‫شركة 360 أف تسرع التحول الرقمي لشركات التأمين في الشرق الأوسط

شركة التقنية المالية الابتكارية تأتي بحلول الاستشارات المالية والمبيعات الفائقة التقدم للبنوك وشركات التأمين في المنطقة

سنغافورة، 18 أيلول/سبتمبر، 2020 / بي آر نيوزواير / — دخلت شركة 360F ، وهي شركة تقنيات مالية توفر للبنوك وشركات التأمين الحلول وخدمات التطبيق لتمكين النماذج الرقمية المتعددة الأقنية للتوزيع والاستشارة المالية المؤتمتة لشركات التأمين والاستثمار، منطقة الشرق الأوسط بمجموعة من المشاريع وعميل جديد لها هو شركة زيوريخ للتأمين.

وقد دخلت 360 أف في شراكة مع شركةزيوريخ للتأمينلإطلاق تطبيق التواصل المباشر مع العملاء، 360-NeedsProfilerⓇ، في الشرق الأوسط. تتضمن عروض التأمين الرقمي من شركة زيورخ للتأمين YourLife و YourCare على برمجية 360-NeedsProfilerⓇ، وهي أداة تفاعلية للغاية تعتمد على الدقة الاكتوارية لمساعدة العملاء المحتملين على اكتشاف وتحديد احتياجاتهم ومخاطرهم المالية.

وإذ هي على دراية كبيرة باللوائح التنظيمية في الشرق الأوسط، بما في ذلك متطلبات BOD-49 الوشيكة، تحرز360 أفتقدمًا في سلسلة من المشاريع التي ستمثل معالم تحولية للسوق في دبي. وأحد هذه المشاريع يتمثل في جعل الاستشارات المالية شديدة الخصوصية، وخالية من التعسفية، وملائمة بذاتها.

ويقول مايكل جيربر، الرئيس التنفيذي لشركة 360 أف: “يقر مستهلكو التجزئة أنهم بحاجة إلى مشورة مالية، لكنهم لا يثقون في المخططين الماليين بسهولة. ويتطلب العملاء ممن هم في العشرينات والثلاثينيات بشكل خاص الكثير من المتطلبات والاستقلالية. إنهم يتوقعون مشورة شاملة وشخصية وغير متحيزة. وهنا يأتي دورنا. نحن نساعد في توفير التبصر المالي، وفي نفس الوقت نقدم الثقة ونحسن أسس المشاركة.”

يقوم الحل الرائد من 360 أف، 360-ProVestment®، بعمل مكثف على الكمبيوتر من المحاكاة العشوائية والتحسين لأتمتة توصيات منتجات التأمين والاستثمار، مع تسهيل اختبار البدائل والتقييم الذاتي على الشخص العادي. ويدخل البرنامج أيضًا عوامل اللوائح المحلية ويقدم توصيات منتجات مخصصة للغاية بناءً على قواعد كل شركة تأمين أو بنك يقوم بنشره، بحيث يتم استئصال المنتجات غير المتوافقة.

يقول كلاري كوا، كبير مسؤولي السوق في 360 أف، “من خلال تقنيات المحاكاة والتحسين التي تعتمد على الحوسبة على أساس العلوم السلوكية، فإننا نرتقي بالتركيز على العميل إلى مستوى جديد. نظرًا لأن الحل يقدم توصيات المنتج المناسبة بشكل واضح، فإننا نساعد في ترسيخ الثقة في المستشار المالي، ولكننا نريد أيضًا أن يتمكن العملاء من التحقق من ذلك بأنفسهم “.

الفوائد التي تجلبها 360 أف للبنوك وشركات التأمين هي أنها تساعد في تخفيض فترة دورة المبيعات وزيادة أحجام الحالات وتقليل مخاطر الامتثال.

وقال السيد أنتوني ماكغوناغل، رئيس قسم التحول الرقمي في زيوريخ للتأمين: “تساعدنا الخبرة التكنولوجية لشركة 360 أف وروح المبادرة والتفكير المتباين في تحقيق طموحنا لإدخال تفكير ابتكاري جديد في عقلية وسلوك التأمين القديم.”