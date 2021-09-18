كينجز تاون، سانت فنسنت وجزر غرينادين، 17 سبتمبر 2021 / PRNewswire/ – وقعت شركة الوساطة التجارية العالمية Samtrade FX اتفاقية رعاية لمدة 3 سنوات تتضمن إدراج اسمهم على ظهر قميص النادي “VCF Back of Shirt” مع فريق كرة القدم لنادي فالنسيا (“Valencia CF“). تعد هذه الاتفاقية مع نادي فالنسيا تصريحًا قويًا برغبة شركة Samtrade FX ونيتها الاستراتيجية للتوسع في السوق الأوروبية في صورتها الأكبر.

وباعتبار شركة Samtrade FX شريكًا راعيًا مدرج على ظهر قميص الفريق، فإنها ستعرض شعارها وعلامتها التجارية وألوانها التجارية على كل من مجموعات ملابس اللعب والتدريب، وكذلك ستقدم نفسها من خلال الإعلان على ملعب Mestalla – على الشاشة العملاقة، وعلى لوحات عملاقة، وعلى الحافلة الرسمية للفريق، وفي ساحة التدريب في Paterna، وخلال الفعاليات المؤسسية للنادي وعلى جميع أصوله الرقمية: سواء موقع الويب والتطبيق والشبكات الاجتماعية الرسمية لنادي فالنسيا.

وعلق سام جوه، مؤسس شركة Samtrade FX والرئيس التنفيذي لها، على هذه الشراكة قائلاً: “إن هذه الشراكة تعد فرصة مثيرة للجمع بين علامتين تجاريتين تتمتعان بتقدير عالمي لالتزامهما بالتميز. إننا نرى أوجه تشابه هائلة بين منصة Samtrade FX للتداول التي تتميز بالسرعة الخاطفة والثقة الهائلة، وبين اللعب السريع والدقيق الذي يقدمه نادي فالنسيا على أرض الملعب”.

وتعليقًا على شراكة الرعاية هذه، فقد صرح رئيس نادي فالنسيا – أنيل مورثي، قائلًا:

“يسعد نادي فالنسيا أن يكون أول نادي من الدوري الإسباني يوقع اتفاقية رعاية مع شركة Samtrade FX، وهي شركة وساطة وتداول عبر الإنترنت، وتعد من الشركات الحاصدة للجوائز. وتتسق هذه الاتفاقية الجديدة مع هدفنا المتمثل في تنمية العلامة التجارية لنادي فالنسيا وتوسيع قاعدة معجبيه على المستوى الدولي، خاصة في سوق شديد الأهمية مثل آسيا”.

تحمل Samtrade FX رسالة تتمثل في “جعل أولوياتك أولويتنا”، ويتحمل هذه الرسالة فريق من المستشارين وموظفي خدمة العملاء الملتزمين بدعم العملاء على مدار رحلتهم في عالم التداول. وهذا الالتزام الدائم تجاه المجتمع هو قيمة مشتركة أخرى بين نادي فالنسيا وشركة Samtrade FX.

نبذة عن شركة SAMTRADE FX

Samtrade FX هي وسيط تداول عبر الإنترنت، توفر تداول العملات الأجنبية والخدمات الأخرى المتعلقة بها، ويثق بها أكثر من 200 ألف عميل. وقد تم تأسيسها بهدف تزويد المتداولين بوصول آمن وسهل ومنخفض التكلفة إلى أسواق الصرف الأجنبي. كما أن مؤسسي وشركاء Samtrade FX من التجار ولديهم خبرة كبيرة بالتداول وإبرام عقود مقابل الفروقات. ويضم مجلسها الاستشاري مهنيين ذوي معرفة وخبرة قادرين على تزويد العملاء بمشورة مهنية لا مثيل لها.

تم تأسيس Samtrade FX في سانت فنسنت وجزر غرينادين تحت رقم تسجيل 25290 IBC 2019 على يد مسجل شركات الأعمال الدولية. وكذلك تعد شركة Samtrade FX عضوًا أيضًا في اللجنة المالية. وهي مسجلة ومنظمة لدى مركز تحليل المعاملات المالية والتقارير في كندا (FINTRAC) في إطار أعمال الخدمات المالية (MSB) برقم التسجيل: M19977589. تم تداول الشركة التابعة لها، S.A.M. Trade (Asia) Pte Ltd علنًا في أسواق OTC في الولايات المتحدة الأمريكية بالرمز (OTCMKTS: SMFX)

للتواصل الإعلامي

هايدي تشان

Marketing@samtradefx.com

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