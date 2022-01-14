‫شركة LD Systems® تُطلق حملتها التسويقية «جودة صوتك… مهمتنا»

من خلال حملة تسويقية جديدة… شركة LD Systems® توسّع أعمالها في أمريكا الشمالية عبر توفير أفضل الحلول للموسيقيين ومُنسِّقي الأغاني المسجّلة

نوي-أنشباخ، ألمانيا، 13 يناير 2022 /PRNewswire/– تُعلن شركة LD Systems®، وهي شركة متخصّصة في تصنيع وتوزيع المعدّات الصوتية ومقرّها في ألمانيا، اليوم عن تدشين حملتها التسويقية الرقمية الجديدة «جودة صوتك… مهمتنا»، والتي تستهدف وصول منتجات الشركة إلى عدد أكبر من مستخدمي المعدّات الصوتية الرئيسيين من جميع فئات الموسيقيين ومُنسِّقي الأغاني المسجّلة (الدي جي) المتنقلين. ومن خلال هذه الحملة التسويقية التي تستهدف التركيز على عملاء الشركة الذين يُشيدون بالجودة العالية لمنتجاتها وتركيزها على احتياجات المستخدمين، ستُعزز شركة LD Systems® مكانتها كشركة رائدة عالميًا في مجال تكنولوجيا الأجهزة والمعدّات الصوتية.

منذ تأسيسها في عام 2002، حرصت شركة LD Systems® على أن تُوفر لمُنسِّقي الأغاني المسجّلة والموسيقيين بجميع فئاتهم حلولًا صوتية تُركز على احتياجاتهم وتُتيح لهم الاستمتاع بتجربة لحظات فريدة؛ حيث تُوفر لهم الشركة مجموعة منتجات –تضم أكثر من 300 منتج- يتم تصميمها في ألمانيا وتُوزع في جميع أنحاء العالم. تتألف الحملة التسويقية الرقمية من فيديو مدّته 60 ثانية بعنوان جودة صوتك…مهمتنا | رسالة امتنان للموسيقيين ومُنسِّقي الأغاني المسجّلة والصفحة المخصصة للحملة. ويسلط الفيديو الرئيسي -المتوفر بست لغات- الضوء على المحتوى الذي أنشأه موسيقيين ومُنسِّقي أغاني مسجّلة باستخدام مجموعة متنوعة من حلول الصوت التي توفرها شركة LD Systems® للحفلات الموسيقية وعروض الدي جي وحفلات الزفاف، وغير ذلك من الفعاليات.

وقال بابتيست لانجيل، كبير مديري إدارة تسويق العلامة التجارية العالمية في شركة LD Systems®: «تهدف هذه الحملة إلى تعريف مُنسِّقي الأغاني المسجّلة والموسيقيين بجميع الحلول التي توفرها لهم الشركة لدعم أعمالهم؛ من أنظمة مُكَبِّرات الصوت إلى أنظمة سمّاعات الأذن، وغير ذلك من منتجات الشركة. كما تُثبت هذه الحملة التزام الشركة بتوفير حلول احترافية تُتيح لمستخدميها تكييف مستويات الصوت على نحو أكثر دقة مع التمتع بميزات مصمّمة خصيصًا لتلبية احتياجاتهم».

بانتشارها السريع في أمريكا الشمالية، تصنع منتجات شركة LD Systems® لنفسها اسمًا يُجسّد موثوقيتها وجودتها العالية وسهولة استخدامها. وتشمل قائمة منتجات الشركة الأكثر مبيعًا في أمريكا الشمالية ما يلي:

سلسلة MAUI : والتي تُوفر أنظمة مُكَبِّرات صوت مدمجة ومتكاملة يمكن نقلها بسهولة وإعدادها للتشغيل في ثوانٍ معدودة وتركيبها في أيّ مكان بشكل أنيق. سلسلة MAUI 44 G2 : والتي تُوفر أنظمة مُكَبِّرات صوت تتميز بصوتها المثالي والتصميم الجذاب. سلسلة MAUI 5 GO 100 : والتي تُوفر أنظمة مثالية تتميز بصوت واضح للغاية وعمر بطارية طويل وهيكل خفيف الوزن يُتيح نقلها بسهولة.

: والتي تُوفر أنظمة مُكَبِّرات صوت مدمجة ومتكاملة يمكن نقلها بسهولة وإعدادها للتشغيل في ثوانٍ معدودة وتركيبها في أيّ مكان بشكل أنيق. سلسلة ICOA : والتي تُوفر للموسيقيين ومُنسِّقي الأغاني المسجّلة مُكبرات صوت تتميز بصوتها العميق والمنخفض والتي يمكن استخدامها كمكبرات صوت متكاملة أو توصيلها بأقمار صناعية أو شاشات مراقبة.

: والتي تُوفر للموسيقيين ومُنسِّقي الأغاني المسجّلة مُكبرات صوت تتميز بصوتها العميق والمنخفض والتي يمكن استخدامها كمكبرات صوت متكاملة أو توصيلها بأقمار صناعية أو شاشات مراقبة. سلسلة U500 : والتي تُوفر أنظمة ميكروفونات وسمّاعات أذن لاسلكية متطوّرة وموثوقة ومعقولة التكلفة تضمن تلبية جميع احتياجات المستخدمين أثناء تأدية الحفلات الموسيقية الحيّة.

أنعش استئناف إقامة الفعاليات الحية -بعد توقفها نتيجة لجائحة كورونا- نشاط مُنسِّقي الأغاني المسجّلة والموسيقيين مجددًا، لذا تُركّز شركة LD Systems® في الوقت الحالي على تلبية الاحتياجات المتنوعة للموسيقيين الذين يحيون حفلات موسيقية أو يُقدمون عروضًا موسيقية في أماكن عامة أو في الهواء الطلق، وذلك من خلال تزوديهم بمعدّات صوتية مصمّمة خصيصًا وفقًا لاحتياجاتهم.

وقالت كاتي إيزمان، مديرة إدارة التسويق العالمي في مجموعة Adam Hall: «وضعت شركة LD Systems® منذ تأسيسها المستخدم على رأس قائمة أولوياتها. ومع استمرار الجهود المبذولة لتطوير أداء الشركة ومنتجاتها وقياس أدائها، سنحرص على معرفة آراء المستخدمين بشأن منتجات الشركة للاستفادة منها في عملية التطوير التي نُجريها. نحن نسعى لتزويد مستخدمي منتجاتنا بمعدّات ذات صوت مثالي، كما نحرص على الاستماع إلى آرائهم؛ ويُمثّل ذلك تحديدًا الهدف الرئيسي لحملتنا التسويقية الجديدة».

يمكن مشاهدة الرئيسي لحملة «جودة صوتك… مهمتنا» على منصة يوتيوب، ويمكن زيارة صفحة الويب المخصّصة للحملة عبر الرابط التالي: LD-Systems.com/ yoursoundourmission.كما يمكن معرفة مزيد من المعلومات عن منتجات شركة LD Systems عبر الروابط التالية: LD-Systems.com وretai lers across North America وMusician’s Friend وGuitar Center.

عن شركة LD Systems ®

تأسست شركة LD Systems® في ألمانيا، وهي شركة متخصّصة في تصنيع وتوزيع المعدّات الصوتية، وتشمل خطوط منتجاتها أنظمة مُكَبِّرات الصوت والميكروفونات المتقدّمة والسمّاعات التي تتميّز بسهولة استخدامها وجودة أدائها العالية والتي تُستخدم في الفعاليات الحية والأماكن المُقامة فيها، إضافة إلى أنظمة سمّاعات الأذن والميكروفونات اللاسلكية التي تُوفر للموسيقيين والمتحدثين حرية كاملة في الحركة. تُمثل موثوقية منتجات الشركة وأدائها العالي وسهولة استخدامها وتصميماتها الرائعة السمات المميّزة لعلامة الشركة التجارية. ويُعبّر شعار العلامة التجارية لشركة LD Systems® (جودة صوتك… مهمتنا) عن رؤية الشركة المتمثلة في إتاحة الحرية الكاملة لجميع الموسيقيين ومُنسِّقي الموسيقى (الدي جي) ومنظمي الفعاليات وأماكن إقامتها في ابتكار أفكار إبداعية وتنفيذها بالطريقة التي يُفضلونها. تُعدّ LD Systems® إحدى العلامات التجارية المملوكة لمجموعة Adam Hall الحائزة على العديد من الجوائز. لمزيد من المعلومات عن شركة LD Systems®، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني للشركة: LD-Systems.com أو متابعة حساباتها على فيسبوك، ويوتيوب، وإنستجرام.

للتواصل الإعلامي:

إدارة العلاقات العامة بمجموعة Adam Hall/شركة LD Systems®، أمريكا الشمالية

زاك باركر

adamhall@demonstratepr.com

415-400-4214

مديرة إدارة وسائل الإعلام العالمية

بيترا ميكالوفا

Petra.Mickalova@adamhall.com

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رابط الفيديو: https://www.youtube. com/watch?v=dRdXMfQohmI

شعار الشركة: https://mma. prnewswire.com/media/1722266/ LD_Systems_Logo.jpg