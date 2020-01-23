‫شركة iSON Technologies المتخصصة في مجال خدمات تقنية المعلومات للأسواق الناشئة تجني ثمار التحول في إدارة الأعمال

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 23 يناير 2020 /PRNewswire/ — يسر شركة iSON Technologies، المتخصصة في خدمات تقنية المعلومات الخاضعة للإدارة والتي يقع مقرها في دبي، أن تعلن عن نتائج خطتها الأخيرة للتحول في إدارة الأعمال.

وللشركة فروع في 25 دولة في أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا، وتفتخر بقاعدة عملاء تضم بعض الشركات الكبرى مثل IBM وCisco، كما تعتبر واحدة من أكبر الشركات المستقلة في المنطقة التي تعمل فيها. وقد انتهت الشركة مؤخرًا من وضع خطة جديدة للتحول في نموذج العمل، وذلك اعتمادًا على منصتها الرئيسة، وهو ما يوفر أساسًا قويًا لخططها الطموحة للنمو في المستقبل.

ومن الممكن التعرف على التأثير الفوري لهذه العملية من خلال النتائج المتوقعة للشركة خلال السنة المالية 2019، حيث بلغ إجمالي الأرباح، بحسب التقارير المالية، قبل الفائدة والضرائب والإهلاك والإطفاء نحو 2 مليون دولار أمريكي، عقب الخسارة التي مُنيت بها الشركة خلال العام المالي 2018 مع استكمالها المرحلة الانتقالية.

وتتوقع إدارة الشركة، بحلول نهاية عام 2021، أن يصل حجم المبيعات إلى ما يقرب من 50 مليون دولار أمريكي ليبلغ إجمالي الأرباح قبل الفائدة والضرائب والإهلاك والإطفاء 8 ملايين دولار أمريكي – أي نحو أربعة أضعاف ما حققته الشركة خلال السنة المالية 2019. ولا تزال شركة iSON واثقة من تحقيق هذه الأهداف إذ قُدِّرت توقعات بنحو 85% من الإيرادات للسنة المالية 2021 بناءًا على الفرص المتاحة ضمن مشروعات الشركة الجارية وقاعدة عملائها الحالية. بالإضافة إلى ذلك، ثمة 90% تقريبًا من إيرادات الشركة تمثل إيرادات متكررة.

وتعزو الشركة النجاح الذي حققته مؤخرًا ونموها المتوقع إلى خطة تحول إدارة الأعمال التي بدأتها الإدارة خلال عام 2017 وانتهت من صياغتها النهائية في نهاية عام 2018. وانقسمت إصلاحات الأعمال التي أُجريت في iSON على نطاق واسع إلى فئتين: أولاهما تحول داخلي يستهدف هياكل الشركة وتتمثل الثانية في التعديلات المستحثة والفاعلة في قاعدة العملاء.

فقد اتخذت اتخذت iSON من الناحية الإستراتيجية، على سبيل المثال، قرارًا بالتخلي عن العديد من العقود القديمة ذات الهامش المنخفض واستبدالها على مدى الأشهر التسعة إلى الاثني عشر الماضية بعدة عقود جديدة تدر أرباحًا عالية، بما في ذلك أكبر عقد أبرمته على الإطلاق إذ تتجاوز قيمته 10 ملايين دولار أمريكي. كما نجحت iSON في نقل العملاء إلى نماذج عقود الخدمة الخاضعة للإدارة، ما يوفر وضوحًا مؤثرًا فيما يتصل بالأرباح المستقبلية.

كما قامت الشركة بتنقيح هيكلها التنظيمي واستراتيجيتها على نطاق واسع حيث وجهت مجموعة خدماتها نحو خمسة قطاعات أساسية حددتها كأهداف عالية القيمة وهي: خدمات تقنية البنية التحتية والتحول التقني وخدمة تقنية مراكز الاتصال والتمكين والتحول الرقمي وتكامل الخدمات فضلاً عن المرافق.

هذا وقد صرح السيد راهول سريفستافا، رئيس iSON Technologies التنفيذي، قائلاً: “نشعر ببالغ السعادة بأن الخطة التي وضعناها للتحول أصبح لها هذا التأثير السريع والعميق على صافي أرباح شركتنا، ما يعزز من قيمة الخدمة التي نقدمها لعملائنا. وتتطلع الشركة إلى مواصلة النمو والاستفادة من الفرص السانحة والأسواق الجديدة خلال السنوات المقبلة، وذلك في ظل عدد من المشروعات الرائدة المقرر تنفيذها والانفتاح على اتفاقيات المشاركة الاستراتيجية.”

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