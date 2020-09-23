‫شركة Secureworks تكمل عملية استحواذها على Delve Laboratories, Inc.

يوسع حل البرنامج كخدمة نطاق محفظة برامج Secureworks من خلال قدرات إدارة الثغرات

أتلانتا، 22 سبتمبر 2020 (GLOBE NEWSWIRE): أعلنت اليوم شركة Secureworks® (NASDAQ:SCWX) الرائدة في مجال حلول الأمن القائمة على البرامج أنها قد أكملت عملية استحواذها على Delve.

تستخدم Delve حل البرنامج كخدمة تقنية الذكاء الاصطناعي (AI) والتعلم الآلي لأتمتة عملية اكتشاف الثغرات وترتيب أولوياتها عبر شبكة المؤسسة أو نقطة نهايتها أو البيئة السحابية لديها. ويوفر ذلك لكبار مسؤولي أمن المعلومات وكبار مسؤولي المعلومات وأقسام أمن تكنولوجيا المعلومات معلومات معمّقة دقيقة ومرتبة بحسب الأولوية لحماية أنفسهم من الخصوم.

تخطط شركة Secureworks لدمج تقنية اكتشاف الثغرات وترتيب أولوياتها في عروض جديدة ضمن محفظتها المستندة إلى السحابة، بما في ذلك تطبيق منصة Red Cloak™‎ لاكتشاف التهديدات والاستجابة لها (TDR)، ما يوسع نطاق الرؤية والمعلومات المعمقة للمستخدمين.

في هذا السياق، أعلن Michael R. Cote، الرئيس التنفيذي لشركة Secureworks: “نحن نعمل على ضمّ Delve إلى Secureworks في وقت نسرّع فيه عملية التحول لدينا وقد حققنا تقدمًا ملحوظًا في حلول البرامج لدينا.” وأضاف: “نحن في موقع قوة، نظرًا إلى أننا نقدّم قيمة أكبر من خلال تقديم ذكاء أعمق وتجربة متمايزة ومتكاملة ومجتمع تعاوني مصمم لحماية عملائنا أثناء مسيرة تحولهم الرقمية.”

بدوره صرّح Jon Oltsik، المحلل الرئيسي الأول والزميل في شركة ESG: “يُعد استحواذ Secureworks على Delve محورًا قويًّا ترتكز عليه عملية الاكتشاف / الاستجابة وتقييم المخاطر السيبرانية والتحقق من الأمن بحيث يتم إغلاق الحلقة فيما تتحول Secureworks إلى شركة برامج.”

سيتوفر حل Delve لعملاء Secureworks بحلول نهاية الربع المالي للشركة. من خلال الاستحواذ، تعمل Secureworks أيضًا على تنمية قناتها الشريكة وبصمة المبيعات المباشرة لديها في كندا.

حول Secureworks

تمكّن شركة Secureworks® (NASDAQ:SCWX) الرائدة عالميًا في مجال الأمن السيبراني عملاءنا وشركاءنا من تجاوز الخصوم والتغلّب عليهم بمزيد من الدقة، حتى يتمكنوا من التكيّف بسرعة والاستجابة لقوى السوق وتلبية بالتالي احتياجات أعمالهم. وبفضل تركيبة فريدة مكونة من منصة أمن حل البرنامج كخدمة قائمة بالأساس على السحابة وحلول الأمن المستندة إلى المعلومات، التي تسترشد بأكثر من 20 عامًا من الخبرة في مجال المعلومات والبحوث المتعلّقة بالتهديدات، لا يمكن العثور على أي منصة أمن أخرى تستند إلى هذا الكم من الخبرة الحقيقية وتستنير بها.

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