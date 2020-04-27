‫شركة ERBA Mannheim تطلق جهاز اختبار بتحليل إليزا للكشف عن الأجسام المضادة لفيروس كوفيد-19 – الأداة حازت شهادة المطابقة الأوربية (CE) وقريبًا تعتمدها إدارة الأغذية والأدوية الأمريكية لاستخدامات الطوارئ EUA

لندن، 27 من أبريل 2020/PRNewswire/– في إطار الاستجابة لوباء كوفيد-19 العالمي، أعلنت شركة Erba Mannheim اليوم عن تطوير جهاز اختبار يحمل اسم “ErbaLisa®” وعن قرب إطلاقه، وهو عبارة عن جهاز يجري تحليل الإليزا لمرضى كوفيد-19 للكشف عن الأجسام المناعية من نوع IgG وIgM المضادة لفيروس سارس-كوف-2. وقد صُممت المُقايسات للاستخدام إما يدويًا أو مع أي محلل إليزا آلي مفتوح، مثل Erba Mannheim ELAN 30s

تحفز المستضدات الفيروسية لفيروس سارس-كوف-2 جهاز المناعة في الجسم لإنتاج الأجسام المضادة التي يمكن اكتشافها من خلال اختبارات الأجسام المضادة IgM و IgG. وتُنتج الأجسام المضادة من نوع IgM أولاً، ويمكن اكتشافها خلال مرحلة بداية المرض. في حين أن الأجسام المضادة من نوع IgG تُنتج لاحقًا ويحتفظ الجسم بها لتكوين مناعة طويلة الأمد.

وصرح بيتروس سارانتوس -مدير منتجات المقايسة المناعية- قائلاً: “يمكن استخدام اختبار الكشف عن IgM الخاص بنا لتحديد الأشخاص المصابين حديثًا بالفيروس، حتى أولئك الذين لم تظهر عليهم أعراض المرض. أما اختبار الأجسام المُضادة IgG فيعطي مقياسًا دقيقًا لعدد الأشخاص المصابين الذين تكونت لديهم مناعة ضد المرض. وبمجرد تحديد الأشخاص الذين تكونت لديهم أجسام مناعية سيمكنهم العودة إلى العمل بأمان والمساعدة في تخفيف العبء عن كاهل أطقم الرعاية الصحية المُجهدة أو غيرهم من العاملين في وظائف الخط الأمامي الأخرى. ويستطيع هؤلاء الأشخاص أيضًا التبرع بالدم للمساهمة في إنقاذ المرضى الآخرين الذين يعانون من أعراض حادة لمرض كوفيد-19.”

كما صرح نيخيل فازيراني -العضو المنتدب لشركة Erba Mannheim- قائلاً: “إننا فخورون بمساهمتنا في جهود المكافحة للقضاء على مرض كوفيد-19. ومما لا شك فيه أن فهم المناعة ضد مرض كوفيد-19 بطريقة أفضل سيساعد المجتمع على العودة إلى الحياة الطبيعية.”

وقد نفذت الشركة أعمال التصميم والتطوير لجهاز ErbaLisa® كوفيد-19– في شركة Calbiotech التي ستكون أيضًا مقر تصنيع هذا الجهاز، وهي مركز التميز للمقايسات المناعية الخاص بشركة Erba Mannheim في مدينة الكاهون بكاليفورنيا. وجدير بالملاحظة أن أجهزة ELISA الجاهزة للاستخدام لن تتيح الكشف النوعي فحسب، بل الكشف شبه الكمي عن الأجسام المناعية من نوعي IgG و IgM.

وقد تقدمت شركة Erba Mannheim بطلبات لكل من المقايستين للمرور بإجراءات قرار الاستخدام في الطوارئ الخاص بإدارة الأغذية والأدوية الأمريكية، كما حصلت بالفعل على شهادة المطابقة الأوروبية CE. يتوفر جهاز الاختبار من خلال شبكة التوزيع العالمية لشركة Erba، بما في ذلك داخل الولايات المتحدة الأمريكية.

لمعرفة المزيد: https://erbalisacovid19. erbamannheim.com

نُبذة عن

Erba Mannheim شركة Erba Mannheim هي شركة عالمية تهتم بإحداث تأثير اجتماعي في الدول النامية في العالم من خلال تقديم حلول رعاية صحية مبتكرة ومُستدامة وبتكلفة ميسورة. تنشط الشركة في تشغيل المنتجات الخاصة بالتشخيص السريري وتوفيرها في أكثر من 100 دولة، وتستخدم بكفاءة توليفة تتضمن أحدث أساليب البحث والتطوير الأوروبية والأمريكية، مع عملية تصنيع منخفضة التكلفة، وذلك لصياغة تقنيات مبتكرة تتوفر لكل الناس على اختلاف ظروفهم.