‫شركة Nintex توسع خيارات السحابة للمنظمات في الإمارات العربية المتحدة

يوفر مركز البيانات الجديد في الشرق الأوسط متطلبات الأمان والبيانات للمؤسسات التي تستفيد من Nintex Promapp® لتحويل كيفية عمل الأشخاص باستخدام برنامج ذكاء العمليات والأتمتة

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 6 يناير 2022 /PRNewswire / — أعلنت Nintex ، المعيار العالمي لذكاء العمليات والأتمتة ، اليوم أن Nintex Promapp® هو برنامج تخطيط العمليات الذي يسهل على الأشخاص توثيق وتحسين العمليات التجارية لمؤسستهم باستخدام الأدوات المرئية التي تتكامل بسلاسة مع أتمتة سير العمل، وهو متاح للعملاء في الإمارات العربية المتحدة من خلال مركز بيانات مايكروسوفت أزور ( Microsoft Azure).

من خلال الوصول إلى إمكانيات Nintex Promapp® من خلال مركز بيانات محلي، يمكن للمنظمات الموجودة في منطقة الخليج أن تفي بثقة بمتطلبات خصوصية البيانات والإقامة مع توحيد تحسينات عمليات الأعمال الخاصة بهم باستخدام برنامج Nintex.

صرحت لايز لارايا مديرة الجودة في Kitopi “نحن ملتزمون بتحسين عملياتنا التجارية باستخدام أفضل الحلول الرقمية في فئتها. مع تقديم Nintex الآن لمركز بيانات في الشرق الأوسط، لدينا ثقة كاملة في التحول الرقمي بشكل أكثر كفاءة وأمانًا مع جميع حلول إدارة عمليات الأعمال المستندة إلى السحابة التي تقدمها Nintex“.

يسمح Nintex Promapp® للموظفين بتخطيط وإدارة وحوكمة عمليات الأعمال التنظيمية بكفاءة عبر مستويات الأفراد والقسم والمؤسسة. وباستخدام حل إدارة العمليات السحابي أولاً والتعاون للغاية، يمكن للفرق العمل باستمرار على تحسينات العملية في الوقت الفعلي.

تلتزم Nintex أيضًا بمساعدة مجتمعها العالمي من العملاء والشركاء على تسريع مبادرات تحسين العمليات والأتمتة من خلال تقديم خرائط عملية قابلة للتنزيل وقوالب سير العمل والمزيد عبر معرض مسرع حلول نينتكس ( Nintex Solutions Accelerator Gallery ) متوفر من خلال https://gallery.nintex.com/ .

لتشغيل The Power of Process® ، قم بالتسجيل للحصول على نسخة تجريبية مجانية من Nintex Promapp ® وتجربة كيف تحب المنظمات في جميع أنحاء العالم و Auswide Bank ، Coca-Cola Beverages Florida و Wizz Air دفعت التميز في العملية.

للتواصل الإعلامي

كريستين تريت

Nintex

kristin.treat@nintex.com

الجوال: 9091-317 (215) 1+

نبذة عن Nintex

Nintex هو المعيار العالمي لذكاء العمليات والأتمتة. اليوم، تلجأ أكثر من 10,000 مؤسسة من القطاعين العام والخاص في 90 دولة إلى عملية Nintex لتسريع التقدم في رحلات التحول الرقمي الخاصة بهم من خلال إدارة عمليات الأعمال وأتمتتها وتحسينها بسرعة وسهولة. تعلم المزيد عن طريق زيارة www.nintex.com واختبر كيف تعمل Nintex وشبكة شركائها العالمية على تشكيل مستقبل أتمتة العمليات الذكية ( IPA).

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