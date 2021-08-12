‫شركة Credence Security تقدم عروضًا الرائدة في مجال الأمن السيبراني والتحليل الجنائي الرقمي في معرض الشرطة الدولي

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 12 أغسطس / آب 2021 /PRNewswire/ —

تستعد شركة Credence Security، شركة التوزيع المتخصصة ذات القيمة المضافة لحلول الأمن السيبراني والتحليل الجنائي والحوكمة والمخاطر والامتثال، للمشاركة في معرض الشرطة الدولي القادم لعام 2021.

من المقرر أن يقام الحدث في الفترة من 18 إلى 19 أغسطس 2021 في براغاتي ميدان في نيودلهي، الهند، وسيركز هذا الحدث على “التحديات الناشئة في التكنولوجيا الخاصة بالشرطة الاجتماعية بعد فيروس كورونا (كوفيد-19)”. يعد معرض الشرطة الدولي 2021 معرض تجاري لإنفاذ القانون وسيسلط الضوء على أحدث الابتكارات في معدات الأمن وأنظمته وتقنياته.

كما يشمل الحدث الذي سيستمر يومين مؤتمرًا يشارك فيه محللو الصناعة وخبراء التكنولوجيا وكبار ضباط الشرطة في الدول والاتحاد والسلطات الدولية أفضل الممارسات لضمان رفاه الشرطة والامتثال للقانون والإنقاذ والاستجابة للكوارث والسلامة العامة. كما ستغطي المناقشات أحدث الاتجاهات المؤثرة على السلامة والأمن العام، والأمن السيبراني، والتحليل الجنائي، وإدارة الكوارث، والمراقبة، وغير ذلك.

وقد استثمرت الهند على مدار السنوات الأخيرة استثمارًا كبيرًا في المبادرات التي تركز على رفع معايير السلامة، والتدريب، واللياقة، والرفاه لقوات الشرطة. وكدليل على هذا المسعى، أنشأت وزارة الداخلية الهندية (MHA) إطارًا ماديًا وعلى مستوى السياسات للتطوير طويل الأجل للبنية التحتية للأمن والسلامة لقوات الشرطة. وبالإضافة إلى ذلك، طبقت الحكومة الهندية حدًا أقصى قدره 49٪ من الاستثمار الأجنبي المباشر في صناعة الدفاع، مما يوفر المزيد من الفرص التجارية لمصنعي المعدات والملحقات المحليين والدوليين.

وصرح معين شيخ، مدير المبيعات في الهند بشركة Credence Security قائلًا: “إن معرض الشرطة الدولي هو أكبر حدث من نوعه في الهند. تعد نسخة هذا العام مهمة لأنها تمثل عودة المعرض منذ بداية الجائحة. وستجمع السلطات رفيعة المستوى والشخصيات الرئيسية من دائرة الشرطة الهندية (IPS) وصناع القرار في الصناعة لمناقشة الاستثمارات والفرص المستقبلية لتحديث البنية التحتية لقوات الشرطة والجيش. بصفته المعرض الوحيد والأطول في البلد لشريحتي المعاملات بين الشركات (B2B) والمعاملات بين الشركات واالحكومة (B2G)، يمنحنا معرض الشرطة الدولي فرصة رائعة لإظهار مجموعة حلولنا القوية”.

في معرض الشرطة الدولي لعام 2021، ستعرض شركة Credence Security أحدث ابتكاراتها في مجال الأمن السيبراني والتحليل الجنائي الرقمي من مورديها الرئيسيين مثل BitMindz وSpeech Technologies Center وSUMURI وTeel Technologies وZecOps وZeroFox وAccessData، وشركة Exterro، ضمن موردين آخرين.

صرح غاريث سكوت، المدير العام لشركة Credence Security بقوله: “أصبحت التكنولوجيا والأمن السيبراني بشكل متزايد جزءًا لا يتجزأ من مختلف الصناعات في الهند، بما في ذلك في مجال إنفاذ القانون. وبصفتنا أكبر موزع لحلول التحليل الجنائي الرقمي للشرطة وإنفاذ القانون ومجتمع الاستخبارات في البلاد، توفر لنا المشاركة في معرض الشرطة الدولي منصة مثالية لعرض كيفية لعب دور رئيسي في مساعدة قوة الشرطة الهندية في المستقبل”.

نبذة عن شركة CREDENCE SECURITY :

تأسست شركة Credence Security في عام 1999، وهي موزع متخصص ذو قيمة مضافة في الاتحاد الاقتصادي السوقي في أوروبا (PAN-EMEA)، وهي شركة رائدة في مجال الأمن السيبراني والتحليل الجنائي والحوكمة والمخاطر والامتثال. ويقع المقر الرئيسي في دبي والمكاتب الإقليمية في جوهانسبرغ ولندن ونيروبي وحيدر أباد. نعتبر مزود أساسي لحلول الأمن والتحليل الجنائي، لكل من مؤسسات القطاعين العام والخاص في جميع أنحاء أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا والهند، من خلال شبكة مختارة من الموزعين المتخصصين.

على عكس معظم الموزعين الآخرين، فإننا نتبع نهج لحل “القيمة المضافة” الاستشاري، ونتعاون مع شركائنا وعملائهم لفهم احتياجاتهم، من منظور التكنولوجيا والأعمال، ثم نتعاون عن كثب مع شركائنا لتقديم حلول مخصصة حسب الطلب. بفضل التعاون الوثيق مع موردين معترف بهم عالميًا والحائزين على جوائز، بما في ذلك AccessData بصفتها شركة Exterro وHumanFirewall وEntrus t وMagnet Forensics وNetskope وSealPath وZecOps وZeroFox، توفر شركة Credence Security أفضل التقنيات والحلول للأمن السيبراني والتحليل الجنائي الرقمي التي تحمي المنظمات من التهديدات المستمرة المتقدمة والهجمات الإلكترونية الضارة والأعطال الداخلية.

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