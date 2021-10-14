غوانزو، الصين, 14 أكتوبر 2021 /PRNewswire/ — اعتماد هيئة الطرق والمواصلات (RTA) في الإمارات العربية المتحدة لكل من GA8 وGN8 وGN6 رسميًا للاستخدام في وسائل النقل العام. من بين النماذج الثلاثة المعتمدة، صدرت الموافقة على GA8 لاستخدامها كمركبة فاخرة في مجال النقل العام؛ كمّا صدرت الموافقة على استخدام GN8 وGN6 لاستخدامهما كمركبات أجرة في مجال النقل.

يعد هذا التطور خطوة هائلة لشركة GAC MOTOR في المنطقة، كمّا يدل على أن الهيئات الإدارية في دولة الإمارات العربية المتحدة تعتمد رسميًا على GAC MOTOR على أنه علامة تجارية ذات جودة وموثوقية على المستوى الوطني.

كمّا أن هيئة الطرق والمواصلات في دولة الإمارات العربية المتحدة تحدد إرشادات صارمة على المركبات المعتمدة للنقل العام، وذلك لضمان بقاء الطرق آمنة. لا تُمنح موافقة هيئة الطرق والمواصلات إلا للشركات التي تلبي معايير الجودة الصارمة.

يعد الحصول على موافقة هيئة الطرق والمواصلات في الإمارات العربية المتحدة قفزة هائلة إلى الأمام وشهادة على الجودة الفائقة لسيارات GA8 وGN8 وGN6 باعتبارها سيارات متطورة لنقل الركاب، مما يعزز بشكل كبير سمعة العلامة التجارية وراء شعار GAC MOTOR.

كما أن موافقة هيئة الطرق والمواصلات على تلك الطرازات الثلاثة تفتح قناة جديدة ورائعة للمبيعات في منطقة الشرق الأوسط. سواء كانت سيارة سيدان التنفيذية GA8 تنقل ركابًا عصريين في جميع أنحاء وسط المدينة، أو سيارة GN8 وGN6 الأكبر حجمًا لنقل كبار الركاب من المطار بأناقة، ستظهر المزيد غير ذلك من سيارات GAC MOTOR على الطريق، وستكون قادرة على تحسين الحياة المتنقلة من مواطني دولة الإمارات وزوارها.

ستضيف هذه الرؤية المتزايدة إضافة كبيرة إلى صورة العلامة التجارية لشركة GAC MOTOR، كمّا تساعد في الارتقاء بسمعة الشركة باعتبارها وافدًا جديدًا موثوقًا به وذا قيمة على الساحة الدولية للسيارات.

تُعد هذه هي المرة الأولى التي يقع فيها الاختيار على GAC MOTOR للعمل كسيارة أجرة عامة في السوق الخارجية.

منذ دخول سوق الإمارات العربية المتحدة في عام 2015، كانت الموافقة على النقل العام أحد الأهداف المتعددة لشركة GAC MOTOR. مع الانتهاء من هذه الخطوة، يبدو المستقبل مشرقًا لتحقيق العديد من الإنجازات في التنمية طويلة الأمد والصحية لسوق الإمارات العربية المتحدة.

هذه مجرد بداية فقط. تتطلع GAC MOTOR إلى جلب المزيد من السيارات المتميزة إلى الأسواق الخارجية، وإرضاء طلب المستهلكين حول العالم من خلال التكنولوجيا الرائدة والحرفية الصينية المتطورة للسيارات.

دعنا نبدأ.

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