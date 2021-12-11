— شركة REFIRE تُمثّل مدنية شنغهاي في معرض إكسبو الدولي وتعرض أحدث إصداراتها من أنظمة خلايا الوقود «PRISMA» في معرضها السحابي

— شركة REFIRE تعزّز شراكاتها الصناعية وتستهدف جذب المزيد من العملاء حول العالم

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 11 ديسمبر 2021 /PRNewswire/ — في معرض إكسبو 2020 دبي -الذي افتتح رسميًا في 1 أكتوبر 2021- عرضت شركة REFIRE) Shanghai REFIRE Technology Co. Ltd. ) -وهي شركة عالمية رائدة في توفير تكنولوجيا خلايا وقود الهيدروجين- أنظمة خلايا وقود الهيدروجين «PRISMA» ذات الطاقة المتوسطة والمرتفعة، بالإضافة إلى المكوّنات الأساسية لهذه الأنظمة مثل مداخن خلايا الوقود.وتُعدّ هذه هي المرّة الأولى التي تعرض فيها REFIRE منتجاتها عبر الإنترنت في أحد معارض إكسبو الدولية للزائرين من مختلف دول العالم.

تأسّست شركة REFIRE في عام 2015 في مدينة شنغهاي بالصين، وتُعدّ واحدة من أكثر الشركات الرائدة والداعمة لصناعة المَرْكبات التي تعمل بخلايا الوقود، وقد عزّزت الشركة مكانتها في هذا المجال من خلال الابتكار المستمر والتعاون الصناعي وتطوير سلاسل القيمة.

شاركت REFIRE في المعرض بصفتها ممثلة لشركات شنغهاي الأكثر ابتكارًا من الناحية التكنولوجية. وفي إطار سعيها للمساهمة في تحقيق هدف الصين المتمثل في تحقيق الحياد الكربوني قبل حلول عام 2060؛ قدّمت REFIRE أحدث ما توصلت إليه من تكنولوجيا خلايا الوقود التي توفر حلول طاقة الهيدروجين النظيفة لوسائل النقل في المستقبل.

تُعدّ أنظمة خلايا وقود الهيدروجين «PRISMA» أحدث ابتكارات REFIRE، وقد طوّرت الشركة هذه الأنظمة بناءً على الاستعمالات المعتادة للمَرْكبات التجارية؛ خاصّة مَرْكبات النقل الثقيل. ولضمان قدرة المَرْكبات على العمل في جميع الظروف ومع جميع الأحمال الثقيلة مع عدم إطلاق أيّ عوادم في الوقت نفسه؛ أدخلت REFIRE تحسينات كبيرة على المؤشرات الفنّية الرئيسية في أحدث إصدارتها من أنظمة خلايا الوقود PRISMA XII+، وهو ما يضمن متانة هذه الأنظمة وموثوقيتها وأمانها.

وقال روبن لين، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة REFIRE ورئيسها التنفيذي: «تتشرّف شركة REFIRE بكونها إحدى الشركات الممثلة للصين وشنغهاي في معرض إكسبو الدولي. وعلى الرغم من عدم تمكّننا من السفر إلى دبي بسبب استمرار جائحة كورونا، فقد نجحنا في أن نقدّم عبر الإنترنت للعملاء حول العالم ابتكاراتنا ومنتجاتنا التكنولوجية التي يمكن استخدامها في قطاعات متعدّدة.»

وأضاف: «يُعدّ معرض إكسبو -بالنسبة لنا- منصة تبادل دولية رائعة، يمكننا من خلالها تعزيز أوجه التعاون بيننا وبين الشركات العاملة في صناعة طاقة الهيدروجين، وتسريع نمو أعمالنا على المستوى العالمي، وتقديم منتجات أكثر جودة وموثوقية للعملاء في جميع أنحاء العالم. ونحن ملتزمون بتوفير حلول الطاقة الخضراء لتعزيز النمو الاقتصادي العالمي والتنمية المستدامة.»

على مدار السنوات الست الماضية، عزّزت REFIRE تعاونها مع شركاء متعدّدين في سلسلة الصناعة على مستوى العالم لإقامة نظام بيئي قائم على استعمال طاقة الهيدروجين في مختلف القطاعات، وتعزيز التطور الكبير في تكنولوجيا خلايا الوقود. وقد اُستخدمت تكنولوجيا الشركة في مناطق دلتا نهر اليانغتسي ودلتا نهر اللؤلؤ ووسط وشمال الصين، كما بدأ استخدامها في دول أخرى، مثل ألمانيا واليابان وماليزيا والولايات المتحدة الأمريكية.

وفي إطار تعزيز التنمية المستدامة الخضراء؛ التزمت REFIRE بالمساهمة في تسريع نشر تكنولوجيا تشغيل وسائل النقل بخلايا الوقود عديمة الانبعاثات في جميع أنحاء العالم، وقد شهد العام الجاري توسّعًا كبيرًا في الأعمال الدولية للشركة؛ ففي مايو الماضي، مُنحت REFIRE -بدعم من مجموعة TÜV Nord– شهادات اعتماد من هيئة المَرْكبات الهولندية (RDW) المعتمدة من سلطات الاتحاد الأوروبي؛ وهو ما يمهّد الطريق للشركة لتوسيع أعمالها في السوق الأوروبية. وفي أغسطس الماضي، تعاونت REFIRE مع eCap Mobility -وهي شريك إستراتيجي للشركة في شمال أوروبا- في التشغيل التجريبي لحافلة تعمل بخلايا الوقود في مُتنزّه Lower Oder Valley الوطني في ألمانيا. إضافة إلى ذلك، عقدت REFIRE هذا العام شراكتين مع شركتي شايلفر للتكنولوجيا وتويوتا لتسريع تطوير تكنولوجيا خلايا الوقود.

يعرض جناح الصين -وهو أحد أكبر الأجنحة في إكسبو- الابتكارات العلمية والتكنولوجية للبلاد، وهو ما يسهم في تعزيز التبادل والتعاون الدولييْن. وقد شاركت في معرض يوم شنغهاي السحابي «Shanghai Day Exhibition on Cloud»-الذي أقيم في جناح الصين- حوالي 60 شركة من شركات التكنولوجيا المتقدّمة من شنغهاي ومنطقة دلتا نهر اليانغتسي، وعرضت هذه الشركات أكثر من 300 منتج وحل متطوّر؛ وهو ما يبرز الإنجازات التي حققتها هذه المناطق في قطاع الابتكار التكنولوجي والتحوّل الرقمي.

لمعرفة مزيد من المعلومات عن حلول الطاقة النظيفة المتطوّرة التي توفرها REFIRE، يُرجى زيارة قاعة معرض REFIRE السحابي في إكسبو «REFIRE Expo Cloud Exhibition Hall» عبر الرابط: https://exposhanghai. digitalexpo.com/pc/exhibitor/ detail?eid= 100150320211105000163609234538 74500745259704025&id= 100170120211111000163661845419 19536445877542354.

عن شركة REFIRE

شركة REFIRE -ومقرّها الرئيسي في شنغهاي بالصين- هي شركة عالمية رائدة في توفير تكنولوجيا خلايا وقود الهيدروجين، وهي متخصّصة في خدمات التصميم والاختبار وإعداد النماذج الأولية وهندسة التطبيقات والإنتاج الخاصّة بالأنظمة المتكاملة لخلايا الوقود التي تُستخدم في تشغيل الحافلات والشاحنات والمركبات المتخصّصة، إضافة إلى الاستعمالات البحرية. وبحلول ديسمبر 2021، ستُستخدم تكنولوجيا ومنتجات خلايا الوقود التي توفرها PREFIRE في التشغيل اليومي لمَرْكبات خلايا الوقود في 17 مدينة في الصين و5 دول أخرى.