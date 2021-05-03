‫شركة Gree الرائدة في تصنيع أجهزة التكييف تفوز “بجائزة التبريد العالمية لعام 2021”

وقد صرحت السيدة دونغ مينجزو، رئيسة مجلس الإدارة ورئيسة شركة Gree للأجهزة الكهربائية، قائلة: “إن Gree هي مجموعة صناعية تكنولوجية عالمية متنوعة وسّعت أعمالها لتشمل السلع الاستهلاكية المنزلية والمعدات الصناعية وتصر على الابتكار المستمر والبحث والتطوير لتحسين حياة الناس. وتعتبر تكنولوجيا تكييف الهواء الصديقة للمناخ التي حصلت على الجائزة الكبرى من جائزة التبريد العالمية ستقلل من تأثير انبعاثات الكربون لمكيفات الهواء الحالية بنسبة 80 بالمائة.

تم إطلاق جائزة التبريد العالمية بشكل مشترك في عام 2018 من قبل معهد روكي ماونتن وحكومة الهند وميشن إنوفيشن، والتي تلتزم بتطوير تقنيات تبريد مبتكرة ورائعة ذات تأثير مناخي أقل بخمس مرات (5 مرات) من وحدات تكييف الهواء القياسية المتوفرة في السوق اليوم (بما في ذلك انبعاثات الكربون غير المباشرة الناتجة عن كهرباء الشبكة وانبعاثات الكربون المباشرة المقابلة لتأثير غازات التبريد المسببة للاحتباس الحراري)، وذلك لحل التهديد الذي يواجه المناخ بسبب الطلبات المتزايدة باستمرار على مكيفات الهواء السكنية.

تدمج تكنولوجيا التبريد المبتكرة “بدون مصدر كربون” التثليج المتقدم بضغط البخار والتبريد بالتبخير والتهوية الكهروضوئية والكثير غير ذلك، والتي تستخدم بكفاءة مصادر الطاقة المتجددة ومصادر التبريد المجانية.

ويعتبر التأثير المناخي لتصميم أجهزة Gree الجديدة بتكنولوجيا التبريد “بدون مصدر كربون” أقل من الخُمس مقارنةً بمكيفات الهواء التقليدية. من خلال الابتكار والتصميم الذكي، تعد تكنولوجيا Gree الصديقة للمناخ إنجازًا كبيرًا في قيود كفاءة الطاقة لمكيفات الهواء التقليدية.

فمع النمو السكاني السريع والتوسع الحضري المتسارع، تشير التقديرات إلى أنه بحلول عام 2050، سيزداد الطلب العالمي على مكيفات الهواء للغرف من 1.2 مليار وحدة في عام 2016 إلى 4.5 مليارات وحدة. وعندما يتم الترويج لحلول التبريد الصديقة للمناخ وتطبيقها بشكل فعال، يمكن تجنب 100 مليار طن من انبعاثات مكافئ ثاني أكسيد الكربون، مما يساعد العالم على تخفيف أكثر من 0.5 درجة مئوية من الاحتباس الحراري بحلول عام 2100 مع تحسين نوعية الحياة للأشخاص الذين يعيشون في مناطق حارة ومناخات رطبة.

نبذة عن Gree

تأسست Gree في عام 1991، وهي مجموعة صناعية تكنولوجية عالمية متنوعة وسّعت أعمالها لتشمل السلع الاستهلاكية المنزلية والمعدات الصناعية تحت ثلاثة أسماء تجارية: GREE وKINGHOME وTOSOT.

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