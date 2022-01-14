‫شركة International Process Plants تستحوذ على مصنع لتصنيع الشمع عالي النقاء بواسطة تحويل الغاز إلى سوائل

شركة International Process Plants تبحث عن مستثمرين للشراكة في المصنع أو السيطرة عليه

برينستون جنكشن، نيوجيرسي, 13 يناير 2022 /PRNewswire/ — أعلنت اليوم شركة International Process Plants (IPP) والشركات التابعة لها عن استحواذها على شركة Juniper Acquisitions المحدودة، المالكة لمصنع Juniper Specialty Products التجاري لتصنيع الشمع عالي النقاء بتحويل الغاز إلى سوائل، والذي يقع مقرّه في ويستليك في ولاية لويزيانا، ويُعدّ الجهة التجارية الوحيدة في أمريكا الشمالية المنتجة للشمع بتحويل الغاز إلى سوائل. وتعلن الشركة عن عرض المصنع -والذي يقع على موقع مساحته 10 أفدنة ومخدوم بخط سكة حديد وشاحنات- للبيع أو الاستئجار أو المشاركة أو الترخيص؛ ويشمل ذلك جميع حقوق الملكية الفكرية.

وينتج المصنع 1100 برميل يوميًا من شمع البرافين عالي النقاء من الغاز الطبيعي عن طريق عملية التحويل “فيشر تروبش”، ويُستخدم شمع البرافين عالي النقاء في تصنيع المواد اللاصقة، ومواد الطلاء والبناء، والسلع الاستهلاكية، بما فيها مستحضرات التجميل، بالإضافة إلى نواتج التقطير الخفيفة والمتوسطة الخالية من الكبريت التي تُستخدم في وقود النقل والصناعات الكيماوية.

وشركة IPP هي إحدى شركات مجموعة عالمية تمتلك أصولًا ومواقع تصنيع لصناعات كيميائية وبتروكيماوية وأسمدة وبوليمر وأدوية، والتي تُغلق بغرض إعادة تشغيل الأصول لتصنيع المنتجات نفسها أو منتجات مغايرة، أو الانتقال إلى مواقع أخرى حسب الجدوى الاقتصادية، مع العمل في الوقت نفسه على إعادة تطوير المواقع. وتبحث شركة IPP عن مستثمرين للاستحواذ على مشروع مصنع الشمع، أو إبرام شراكة لمواصلة المشروع. وفي تعليقه على ذلك، قال رون جيل، رئيس شركة IPP:

“إنّنا متحمسون للغاية لمواصلة مشروع مصنع “ويستليك” لتصنيع الشمع؛ فالجدوى الاقتصادية الممتازة للمشروع ووجود سوق رائج لمنتجاته، وانخفاض رأس المال المطلوب، والربحية الجيدة لمنتجات الشمع عالي النقاء الذي يُصنّع بتحويل الغاز إلى سوائل، إضافة إلى الموعد القريب لبدء التشغيل (خلال 18 شهرًا فقط)؛ كل ذلك يجعل من هذا المشروع فرصة رائعة للاستثمار. وأردف قائلًا: “من المتوقع أن يحقق المشروع عند اكتماله عائد استثمار عن مدّة قدرها ثلاث سنوات”.

وأضاف روس جيل، نائب رئيس شركة IPP ومدير قسم الاستحواذ بها: “إنّ استثمار أكثر من 400 مليون دولار بالملكية المسبقة في المشروع يُعدّ فرصة فريدة للدخول في أعمال تصنيع الشمع عالي النقاء منخفض البصمة الكربونية بتحويل الغاز إلى سوائل في أمريكا الشمالية بتكلفة رأسمالية منخفضة للغاية، كما يُعدّ فرصة استثمار في السوق الجديد أسرع من أيّ فرصة أخرى لمشروع منافس”.

عن شركة International Process Plants (IPP)

منذ عام 1978، حققت شركة IPP نموًا كبيرًا جعلها شركة عالمية رائدة متخصصة في توفير فرص للتنمية الصناعية في الصناعات الكيميائية، والصناعات الكيميائية المتخصصة والدقيقة، وصناعة البتروكيماويات والأسمدة والبوليمر، والصناعات الدوائية. وتحقق شركة IPP النمو الصناعي المستدام من خلال استغلال الأصول القائمة والمثبّتة مسبقًا والمتاحة فورًا للتشغيل، مقابل جزء من تكاليف الأصول الجديدة للعلامات التجارية. وتفخر الشركة بامتلاكها حافظة أعمال عالمية تضم 14 موقعًا صناعيًا متكاملًا، وما يزيد على 110 مصانع متكاملة، وأكثر من 15000 قطعة رئيسية من المعدّات والأنظمة. لمزيد من المعلومات عن شركة IPP، يُرجى زيارة موقع الشركة الإلكتروني: www.ippe.com.

للتواصل الإعلامي: خدمة العملاء: كاث سيرل روس جيل هاتف رقم: 617.680.2965 هاتف رقم: 609.586.8004 بريد إلكتروني: KathS@ippe.com بريد إلكتروني: RossG@ippe.com

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