمة اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل (PCR) الخاصة بشركة “بايو-راد” والتي تم تطبيقها بالفعل على مستوى العالم. ومن المتوقع أن تعمل هذه الشراكة الجديدة على تبسيط عملية حصول Seegene على تصريح من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، ومن المتوقع أن تؤدي الشراكة بين الشركتين العالميتين إلى إيجاد فرص جديدة في السوق الأمريكية.

وتخطط Seegene لتقديم طلبات للحصول على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية لكاشفها التشخيصي المصنوع بتقنية التشخيص المتعدد المتقدمة الخاصة بالشركة، والتي تتفرّد بقدرتها على فحص عدّة جينات مستهدفة في وقت واحد على نظام اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل (PCR) في الوقت الفعلي ذي الإنتاجية العالية. وباستخدام تقنيات شركة Seegene الحصرية، يمكنه لهذا النظام أيضًا تضخيم الجينات المستهدفة بشكل انتقائي أثناء تحديد الفيروسات المختلفة وعددها. وبفضل هذه الصفقة، ستشترك Seegene مع “بايو-راد” للتخطيط للحصول على تصريح من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية وتقديم مجموعة واسعة من منتجاتها لعملاء السوق الأمريكية.

واستنادًا إلى هذه الصفقة، تعتزم Seegene الحصول على تصريح من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية لإجراء فحوصات سريرية على نظام اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل (PCR) في الوقت الفعلي “CFX96TM Dx Real-Time PCR System” التابع لشركة “بايو-راد”.

وتنطوي هذه الصفقة على نية باعتماد تقنية الفحص “Allplex TM SARS-CoV-2/FluA/FluB/RSV Assay” من Seegene، وهي عبارة عن اختبار تفاعل بوليميراز متسلسل (PCR) في الوقت الفعلي بتقنية التشخيص المتعدّد. وانطلاقًا من ذلك، تقول الشركة إنها تخطط أيضًا لإنشاء مرافق بحث وتصنيع في الولايات المتحدة. وتوفر هذه الصفقة فرصة محتملة لدخول شركة Seegene إلى السوق الأمريكية بسلع مختارة من بين أكثر من 150 أدوات فحص تشخيصي تم بيعها بالفعل على مستوى العالم.

وبإمكان اختبار الفحص التشخيصي AllplexTM SARS-CoV-2/FluA/FluB/RSV Assay اكتشاف وتمييز خمسة فيروسات في وقت واحد بما في ذلك الإنفلونزا A، والإنفلونزا B، والفيروس التنفسي المخلويRSV A/B ‏وثلاثة جينات مستهدفة من فيروس كوفيد-19 (جين N وجين S وجين RdRP) في اختبار واحد فقط. كما أن هذا الاختبار مناسب لإجراء الفحوصات الجماعية وقادر على استهداف جينات أكثر من المنتجات المنافسة الأخرى. ومن المتوقع أيضًا أن يلعب هذا الاختبار الجديد دورًا مهمًا في مواقف الجائحة الجديدة من خلال اكتشاف أمراض الجهاز التنفسي المختلفة بالإضافة إلى المتغيرات الجينية التي قد تعاود الظهور في الولايات المتحدة عندما تخفف الدولة إرشادات الوقاية بعد منح اللقاح على مستوى البلاد.

وفي هذا السياق، قال هو-لي، كبير مسؤولي المبيعات والتسويق في Seegene: “لتوسيع أعمالنا في السوق الأمريكية، من المهم العمل عن كثب مع شركة عالمية مثل بايو-راد التي تمتلك شبكة شاملة في المنطقة. ومن خلال الجمع بين تقنية Seegene المتقدمة وقاعدة عملاء “بايو-راد” القوية، ستتمكن الشركتان من تولي زمام المبادرة في السوق الأمريكية”. وأضاف هو-لي قائلاً: “من المتوقع أن تكون الصفقة بمثابة نقطة انطلاق لشركة Seegene لتأمين موطئ قدم لها في السوق الأمريكية. وسيساعد هذه الصفقة أيضًا في زيادة إيرادات الشركة وتوسيع نطاق الأعمال في بلدان أخرى في المستقبل”.

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