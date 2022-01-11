‫شركة General Fusion تُحدث نقطة تحول تقنية كبرى في مجال الطاقة العملية الناتجة عن الاندماج

أداء ناجح لنموذج مبدئي يعمل بتقنية الانضغاط المعتمد على البلازما يدعم عملية تمهيد الطريق أمام التسويق التجاري لهذه التقنية

فانكوفر، كولومبيا البريطانية، 10 من يناير 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — أعلنت اليوم شركة General Fusion أنها قد أنجزت بنجاح عدة أهداف أداء هائلة لنظام نموذجها المبدئي من محطة إنتاج محدود يعتمد على طاقة الاندماج. يخضع حاليًا نموذج الشركة المبدئي للانضغاط المعتمد على البلازما، الواقع بمختبرها الكائن بمدينة فانكوفر بكندا، لتشغيل أحد العناصر الأساسية من تقنيتها مسجلة الملكية التي يُطلق عليها مسمى اندماج الهدف الممغنط (MTF). تميز هذه المرحلة الهامة خطوة أخرى كبرى نحو تحقيق هدف General Fusion الذي يتمثل في إيجاد قوة اندماج عملية ومجدية تجاريًا.

وقد خضع نموذج الآلة المبدئي للتشغيل التجريبي في أوائل عام 2021 ومن ثَمَّ يستحث عملية تداعٍ فعالة متناظرة تم تشكيلها بدقة لإحداث تجويف كبير من دوامة سائلة على مدى فترة تقدر بعشرات المللي ثانية. وأما القوى المشمولة ضمن نظام الانضغاط لمحطة الإنتاج المحدود من طاقة الاندماج كاملة النطاق فستكون هائلة، ما يؤدي إلى التغلب على عقبات تتعلق بعلم المواد وديناميكا السوائل والتصميم الميكانيكي. ولدى إنجاز تلك المرحلة، سوف يحد النموذج المبدئي بشكل كبير من المخاطر الهندسية والفنية لمحطة الإنتاج المحدود من طاقة الاندماج التي تبنيها General Fusion. سوف تستخدم تلك المحطة تجويفًا متداعيًا من المعدن السائل لتسخين وقود البلازما وضغطه حتى ينتقل إلى حالات الاندماج على حرارة قوامها 100 مليون درجة سيليزية.

لقد كانت فكرة استخدام تجويف متداعٍ من معدن سائل لتحقيق عملية الاندماج متداولة لعقود. ولكن General Fusion استطاعت استنباط تقنيات معززة جديدة مثل نظم التحكم الرقمية عالية السرعة والتصنيع التكميلي والمواد المركبة المتطورة لتجعل من هذه الفكرة واقعًا مجديًا مع التخلص من مخاطر تطبيقها ضمن محطة إنتاج محدود من طاقة الاندماج. إن تنفيذ عملية تداعٍ سريعة وسلسة دائريًا لتجويف من سائل دوار كانت تمثل تحديًا هندسيًا صعبًا استطاعت General Fusion تنفيذه في إطار النموذج المبدئي من هذه الآلة. إن هذه الآلة ابتكار رائد من نموذج مبدئي أكبر تقرر بناؤه في عام 2022 لتنفيذ عمليات تنقيح إضافية على عدة جوانب هندسية من هذه التقنية.

وفي هذا الصدد قال كريستوفر ماوري، رئيس General Fusion التنفيذي: “يمثل صافي إنتاج الطاقة أمرًا بالغ الأهمية لكنه ليس بالضرورة الهدف الأسمى لتسويق طاقة الاندماج، ويتمثل ذلك الهدف في بناء محطات طاقة اندماجية خالية من الكربون واقتصادية التكلفة.” وأردف: “إن تقنيتنا الفريدة، التي استغرق ابتكارها عقدين من الزمن، تقضي على التحديات طويلة الأمد أمام بناء محطات طاقة كهربائية عملية تُشغَّل بالطاقة الاندماجية لخدمة أسواق الطاقة العالمية التي تكافح من أجل التوقف عن استخدام الوقود الأحفوري. ويؤدي الأداء الناجح لهذا النموذج المبدئي المهم إلى دعم وتعزيز ما نقوم به ونحن نسير على درب النجاح.”

إن تقنية General Fusion الفريدة من اندماج الهدف الممغنط تتغلب على عدة تحديات رئيسة تقف عائقًا أمام توليد طاقة اندماج عملية. ومن شأن الاندماج الهدف الممغنط تحقيق أوضاع اندماج اقتصادية وتحويل طاقة الاندماج بفاعلية إلى كهرباء خالية من الكربون وحماية آلة الاندماج من حرق بلازما الاندماج وإنتاج ما يكفي من الوقود الاندماجي لتستخدمه. يعمل نظام General Fusion لانضغاط النموذج المبدئي على التثبت من صحة أحد أهم جوانب تقنية الاندماج الهدف الممغنط لأن الفجوة التي تتشكل من سوائل متداعية ميكانيكًا تمثل حجر الأساس في هذه التقنية التي تتغلب على تلك التحديات.

نبذة عن General Fusion:

تسير شركة General Fusion على الدرب الأسرع والأكثر جدوى نحو إنتاج طاقة اندماج تجارية. ويقع مقر الشركة في مدينة فانكوفر بكندا، ولها مقر في لندن بالمملكة المتحدة ومقر في مدينة آوك ريدج بولاية تينيسي في الولايات المتحدة الأمريكية. تأسست الشركة في عام 2002 بتمويل من اتحاد مالي يتألف من مؤسسات تعمل برأس مال مُخاطر وجهات رائدة في هذا القطاع ومؤسسات كبرى تعمل في قطاع التقنية. اعرفوا المزيد لدى تصفُّح الرابط www.generalfusion.com.

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