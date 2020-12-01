‫شركة (IOPtima) تزيح الستار عن تركيبة دواء جديدة لعلاج جفاف العيون – قطرات العيون (Lipitear™) المُتعددة الجرعات لعلاج حالات الجفاف المزمن للعينين والالتهابات التي تصيب سطح العين

روما، إيطاليا،1 ديسمبر / كانون أول 2020/PRNewswire/ — شركة IOPtima– إحدى شركات مجموعة تشنغدو كانغهونغ الدوائية المتخصصة في تطوير أجهزة ومعدات جراحات العيون كما أنها تمتلك خط إنتاج من قطرات العين مخصصًا لعلاج التهابات سطح العين- تُعلن رسميًّا عن طرح دواء ( LIPITEAR™ MULTI) في إيطاليا. والدواء المطروح عبارة عن تركيبة “ LIPITEAR™” الخالية من المواد الحافظة والمصنوعة من مكونات نباتية، وهي متوفرة في صورة قطارة متعددة الجرعات سعة 10 مل يمكن تخزينها في درجة حرارة الغرفة العادية.

ويُعد دواء LIPITEAR™ أول مستحلب دقيق متوافق مع قوانين الجودة والأمن والسلامة المعمول بها في دول الاتحاد الأوروبي، وهو يتكون من طور مائي وطور دهني يحتوي على المكونات الفسيولوجية للسائل الدمعي (الفوسفوليبيدات والجليسريدات الثلاثية المتوسطة الحلقات).

يُوصى بـ ( LIPITEAR™ MULTIis) لعلاج أمراض جفاف العين وحالات جفاف العين وتهيُّجها بعد الجراحة الانكسارية أو غيرها من العمليات الجراحية أو بسبب تورُّم العينين والتغيرات الهرمونية والاستخدام الممُتد للعدسات اللاصقة أو التعرض لشاشات الحواسيب لفترات طويلة.

وتتكون قطرة LIPITEAR™ MULTI، المصنفة على أنها واحدة من العلاجات الطبية، من مستحلب نباتي خالٍ من المواد الحافظة، يستند في الأساس على الليبيدات المفسفرة، وهي متوفرة في زجاجة متعددة الجرعات، ومُعبأة في قطارة تعمل بالضغط مزودة بصمام أحادي الاتجاه وتقنية مرشح الهواء لتوفير الحماية الظاهرية والميكروبيولوجية للمحلول .

يمكن الحصول على “ LIPITEAR™“ كقوارير تُستخدم لمرة واحدة في عدد من دول أوروبا وآسيا، وستُطرح قريبًا في مناطق أخرى بتركيبتها الجديدة.

وقد صرَّح رونين كاسترو، الرئيس التنفيذي لشركة (IOPtima) قائلًا: “صُممت الزجاجة الجديدة المُتعددة الجرعات للحفاظ على التركيبة الخالية من المواد الحافظة، ويمكن تخزينها في درجة حرارة الغرفة، مما يجعلها عملية عندما يتعلق الأمر بالشحن والتخزين والاستخدام الشخصي، وأردف قائلًا: يسعدنا توسعة خط إنتاجنا لمنتج علاج جفاف العينين حتى يشمل هذه التركيبة الجديدة”.

نُبذة عن قطرة “ LIPITEAR™ MULTI “

قطرة “ LIPITEAR™ MULTI هي عبارة عن مستحلب نباتي دقيق مبتكر خالٍ من المواد الحافظة، وهي مُصنَّعة بطريقة فريدة للمساعدة في ترطيب الطبقة المسيلة للدموع في العين واستعادة وظيفتها في الترطيب وذلك من خلال العمل على الطبقات الثلاث (المائية والدهنية والمخاطية) لمحاكاة الدموع الطبيعية والصحية، مما يوفر بيئة مثالية لراحة العين وشفاء القرنية.

يمكن استخدام LIPITEAR™ MULTI لعلاج جميع حالات جفاف العين، مما يساعد في استعادة البيئة المكروية لسطح العين الذي يتعرض للالتهابات نتيجة للتبخر الزائد، وعدم استقرار الطبقة الدمعية، والجراحات الانكسارية أو جراحات العين الأخرى، وبسبب صدمات العين، والعدسات اللاصقة التي يجري ارتداؤها لفترات طويلة أو التعرض للشاشات الرقمية/ شاشات الكمبيوتر لفترات طويلة. اقرأ المزيد على www.lipitear.com.

نُبذة عن شركة IOPtima

شركة IOPtima هي شركة متخصصة في تعزيز خدمات العناية بالعيون من خلال تطوير وتسويق منتجات مبتكرة لعلاج مجموعة كبيرة من الأمراض التي تصيب العين.

شركة “IOPtima“هي إحدى شركات مجموعة تشنغدو كانغهونغ الدوائية.

بيانات الاتصال :

يارون سفادياه – مدير تطوير الأعمال

www.ioptima.com

www.lipitear.com

yaron@ioptima.com