‫شركة Builder.ai تدعم التحول الرقمي في الشرق الأوسط بافتتاح مكتبها في دبي

Builder.ai تساعد رواد الأعمال والشركات على بناء البرمجيات دون فهم الكود البرمجي

يمثل هذا تنامي البصمة الدولية للشركة عبر خمسة مكاتب و275 موظفا في جميع أنحاء العالم

لندن، 12 شباط/فبراير، 2020 / بي آر نيوزواير / — أعلنت شركة بيلدر أيه آي Builder.ai، وهي المنصة التي تسمح للجميع ببناء التطبيقات والبرمجيات دون تعلم كيفية وضع الكود، اليوم أنها استجابت للإمكانية الهائلة للابتكار الرقمي في الشرق الأوسط بافتتاحها مكتبا لها في دبي. وتتميز بيلدر أيه آي الآن بموقع مثالي لمساعدة عملائها في المنطقة على تطوير أفكارهم البرمجية بسهولة وجدوى اقتصادية أكبر والذهاب إلى السوق بصورة أسرع عبر منتجها للذكاء الاصطناعي المساعد بشريا. وتؤكذ هذه الخطوة نمو بيلدر أيه آي الدولي السريع، حيث أنها الآن تعمل في خمسة مواقع بما فيها لندن، لوس أنجلوس، دلهي، طوكيو ودبي، ويعمل بها 275 موظفا في أنحاء العالم.

وقال ساشين ديف دوغال، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة Builder.ai : “تظهر أبحاثنا أن هناك الكثير من الشركات الصاعدة والقادمة في الشرق الأوسط التي ترغب في توسيع بصمتها الرقمية لخدمة العملاء الحاليين بشكل أفضل وتوسيع قاعدتها دوليًا. وفي الواقع، فإن تدفق البيانات عبر الحدود الذي يربط الشرق الأوسط بالدول الأخرى قد ارتفع بمعامل يزيد عن multiple of 150 في العقد الماضي. لقد كانت هذه المنطقة سوقًا قليل الخدمات وجاهزًا لمنصة يمكنها تضخيم أعمالها رقميًا. هناك فرصة هائلة لشركة Builder.ai في الشرق الأوسط لدعم وإلهام الشركات الناشئة لبناء أفكارها الرقمية.”

Builder.ai تخدم بالفعل عددا متزايدا من الشركات في الشرق الأوسط. بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة والشركات عبر جميع القطاعات في السوق، تقدم Builder.ai التقييس والشفافية التي تشتد الحاجة إليها لتطوير البرمجيات والتطبيقات بالإضافة إلى سهولة إدارة تطبيقاتها وتوسيع نطاقها من خلال الأتمتة وفريق الدعم المدمج.

يقع المكتب الجديد للشركة في مركز دبي للسلع المتعددةويرأسه فارغيز شيريان بإشراف وثيق من مؤسس شركة Builder.ai ساشين ديف دوغال. يخطط الفريق للنمو بسرعة لتلبية الطلب المتزايد في المنطقة. بمجرد دخول العملاء، يتم دعمهم بشكل أكبر من قبل خبراء منتجات العملاء والخبراء التقنيين للعملاء من فرق في المملكة المتحدة والهند.

وقال دوغال: “إن Builder.ai في مرحلة مثيرة حيث ننمو بسرعة واستراتيجية، ونحن ندعم الأسواق الرقمية الأكثر نشاطًا وتلك التي أصبحت جاهزة للتحول.” وتابع دوغال: “نقوم بذلك عن طريق تجاوز الحاجة إلى المعرفة التقنية التقليدية، وزيادة كفاءة الموارد وخلق عملية شفافة شاملة تلبي احتياجات دورة حياة الفكرة بأكملها. ونتطلع إلى مواصلة توسعنا وتقديمنا للمزيد من رواد الأعمال والمؤسسات القدرة على جلب أفكار برامجهم إلى الحياة “.

. حول Builder.ai

Builder.ai هي عبارة عن منصة تساعد رواد الأعمال والمؤسسات على إنشاء برامجها وتشغيلها وتوسيع نطاقها. تعيد Builder.ai، التي يقودها رجل الأعمال ساشين ديف دوغال، تشكيل كيفية تصميم وتشغيل البرامج المصممة خصيصًا مع المنتجات الأساسية بما في ذلك Builder Studio و Builder Cloud و Builder Care ومؤخراً Builder Now . والشركة هي علامة تجارية عالمية لها مقر في لوس أنجلوس ولندن، وتدعمها مكاتب في دلهي وطوكيو ودبي. من بين العملاء: بي بي سي، إن بي سي يونيفرسال، فيرجين يونيت. تم إنشاء Builder.ai بالاعتقاد بأه ينبغي أن يكون الجميع قادرين على بناء أفكارهم دون الحاجة إلى الكود.

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