‫شركة Procter & Gamble تلتزم باتخاذ إجراءات جريئة لدفع المساواة بين الجنسين عبر منطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وأفريقيا

تم الإعلان عن التصريحات في P&G وقمة هيئة الأمم المتحدة للمرأة #WeSeeEqual للمساواة بين الجنسين، والتي شهدت مشاركة من دعاة المساواة العالميين أمثال إندرا نويي وبونانغ ماثيبا.

سنغافورة، 17 فبراير 2021 /PRNewswire/ — أعلنت شركة Procter & Gamble (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: PG) اليوم عن تصريحات جديدة تهدف إلى دفع المساواة بين الجنسين عبر آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وأفريقيا، في قمتها السنوية الثالثة #WeSeeEqual للمنطقة. وقد استضاف الحدث افتراضياً للمرة الأولى وشهد لقاء دعاة وشخصيات بارزة من القطاعين الخاص والعام من أجل مواجهة تحديات المساواة بين الجنسين والمرأة، والتي تأثرت بشدة من الوباء

ومع استنادها إلى موضوع #Unsaid و #Undone، فقد جمعت القمة أصواتًا بارزة بشأن المساواة بين الجنسين من أجل تحدي الخطاب الحالي والالتزام بالإجراءات اللازمة من أجل إحراز تَقدُّم. وقد أعلن رئيس P&G لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وأفريقيا، ماجيسفاران سورانجان، عن التصريحات التالية:

ستقوم P&G بتثقيف أكثر من 30 مليون فتاة حول سن البلوغ والنظافة والصحة البدنية في جميع أنحاء آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وأفريقيا، من خلال برنامج Always and Whisper “إبقاء الفتيات في المدرسة” على مدار السنوات الثلاث المقبلة.

من خلال برنامج “إبقاء الفتيات في المدرسة” على مدار السنوات الثلاث المقبلة. تلتزم P&G بإنفاق إجمالي تراكمي قدره 200 مليون دولار أمريكي من خلال العمل المتعمد مع الشركات المملوكة للنساء عبر منطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وأفريقيا بحلول عام 2025.

عبر منطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وأفريقيا بحلول عام 2025. تُقدِّم P&G برنامج “ Share the Care” ، وهي سياسة جديدة للأجازات الأبوية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وأفريقيا. وبموجب برنامج “ Share the Care ” الجديد، يحق لجميع الآباء الجدد الحصول على الحد الأدنى من 8 أسابيع أجازة مدفوعة الأجر بالكامل مع أجازة نقاهة لمدة 6 أسابيع إضافية للأمهات اللواتي وَلَدنْ حديثًا.

وبموجب برنامج “ ” الجديد، يحق لجميع الآباء الجدد الحصول على الحد الأدنى من مع أجازة نقاهة لمدة 6 أسابيع إضافية للأمهات اللواتي وَلَدنْ حديثًا. تلتزم P&G بتحقيق التوازن بين الجنسين بنسبة 50-50 عبر قوتها العاملة الإدارية في آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وأفريقيا بحلول نهاية العام التقويمي 2022.

وقال ماجيسفاران سورانجان: “لقد أحرزنا تقدمًا كبيرًا في المساواة بين الجنسين، ولا يمكننا السماح بتقويضها. نحن بحاجة إلى العمل الآن لضمان أنه بينما نواصل التصدي للأزمة الصحية والاقتصادية، نجد طرقًا لإحراز تَقدُّم في التمكين الاقتصادي للمرأة والمساواة في التعليم، وفي المنزل، وفي مكان العمل. وسنستمر في P&G في استخدام صوت شركتنا في منتديات مثل #WeSeeEqual من أجل دفع المناقشة واتخاذ إجراءات بشأن القضايا المهمة”.

وقد أُقيمت القمة الإقليمية السنوية الثالثة#WeSeeEqual، التي عُقدت بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، بمشاركة قادة الأعمال والمسؤولين الحكوميين والمؤثِّرين المشاهير في محادثات صريحة حول المساواة بين الجنسين – ومحور هدف التنمية المستدامة رقم 5 للأمم المتحدة – بالإضافة إلى المناقشات حول الإجراءات الإستراتيجية للمضي قدمًا في معالجة عدم المساواة بين الجنسين .

وبالإضافة إلى قادة P&G على الصعيدين العالمي والإقليمي، شهدت القمة أيضًا مشاركة شخصيات مؤثِّرة وقادة عالميين، بما في ذلك:

أنيتا بهاتيا، نائبة المدير التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة

نائبة المدير التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة إندرا نويي الرئيس التنفيذي السابق ورئيس مجلس إدارة شركة PepsiCo

بونانغ ماثيبا، شخصية إعلامية جنوب أفريقية ورائدة أعمال وفاعلة للخير

وقالت نائبة المدير التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، السيدة أنيتا بهاتيا، “التقدم المُحرَز على مدى عدة عقود في مجال المساواة بين الجنسين مُعرَّض لخطر التراجع بسبب تأثير كوفيد-19. لكن الوباء أجبرنا جميعًا على التفكير بشكل مختلف، ومنحنا الفرصة لإعادة البناء بشكل أفضل – دون اختلالات الموازين في القوة والتمييز بين الجنسين في الماضي. ولكي يحدث ذلك، نحتاج إلى العمل مع الشركاء، بما في ذلك الشركات والحكومات والمجتمع المدني. تُعَد قمة #WeSeeEqual اليوم ومبادرات أصحاب المصلحة المتعددين الأخرى، مثل ائتلافات العمل لمنتدى جيل المساواة القادم، بمثابة فرص مهمة للتغيير والتقدم نحو تحقيق المساواة بين الجنسين بشكل نهائي”.

كان الاعتراف بالتحديات المجتمعية والأسرية، وأهمية السياسات القائمة على المساواة، والاعتراف بالتوقعات النمطية للرجال، ودور الإعلان ووسائل الإعلام في تغيير التحيز من الموضوعات الرئيسية التي تمت مناقشتها عبر مختلف اللجان خلال القمة. ومن أجل إلهام الشركات والمجتمع على حد سواء، فقد استضافت القمة أيضًا مارك بريتشارد، وهو كبير مسؤولي العلامات التجارية لشركة P&G، وبونانغ ماثيبا، وهي شخصية إعلامية جنوب أفريقية، ورائدة أعمال وفاعلة للخير، من أجل تبادل الخبرات والأفكار حول رفع صوتهم في الإعلانات ووسائل الإعلام من أجل الوصول إلى ملايين الأشخاص، وتحدي الأدوار الجامدة للجنسين، وتمكين كل من الرجال والنساء.

وبالإضافة إلى الإعلانات، شهدت قمة 2021 أيضًا إنشاء مجلس القادة الشباب لـ P&G الذي يعمل على تقديم المشورة للشركة بشأن مسائل المساواة بين الجنسين داخل وخارج الشركة.

كما يُظهِر برنامج #WeSeeEqual التزام شركة P&G المستمر بإيجاد عالم أكثر مساواة، وقد تم الاعتراف به مؤخرًا من خلال جائزة وزير الخارجية الأمريكية للتميز المؤسسي من أجل تمكين المرأة. تعمل P&G على تعزيز المساواة بين الجنسين من خلال مبادرات مختلفة على مستوى المنطقة كجزء من التزامها المستمر بالمساواة والإدماج، وهي جزء من جهود الشركة لتقديم أعمال الخير في عام 2021. وباعتبارها واحدة من أكبر المعلنين في العالم، ستواصل P&G وعلاماتها التجارية أيضًا الاستفادة من صوتهم المؤثِّر في وسائل الإعلام والإعلان من أجل زيادة الوعي، ومعالجة التحيز الجنساني، وإثارة المحادثات، وتحفيز التغيير.

حول شركة Procter & Gamble

تُقدِّم P&G للمستهلكين في جميع أنحاء العالم واحدة من أقوى مجموعات العلامات التجارية الموثوقة والجودة والرائدة، بما في ذلك ألويز®، أمبي بور®، آريال®، باونتي®، شيرمن®، كريست®، داون®، داوني®فيري®، فيبريز®، جين®، جيليت®، هيد آند شولدرز®، لينور®، أولاي®، أورال-بي®، بامبرز®، بانتين®، SK-II®، تايد®، فيكس®، ويسبر®. كما يضم مجتمع P&G عمليات في حوالي 70 دولة حول العالم. يُرجى زيارة http://www.pg.com من أجل الحصول على أحدث الأخبار والمعلومات حول P&G وعلاماتها التجارية.

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