‫شركة Giift تدشن العمل “بخدمة Giift الذاتية لبرامج الولاء”

سنغافورة، 1 مايو 2020/PRNewswire/ — أعلنت اليوم شركة Giift -المُتخصصة في استبدال عملات برامج الولاء للشركات (النقاط والأميال وبطاقات الهدايا والمكافآت)- عن تدشينها حل الخدمة الذاتية الذي يمثل بوابة خلاقة لإدارة الولاء.

ترفع خدمة Gift الذاتية (Giift Loyalty Marketplace) من أهمية الشركة بوصفها سوقًا لبرامج الولاء، وذلك عن طريق تمكين جهات إصدار برامج الولاء من الإدارة الذاتية لشركائهم في استرداد قيمة عملات برامجهم على نطاق غير مسبوق على الإطلاق، وكذلك التفاعل مع أعضائهم واكتساب أعضاء جدد من خلال حملات تسويقية مُخصصة (نقاط إضافية وعروض وألعاب)، والحصول على البيانات والتحليلات ذات القيمة العالية.

وفي هذا الصدد، يقول باسكال زاتارت المؤسس المشارك ومدير الشركة: “لقد أدت شركة Giift Loyalty Marketplace دورًا مهمًا بالفعل في تغيير مُجريات الأمور بمجال برامج الولاء للشركات. إلا أن الخدمة الذاتية التي تقدمها Giift تخطو بالشركة خطوة أخرى إلى الأمام من خلال تمكين التفاعل الذكي والديناميكي والسلوكي لبرامج الولاء مع المستخدمين.” وتابع زاتارت حديثه قائلاً: “إن الخدمة الذاتية من Giift تغير من طبيعة برامج الولاء لتصبح إحدى المُحفزات القوية للشركات وأداة من أدوات ارتباط العملاء بها.”

وما تزال Giift تشهد ما تحظى به تقنيتها من تطبيق واسع النطاق في جميع المجالات. كما تستهدف الشركة الوصول بإجمالي حجم البضائع السنوي إلى ما يربو على 20 مليار دولار أمريكي وزيادة عدد المستخدمين إلى 80 مليون مستخدم في عام 2020 (مقابل إجمالي حجم بضائع قوامه 9 مليار دولار أمريكي و 60 مليون مستخدم في عام 2019).

نُبذة عن شركةGiift.com: شركة Giift هي سوق لبرامج الولاء للشركات يستطيع العملاء من خلالها حصد النقاط والمكافآت والأميال وبطاقات الهدايا واستهلاكها واستبدالها. وتعمل تقنية الولاء المبتكرة من Giift على تحويل برامج المكافآت إلى ما يوازيها من عملات نقدية. تنشط الشركة في أكثر من 50 دولة، ولها مكاتب في كل من نيويورك ولندن وسنغافورة ووهان ونيروبي ودبي وجاكرتا ومومباي وكولومبو والدوحة ودكا. يقوم نموذج الأعمال لشركة Giift على أساس المعاملات

شعار: https://mma.prnewswire.com/ media/1162353/Giift_Logo.jpg

لمزيد من المعلومات عن الشركة، يُرجى التواصل مع:

باسكال زاتارت، المؤسس المشارك ومدير الشركة

، البريد الإلكتروني: pascal.xatart@giift.com

، الهاتف: 590506-7470-(0)44+

، الموقع الإلكتروني: www.giift.com