‫شركة Next.e.GO Mobile تصبح أول شركة مستقلة مصنعة للسيارات التي تعمل بالبطارية بالكامل لتمكين عملائها من تبادل شهادات ثاني أكسيد الكربون (حصة غازات الدفيئة)

– سيتم الوصول إلى الحل عبر تطبيق e.GO Connect أو موقع الويب لتمكين عملاء e.GO من تداول شهادة ثاني أكسيد الكربون الخاصة بهم (حصة غازات الدفيئة).

– يمكن لعملاء e.GO Life الحصول على فائدة مالية تصل إلى 300 يورو سنويًا.

– اختارت شركة e.GO Mobile شركة فير إنيرجي كأول شريك رسمي لها.

– ستستخدم e.GO Mobile الائتمان النقدي الذي تحصل عليه من تداول شهادات ثاني أكسيد الكربون الخاص بأسطول الشركة الحالي لدعم مشاريعها المستدامة.

آشن، ألمانيا, 17 يناير / كانون الثاني 2022 /PRNewswire/ — أعلنت شركة Next.e.GO Mobile SE، الشركة الألمانية المستقلة لتصنيع السيارات الكهربائية الحضرية المبتكرة والمستدامة، اليوم أنها ستمكن عملاءها من تداول حصصهم من غازات الدفيئة (شهادات ثاني أكسيد الكربون). توفر e.GO Mobile إلى جانب شريكها فير إنيرجي، عملية معالجة بسيطة وسريعة لبيع حصة غازات الدفيئة عبر تطبيق e.GO Connect أو موقع الويب. يمكن لمالكي سيارات e.GO Life حاليًا الحصول على ما يصل إلى 300 يورو سنويًا من بيع حصصهم من غازات الدفيئة. الفوائد الناتجة عن بيع هذه الشهادات تُسجل للعميل. بالإضافة إلى ذلك، تقدم e.GO إلى جانب شريكها فير إنيرجي الفرصة للعملاء لاستخدام هذا الائتمان، كليا أو جزئيا، مباشرة عبر المنصة، لدعم مشاريع مستدامة مختارة، مع تقديم مساهمة حقيقية ودائمة لعملية تحويل للطاقة الخالية من الانبعاثات.

تم تركيز عدد من التوجيهات والمبادرات على معالجة أهداف خفض الانبعاثات عبر القارة من خلال الترويج لحلول فعالة من حيث التكلفة وفعالة من الناحية الاقتصادية. EU ETS هو أول نظام في العالم على مستوى التثبيت “أغلق وتبادل” لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري ( غازات الدفيئة ) تم تقديم توجيه الاتحاد الأوروبي للطاقة المتجددة (RED II) لمعالجة أهداف خفض غازات الدفيئة. كما أن الإطار التنظيمي الوطني الألماني لخدمات ETS (nETS) الذي دخل حيز التنفيذ في العام 2021 يهدف إلى استكمال نظام ETS للاتحاد الأوروبي، مما يمهد الطريق gخفض حصص غازات الاحتباس الحراري (حصة غازات الدفيئة) التي تم تخصيصها قانونًا للسيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات بالكامل، ويمكن تداولها وبيعها.

لتبسيط العملية وتمكين العملاء من الاستفادة من الشراء والاستخدام، انضمت مركبتنا الكهربائية التي تعمل بالبطارية بالكامل e.GO Life إلى شركة فير إنيرجي وأصبحت أول مُصنِّع مستقل للسيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات بالكامل يقدم لعملائه في ألمانيا حلا متكاملًا رقميا وسلسا.

“الاستفادة من تقنيتنا وابتكاراتنا المتقدمة جدا لدفع التنقل الحضري الخالي من الانبعاثات هو بوصلتنا. إن تضمين عملائنا في هذه الرحلة وتمكينهم من الاستفادة من اختيارهم المسؤول، بعد أن اختاروا واحدة من أكثر السيارات الكهربائية المنزلية استدامة في المناطق الحضرية، هو شيء نحن أيضًا نأخذه على محمل الجد في e.GO. . من خلال أن نصبح أول شركة مصنعة للسيارات التي تعمل بالبطارية تقدم لعملائها تداول حصص غازات الدفيئة، فإننا نتخذ خطوة مهمة أخرى نحو جعل التنقل بالسيارات الكهربائية أكثر جاذبية. وبالتعاون مع شريكنا المستدام حقًا، نجعل العملية سلسة وكفؤة بما أمكن لعملائنا”، كما قال علي فيزفاي، رئيس مجلس الإدارة Next.e.GO Mobile SE .

سوف تتبرع Next.e.GO Mobile بالمزايا المالية من تجارة حصص غازات الدفيئة لأسطول الشركة الحالي، لدعم المشاريع المستدامة. الصورة