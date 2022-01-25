‫شركة Monty Capital تبدأ أعمالها في سويسرا

بيروت، لبنان،, 25 يناير 2022 /PRNewswire/ — أعلنت شركة Monty Capital عن تأسيس فرع لها في جنيف “Monty Capital Geneva”، وحصوله على عضوية هيئة “So-Fit” الرقابية ذاتية التنظيم. وتأتي هذه الخطوة تماشيًا مع إستراتيجية الشركة لبدء أعمالها في السوق السويسرية.

وبهدف توسيع حضورها العالمي، بدأت شركة Monty Capital إجراءاتها لتصبح مؤسسة مالية مرخّصة بالكامل ومنظّمة من قبل هيئة الإشراف على السوق المالية السويسرية (FINMA). لذا، ستنشئ الشركة -بالاستعانة بفريق من المتخصصين- فرعًا يعمل بكامل طاقته في مدينة جنيف.