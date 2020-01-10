‫شركة General Fusion تدخل في شراكة استراتيجية مع Hatch

شركة الهندسة العالمية تستثمر في General Fusion وبرنامج النموذج الأولي

فانكوفر، كولومبيا البريطانية، في 09 يناير 2020 (GLOBE NEWSWIRE) — أعلنت General Fusion اليوم أنها أبرمت شراكة صناعية مع شركة Hatch المحدودة (Hatch) بغية استقدام الخبرة الهندسية في محطات توليد الطاقة وغيرها من الخبرات إلى مشروع المصنع التجريبي للانصهار الخاص بها. وتنطوي هذه الشراكة على استثمار من جانب Hatch في General Fusion في جولة التمويل “هـ” بقيمة 65 مليون دولار أمريكي التي تم الإعلان عنها مؤخرًا.

تجدر الإشارة إلى أن Hatch شركة عالمية رائدة في مجال الهندسة والبناء تتميز بسجل حافل بالنجاحات في كل من البرامج التجارية والتجريبية. وهي تقدّم إمكانيات متخصصة إلى General Fusion مثل التصميم المعترف به لمحطة توليد الطاقة وتحديد الموقع ومنح التراخيص وغير ذلك من أجل دعم تطوير المصنع التجريبي للانصهار الخاص بها ونشره. سوف يُثبت هذا النموذج الأولي الذي يتم التخطيط لإنجازه واختباره على مدى السنوات الخمس المقبلة تقنية الانصهار المغنطيسي المستهدفة للشركة على نطاق محطات توليد الطاقة.

في هذا الإطار، أفاد الرئيس التنفيذي Christofer Mowry بأنّ “النجاح في تسويق تقنية الانصهار يعتمد على انخراط الجهات المعنية القوي في قطاع الطاقة العالمي”. وأضاف قائلاً: “تحظى شركة Hatch باحترام كبير وتتمتع بالإمكانيات. وهي تُدرك واقع هندسة محطات توليد الطاقة وستعمل على ضمان تطوير تكنولوجيا نظيفة عملية وعند الطلب تتيح أخيرًا الانتقال الذي نتحدّث عنه جميعًا في مجال الطاقة.”

من المتوقع أن تسلّح طاقة الانصهار العالم بمصدر جديد من الكهرباء الخالية من الكربون التي تحظى بالقبول الاجتماعي والتي تتمتع بالقدرة التنافسية على الصعيد الاقتصادي. وسوف تكمّل تكنولوجيا الانصهار المجدية تجاريًّا في محطات توليد الطاقة مصادر الطاقة المتجددة وحلول التخزين لتوفير انتقال عملي إلى مستقبل الطاقة الخالي من الكربون الذي نطمح إليه. والجدير بالذكر أن التقدم المستمر في علم الانصهار والتقنيات التمكينية تسرّع تحوّل المحور العالمي من الأبحاث إلى التسويق في مجال الانصهار.

قال المدير الإداري العالمي في مجال الطاقة في شركة Hatch‏، Robert Francki: “تعتبر Hatch أن General Fusion وتقنيتها قد تُحدث فرقًا كبيرًا في إنتاج الطاقة المستدامة والخالية من الكربون. وإننا نفخر بأن نكون جزءًا لا يتجزّأ من هذه الخطوة المهمة في مسيرة General Fusion نحو التسويق.”

حول General Fusion‏

تتبع شركة General Fusion الطريق الأسرع والأكثر عملية نحو طاقة الانصهار التجاري، وتتّخذ فانكوفر، كندا مقرًّا لها، كما لديها مكاتب في واشنطن العاصمة ولندن والمملكة المتحدة. وقد تأسست الشركة في العام 2002 وتحظى بتمويل من مجموعة عالمية من شركات رأس مال المجازفة الرائدة في مجال الطاقة، وقادة الصناعة، وروّاد في مجال التقنية. تعرّف أكثر على www.generalfusion.com .

حول Hatch‏

مهما كان تصوّر عملائنا، يمكن لمهندسينا تصميمه وبناؤه. ومع خبرة عملية وتقنية تفوق الستة عقود في قطاعات الطاقة والبنى التحتية والتعدين، نتمتع بمعرفة واسعة بشأن أعمالك ونُدرك أن التحديات التي تواجهك تتغير بسرعة. وإننا نستجيب بسرعة لمتطلباتك من خلال توفير حلول أذكى وأكثر كفاءةً وابتكارًا. ونعتمد على موظفينا المتمرسين البالغ عددهم 9000 في أكثر من 150 بلدًا لتحدّي الوضع الراهن وإحداث تغيير إيجابي لعملائنا وموظفينا والمجتمعات التي نخدمها. اكتشف المزيد على www.hatch.com .

للمزيد من المعلومات:

Paul Sullivan

رقم المكتب:‎+1 604 685 4742

رقم الهاتف المحمول: ‎+1 604 603 7358

paul.sullivan@generalfusion.com

Lindsay Janca

رقم المكتب: ‎+1 905 403 4199

media@hatch.com

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