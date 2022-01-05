‫شركة RevitaLash® Cosmetics لمستحضرات التجميل تفوز بدعوى تزعم مبيعات المنتجات المقلدة

زعمت الدعوى (التي أُقيمت ضد AMN Distribution, Inc. و Moishe Newman) أن المدعى عليهم باعوا سلعًا مقلدة، منتهكين العلامات التجارية المسجلة للعلامة التجارية RevitaLash®، وخرقوا اتفاقية التسوية السابقة الموقعة في عام 2019. يمتلك المدعى عليهم ويديرون موقعًا إلكترونيًا يسمى BrushExpress بالإضافة إلى العديد من المتاجر على eBay والأسواق الأخرى عبر الإنترنت، تحت أسماء مستعارة مختلفة.

صرح مايكل برينكينهوف، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي والمؤسس لشركة RevitaLash Cosmetics: “سنبذل قصارى جهدنا لحماية سلامة اسم العلامة التجارية RevitaLash، والأهم من ذلك سلامة عملائنا”. وتابعت لوري جاكوبوس، رئيسة شركة RevitaLash Cosmetic ومديرة التسويق العالمية، “بصفتنا الشركة الرائدة عالميًا في هذه الفئة، فإننا نفخر كثيرًا بتركيباتنا وتعبئتنا وامتثالنا التنظيمي الصارم. لن ندخر أي نفقات عندما يتعلق الأمر بحماية سمعة علامتنا التجارية، التي عملنا 15 عامًا على تأسيسها، وهذا النصر بمثابة تلك الرسالة”.

يجب أن يتوخى المستهلكون الحذر عند التسوق عبر الإنترنت ولا يشترون سوى منتجات RevitaLash Cosmetics من بائعي التجزئة المعتمدين والمواقع الإلكترونية المدرجة هنا وتشمل RevitaLash.com و Nordstrom و Net-A-Porter وشبكة كبيرة من الصالونات والمنتجعات الصحية المملوكة بشكل مستقل. يجب على المستهلكين تجنب شراء منتجات مستحضرات التجميل ذات العلامات التجارية RevitaLash من البائعين غير المصرح لهم مثل Walmart و Walgreens و Alibaba و eBay والمتاجر المماثلة حيث قد تبيع هذه المنتجات المزيفة أو منتهية الصلاحية أو التي تم العبث بها. يمكن العثور على قائمة بائعي التجزئة غير المصرح لهم هنا.

قد يكون من الصعب التعرف على السلع المقلدة. تتضمن بعض الأشياء التي يجب البحث عنها: غلاف غير مكتمل، ورائحة نفاذة، وتركيبة منتج متغيرة اللون أو لزجة، وصناديق تالفة و / أو منتهية الصلاحية (أو لا يوجد صندوق على الإطلاق)، وأرقام التحكم في المخزون المفقودة، والأخطاء الإملائية، والمزيد. إذا تلقيت منتج RevitaLash يبدو معدلاً أو مريبًا أو ليس في عبوته الأصلية ، فيرجى الاتصال بالشركة على 877-909-5274 أو customercare@revitalash.com ومشاركة تفاصيل عملية الشراء الخاصة بك حتى تتمكن الشركة من المتابعة من خلال القنوات القانونية المناسبة.

نبذة عن RevitaLash ® Cosmetics

هي شركة عالمية رائدة في تطوير منتجات تجميل الرموش والحواجب والشعر. تأسست عام 2006، وتضم مجموعتها، الحائزة على جوائز، مطول الرموش المتقدم RevitaLash® ومطول الرموش المتقدم RevitaBrow®، ومتوفر في مكاتب الأطباء والمنتجعات الصحية والصالونات ومع تجار التجزئة المتخصصين في 70 دولة. تتبرع الشركة، وهي من المؤيدين لمبادرات سرطان الثدي غير الربحية، بجزء من العائدات لمبادرات البحث والتعليم، لتقدم الدعم لمجتمع سرطان الثدي على مدار العام، والوفاء بوعودها. لمزيد من المعلومات: www.revitalash.com. [مطول الرموش المتقدم RevitaBrow® غير متوفر في كاليفورنيا]

الشعار – https://mma.prnewswire.com/ media/1216896/RevitaLash_ Cosmetics_Logo.jpg