‫شركة AGC Networks تعتزم الاستحواذ على Fujisoft في الشرق الأوسط

– يخضع الاستحواذ المقترح لموافقة دائرة التنمية الاقتصادية في دبي ودائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي للشركة التي يقع مقرها في أبوظبي

مومباي، الهند، دالاس وبيتسبرغ ، 1 يونيو 2020 /PRNewswire/ — أعلنت اليوم شركة AGC، وهي شركة عالمية في مجال الحلول المتكاملة (المدرجة في بورصة مومباي برقم 500463 والمدرجة في سوق الأوراق المالية الوطنية الهندية بالرمز AGCNET)، أنها بصدد الاستحواذ على شركة Fujisoft (فضلاً عن الشركات الشقيقة لها في دولة الإمارات العربية المتحدة) من خلال الشركة التابعة لها بشكل غير مباشر – Black Box Holdings Limited الكائنة بجزر الكايمان. Fujisoft هي شركة تعمل في مجال التكنولوجيا وتلتزم بتقديم أفضل الحلول التقنية الممكنة للعملاء في المنطقة. يخضع الاستحواذ المقترح لموافقة دائرة التنمية الاقتصادية في دبي ودائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي للشركة التي يقع مقرها في أبوظبي.

وتأتي عملية الاستحواذ على شركة Fujisoft كعامل أساسي في توسع شركة AGC ودعم تواجدها وعروضها في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. كما سيؤدي ذلك أيضًا إلى تعزيز مجموعة الحلول الحالية لشركتي AGC و Black Box عبر الحوسبة السحابية والمحاكاة الافتراضية، والأمن السيبراني، ومراكز عمليات الشبكة ومراكز العمليات الأمنية المدارة، والخدمات المدارة، ومراكز البيانات والحلول التعاونية.

هذا وقد صرح السيد سانجيف فيرما المدير والرئيس التنفيذي لشركة AGC Networks والرئيس والمدير التنفيذي لشركة Black Box Corporation قائلاً “يسعدنا الترحيب بأعضاء فريق Fujisoft كجزء من عائلة AGC، إن هذا الاستحواذ من شأنه أن يؤدي إلى تسارع وتيرة النمو في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. وأردف قائلاً “إنه من خلال سعينا الدءوب لكي نظل الشريك الموثوق به لدى العملاء في توفير الحلول والخدمات التكنولوجية، سوف يعمل اتحاد Fujisoft و AGC على تعزيز علاقتنا بعملائنا في المنطقة”.

كما صرح السيد ألبرت راج، المدير الإداري لشركة Fujisoft قائلاً “تمثل عملية الاستحواذ خطوة منطقية تنعكس بشكل إيجابي على العملاء وأصحاب المصلحة في كل من شركتي AGC و Fujisoft. كما أنها ستعود بالنفع على كل من العملاء وشركاء الأعمال بشكل ملموس وذلك من خلال مجموعة كبيرة من المنتجات بجانب الارتقاء بالخدمة في منطقة الشرق الأوسط وخارجها.”

وفي معرض حديثه عن الصفقة، أشار السيد ديباك كومار بانسال، المدير المالي لشركة AGC Networks بقوله “إن دخول شركة Fujisoft تحت مظلة AGC Networks لمن شأنه أن يمكن العملاء من تحقيق فائدة مشتركة من عروض حلول AGC وBlack Box وقاعدة دعم الخدمات في المنطقة.”

وفي تصريح آخر، أشار السيد روهيت هيماتسينجكا، نائب الرئيس والمدير العام للتطوير التجاري والاستراتيجيات في شركة AGC Networks قائلاً “نعمل وفق المعلمات المقيدة للعمل من المنزل بفعل تفشي فيروس كوفيد-19 خلال الوقت الحالي وفي نطاق الوضع الطبيعي الجديد، حيث يأتي هذا التحدي والاستحواذ الفريد من قبل AGC وفق نهجنا الذي يرتكز على الاستمرار في أن نكون في الطليعة لتقديم أفضل الحلول والخدمات التكنولوجية في مختلف الأسواق التي نعمل بها.”

نبذة عن AGC Networks :

AGC هي شركة عالمية تعمل في مجال الحلول التكاملية وتمثل أفضل العلامات التجارية العالمية في الاتصالات الموحدة، وتكنولوجيا المعلومات في كل من مركز البيانات وEdge، والأمن السيبراني (CYBER-i)، والتحول الرقمي والتطبيقات بما في ذلك SimpleEdge وحلول منتجات التكنولوجيا (TPS).

نبذة عن Fujisoft :

تأسست شركة Fujisoft في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة كمزود لحلول وخدمات تكنولوجيا المعلومات، وهي شركة متخصصة في حلول تكنولوجيا المعلومات المبتكرة مثل أمن المعلومات، والاتصالات والتعاون، والخدمات المدارة، والأمن، والمحاكاة الافتراضية، ومراكز البيانات.

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مسؤول التواصل الإعلامي:

نيلام كابور

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مايك كارني

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البريد الإلكتروني: legal.us@agcnetworks.com

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