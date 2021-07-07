‫شركة Digimarc ترحب بقائد التحول الرقمي رافي كومار في مجلس إدارتها

كومار رئيس شركة إنفوسيس، وهى شركة استشارات وخدمات عالمية رائدة في مجال تكنولوجيا المعلومات، حيث يقود تنظيم الخدمات العالمية في شتى قطاعات الصناعة. يقدم كومار خدمات التحول الرقمي، والاستشارات، والتكنولوجيا التقليدية والهندسة بالإضافة إلى خدمات البيانات والتحليلات، والحوسبة السحابية والبنية التحتية، وخطوط خدمة حزمة تطبيقات الشركات. كما يشغل منصب رئيس مجلس إدارة إنفوسيس لإدارة الأعمال (BPM). ويشرف كومار أيضًا على الخدمات العامة والخدمات الاستشارية التابعة لشركة إنفوسيس. بالإضافة إلى أنه يترأس مجالس إدارة الشركات الرقمية التي استحوذت عليها شركة إنفوسيس وتتمثل في: شركة Kaleidoscope، وشركة Guidevision، وشركة Wongdoody، وشركة Simplus. كما يشرف أيضًا على أعمال شركة إنفوسيس في أمريكا اللاتينية، واليابان، والصين.

ويشغل منصب عضوًا في مجلس محافظي أكاديمية نيويورك للعلوم ومجلس إدارة شركة AdvanceCT – مجلس التنمية الاقتصادية لولاية كونيتيكت.

صرَّح كومار: “يسعدني الانضمام إلى مجلس إدارة شركة Digimarc والمساهمة في نجاح الشركة في دفع التحول والتحديث الرقميين لعملائها”. وذكر رايلي مكورمارك، رئيس شركة Digimarc ورئيسها التنفيذي: “تحظى شركة Digimarc بمكانةٍ جيدة تتيح لها مساعدة الشركات على إعادة اكتشاف نفسها وابتكارها مرة أخرى من خلال تقديم حلول تسمح لها بتسريع وتيرة التقدم في المجالات المهمة مثل: تحسين ممارسات الاستدامة والحفاظ على صحة المستهلك وسلامته”.

وأضاف: ” رافي هو قائد فكري محترم في مجال التحول التكنولوجي، وأنه سيجلب خبرة لا مثيل لها إلى مجلس إدارة الشركة، وسيكون بلا شك إلهامًا حقيقيًا لجميع أصحاب المصالح في شركة Digimarc“. وأردف قائلًا: ” تتمثل فلسفته في أن ” التكنولوجيا تحول العالم” بالإضافة إلى خبرته المباشرة التي تساعد الشركات الرائدة على إدارة الاضطراب الرقمي، وستكون ثروة لا تقدر بثمن بالنسبة لمجلس إدارة الشركة. نحن ممتنون للغاية للترحيب به في فريقنا”.

يعد كومار سلطة عالمية معنية بمستقبل العمل، وأماكن العمل، والقوى العاملة، وتدعوه دائمًا وسائل الإعلام في مجال الأعمال والمشهورة للتحدث عن هذه المواضيع.

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نبذة عن شركة Digimarc

تُعد شركة Digimarc (المُدرجة في مؤشر ناسداك المركب بـ: DMRC) رائدة وقائدة في تقديم حلول العلامات المائية الرقمية والتعريف التلقائي لوسائل الإعلام بما في ذلك التغليف، والطباعة التجارية، والصور الرقمية، ومقاطع الصوت والفيديو. تساعد شركة Digimarc العملاء على تعزيز الكفاءة، والدقة، والأمن من خلال سلاسل إمداد مادية ورقمية. تفضل بزيارة الموقع التالي: digimarc.com وتابعنا على لينكدإن وتويتر @digimarc للتعرف على المزيد من المعلومات.

الصورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1556903/DIGIMARC___Ravi_ Kumar.jpg