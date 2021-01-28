‫شركة Rhotex Inc.‎ تُطلق خيارات سليمة بيئيًا لتعدين العملات الرقمية

تورونتو،27 يناير 2021 (GLOBE NEWSWIRE) – أطلقت شركة Rhotex‏(www.rhotex.com)‏ 3 صناديق تعدين تم إعدادها باستخدام نظام تبريد مدمج في مصنع لضمان كفاءة بنسبة 100٪ حيث تعمل الرقائق على توليد الحرارة.انطلاقًا من شركة Rhotex، يعمل هذا الابتكار الأول من نوعه المُصمَم من قبل خبراء متمرسين في مجال صناعة العملات الرقمية على توفير حل مسؤول بيئيًا للتعامل مع التحديات التي تواجهها شركات التعدين التقليدية اليوم من خلال استهلاك مصدر طاقة أقل مقارنةً بأداء الناتج.

تقدّم شركة Rhotex حاليًا مجموعة من المنتجات في عرضها الجديد، مثل RHO Lite وRHO Pro وRHO Rack، والذي يأتي متسلّحًا بميزات مذهلة كاستهلاك الطاقة المنخفض والناتج العالي الأداء واتصال Wi-Fi/إيثرنت والإعداد السهل والتوافق الإنتاجي مع مختلف خيارات سلسلة الكتل.تؤدي هذه الميزات إضافة إلى نظام التبريد المدمج الخاص بالشركة إلى زيادة التحويل المتوقع لمعدل التجزئة، ما يمنحها ميزة في الصناعة.تم تحليل كل المنتجات في سلسلة Rho بعناية فائقة، كما تمت تجربتها في ظلّ ظروف شديدة .

تعمل حلول الخوارزميات الخاصة بشركة Rhotex Inc.‎ على دمج تقنيات أجهزة وبرامج ذات مستوى عالمي لحلول الشركات المتطورة والسحابية المتطورة وتعدين Bitcoin وBitcoin Cash وEthereum وLitecoin وDash بمستويات عالية في أوقات استثنائية.تتضمّن طاقة معدل الهاش في السلسلة ما يلي:

RHO Lite‏: 1000 تيرا هاش/الثانية – Bitcoin‏، 5 جيجا هاش/الثانية – Ethereum

RHO Pro‏: 1800 تيرا هاش/الثانية – Bitcoin‏، 10 جيجا هاش/الثانية – Ethereum

وRHO Rack‏: 4100 تيرا هاش/الثانية – Bitcoin‏، 20 جيجا هاش/الثانية – Ethereum.

يقول Roberts Evans، الرئيس التنفيذي لشركة Rhotex Inc.‎ في بيان له إن سلسلة RHO هي أداة تعدين سهلة الاستخدام تعمل على تحسين كفاءة استهلاك الطاقة مع تقديم أعلى مستوى من الإنتاجية.وأضاف قائلاً “إنها طريقتنا للمساهمة بحصتنا في خلق بيئة خضراء، وذلك من خلال إنشاء تصميم ملائم للبيئة بنظام تبريد مدمج يتميز بمستوى منخفض جدًا من الانبعاثات الكربونية.هذا الابتكار هو الأول من نوعه،ونحن مسرورون جدًا بالفرص التي يقدّمها.”

للوصول إلى المجموعة الواسعة من المنتجات المعروضة ومعرفة المزيد من المعلومات حول Rhotex، يُرجى زيارة www.rhotex.com.

حول Rhotex:

Rhotex Inc.‎ هي الشركة وراء سلسلات RHO Miner، وهي شركات تعدين عملات نقدية عالية الجودة وملائمة للبيئة تتمتع بنظام تبريد مدمج يوفر طاقة معدل هاش عالية للغاية واستهلاك منخفض للطاقة.ومن بين شركائهم Equinix وAvenga وEtiya وAltiostar وغيرها الكثير.تتخّذ الشركة تورونتو، كندا مقرًا رئيسًا لها كما أنها تملك حاليًا مرافق في أستراليا.

معلومات جهة الاتصال:

Harry Sapra

‎747-216-1067

Rhotex Inc.‎