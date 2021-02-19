‫شركة ReverseLogix تجمع 20 مليون دولار من شركة Cambridge Capital لتشغيل منصة قائمة على السحابة تقوم بأتمتة الخدمات اللوجستية العكسية المرتبطة بالتجارة الإلكترونية

مدينة بورلينغامي، ولاية كاليفورنيا، 19 فبراير 2021‏‎/PRNewswire/ ‏ — أعلنت اليوم شركة ReverseLogix Corp -وهي المنصة الرائدة القائمة على السحابة المعنية بأتمتة الخدمات اللوجستية العكسية للعلامات التجارية المرتبطة بالتجارة الإلكترونية وجهات التصنيع ومقدمي الخدمات اللوجستية الخارجيين- عن تقديم تمويل خارجي الأول من نوعه بواقع 20 مليون دولار. ومن المتوقع أن يعرز رأس المال الجديد قدرات الشركة ومواردها في إطار تقديم منصة “ساس” جاهزة للاستخدام تعمل على إدارة وتخطيط وتنفيذ أي عمليات لوجستية عكسية معقدة بشكل كامل لصالح أكبر الشركات التي تركز على التجارة الإلكترونية في العالم.

وفي هذا الصدد تم توفير التمويل من الفئة “أ” من جانب شركة Cambridge Capital، وهي شركة استثمارية رائدة تركز على التكنولوجيا المدمجة في سلسلة التوريد. وقد انضم كلٌ من السيد/ بنيامين جوردون والسيد/ مات سمالي من شركة Cambridge Capital إلى مجلس إدارة شركة ReverseLogix، وذلك بالتزامن مع السعي إلى توسيع نطاق الاستثمار

بفضل استخدام منصة التكنولوجيا السحابية المملوكة لشركة ReverseLogix، يمكن لشركات التجارة الإلكترونية ومقدمي الخدمات اللوجستية وجهات التصنيع إدارة وتوفير جميع خدمات المرتجعات وعمليات الإصلاح وخدمات ما بعد البيع. ومن الجدير بالذكر أنه يمكن للعملاء الاستفادة من أفضل حلول إدارة المرتجعات الشاملة والحصرية لتلبية احتياجاتهم الخاصة وذلك بفضل الوسائل المميزة التي تركز على بدء عملية الإرجاع ومعالجة المرتجعات وإدارة عمليات الإصلاح وإدارة المستودعات فضلًا عن تحسين المخزون. وإضافة إلى ما سبق، بفضل أتمتة العمليات اللوجستية العكسية وتحسينها باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، بات بمقدور عملاء ReverseLogix تحقيق انخفاض كبير في تكاليف التشغيل ورفع مستوى رضا العملاء إلى جانب تحقيق رؤية محسنة فضلًا عن تحسين الالتزام بمتطلبات مستوى الخدمة المعقدة والسياسات المخصصة، والأهم من ذلك أن تلك الخدمات مجموعة كلها في منصة مركزية واحدة.

وفقًا لدراسة صادرة عن بنك أمريكا آند ماكينزي، تسببت جائحة كورونا في تسريع وتيرة انتشار التجارة الإلكترونية في الولايات المتحدة من 16% إلى 34% من إجمالي مبيعات التجزئة، وبالتالي ارتفع معدل انتشار تلك التجارة بواقع 10 سنوات في ثلاثة أشهر فقط – وهو الأمر الذي أدى إلى حدوث تزايد كبير في عمليات الإرجاع / الخدمات اللوجستية العكسية.

وتعقيبًا على ما سبق، مع إرجاع 25% من طلبات التجارة الإلكترونية، حدث نمو سنوي بنسبة 70% في إجمالي الطرود التي تم إرجاعها في عام 2020، وهو ما ينبئ عن توقع نمو مستمر كبير في المستقبل. ونظرًا لأن المرتجعات تكلف شركات التجارة الإلكترونية ما يصل إلى 20% من القيمة الأساسية للسلعة المشتراة، تسعى الشركات الرائدة إلى الاستفادة من أفضل التقنيات لإدارة هذه العملية اليدوية والمرهقة والمكلفة بشكل أفضل. كما تستعد شركة ReverseLogix للاستحواذ على حصة كبيرة من السوق نظرًا لمرونتها وعمق المنتج، حيث تم إنشاؤها خصيصًا للتعامل مع تدفقات العمل اللوجستية العكسية.

وفي هذا الصدد، صرح السيد/ غوراف ساران، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ReverseLogix قائلًا: “بعد بدء تشغيل ReverseLogix منذ أكثر من 6 سنوات، يسعدني الإعلان عن هذا الاستثمار ذو الأهمية الكبيرة، حيث تعد شركة Cambridge Capital الشريك المثالي بالنسبة لنا، فهم يتمتعون بخبرة عميقة في مجال التكنولوجيا اللوجستية على مستوى العالم. كما يتيح لنا العمل معها مواصلة تحسين كفاءة منصتنا، وتعزيز فريق القيادة الخاص بنا، إلى جانب توسيع مسار النمو المرتفع لدينا حتى عام 2021 وما يليه، فضلًا عن تحقيق الاستفادة من علاقاتهم الصناعية مع العملاء والشركاء الرئيسيين”.

وفي تصريح للسيد/ بنيامين جوردون، الشريك الإداري في Cambridge Capital ذكر فيه: “إننا متحمسون للغاية للشراكة مع كلٍ من Gaurav وReverseLogix كأول مستثمر خارجي. وبصفتنا أحد بناة الأعمال المميزين عالميًا في مجال سلاسل التوريد، إلى جانب رؤيتنا الفريدة بصفتنا مجموعة من المشغلين والمستشارين الاستراتيجيين والمستثمرين الذين يركزون حصريًا على الخدمات اللوجستية، سوف تتيح لنا خبرتنا الناجمة عما سبق مساعدة شركة ReverseLogix على الاستمرار في توسيع ريادتها في السوق، فيما نعتقد أنه سوق لوجستي عكسي بقيمة تريليون دولار على مستوى العالم”. وفي هذا السياق، أضاف السيد/ مات سمالي، مدير Cambridge Capital قائلًا: “إن النمو المستمر لشركة ReverseLogix مع العملاء المتميزين الحاليين والجدد، ومستوى رضا العملاء الفائق والأكثر أهمية على مستوى العالم، ومنصة التكنولوجيا المرنة الأفضل من نوعها في السحابة الأصلية لهو إثبات لأفضلية شركة ReverseLogix الكبيرة في السوق وتوافقها الفعال مع سوق المنتجات”

وبفضل عملاء كبار مثل فيديكس وإليكترولكس وكول هان وبنسيف لوجيستك وعامر الرياضية وسامسونايت وتومي، باتت شركة ReverseLogix تحمل لواء الريادة في فئة المنتجات الناشئة المهمة التي يفتقر إليها الموردون الحاليون. تعمل شركة ReverseLogix -في إطار هذا المجال الاستثماري الجديد- على تسريع وتعميق علاقاتها مع كبار العملاء والشركاء الآخرين على مستوى العالم.

نبذة عن ReverseLogix :

تعد ReverseLogix Corp المنصة الرائدة المستندة إلى السحابة تعمل على أتمتة الخدمات اللوجستية العكسية الشاملة للعلامات التجارية الخاصة بالتجارة الإلكترونية ومقدمي الخدمات اللوجستية الخارجية وجهات التصنيع. وقد تم تصميم منصة “ساس” المركزية والقابلة للتكوين بدرجة عالية من ReverseLogix سعيًا لإدارة وتوفير جميع خدمات المرتجعات وعمليات الإصلاح وخدمات ما بعد البيع لجميع الجهات الفاعلة في المنظومة اللوجيستية العكسية. وفي ظل ارتفاع الطلب على التجارة الإلكترونية، والطلبات الفريدة المتعلقة بالمرتجعات والخدمات اللوجستية العكسية، تستعد شركة ReverseLogix لتكون في طليعة المبتكرين في سوق عالمي بقيمة تريليون دولار.

تأسست شركة ReverseLogix في عام 2014 بصفتها شركة رائدة في إدارة المرتجعات المركزية القائمة على خدمة “ساس”، ولديها أفضل الحلول المعنية بمعالجة التحديات اللوجستية العكسية بشكل شامل. يقع المقر الرئيسي لشركة ReverseLogix في مدينة بورلينغامي بولاية كاليفورنيا وتقدم خدماتها لأفضل العلامات التجارية في جميع القطاعات الرئيسية على مستوى العالم.

لمعرفة المزيد عن شركة ReverseLogix، تفضل بزيارة الموقع الإلكتروني: https://ReverseLogix.com

نبذة عن شركة Cambridge Capital

تعد شركة Cambridge Capital إحدى الشركات الاستثمارية التي تركز على سلسلة التوريد المطبقة. وتوفر الشركة أسهم خاصة لتمويل عمليات التوسع أو إعادة الرسملة أو الاستحواذ التي تقوم بها شركات النمو في مجال النقل واللوجستيات وتكنولوجيا سلسلة التوريد. وتتمثل فلسفتنا في الاستثمار في الشركات حيث يمكن لخبراتنا التشغيلية ومعرفتنا المتعمقة بسلسلة التوريد أن تساعد شركات المحفظة المالية لدينا على تحقيق قيمة متميزة.

للحصول على مزيد من المعلومات، تفضل بزيارة موقع الويب http://www. CambridgeCapital.com