– سيتوجه الاستثمار بشكل أساسي نحو تحسين الإنتاج وتعيين المواهب والاهتمام بعملية التسويق وأيضًا إنشاء مكاتب جديدة

– يعد هذا مسارًا تنمويًا ثابتًا وتمتلك 15 عميلًا مباشرًا في منطقة الشرق الأوسط

دبي، والأمارات العربية المتحدة، 6 ديسمبر 2021 /PRNewswire/ — قررت شركة Unicommerce ، وهي أكبر منصة لسلسة الإمدادات التي تركز على تعزيز التجارة الإلكترونية في الهند، استثمار 5 مليون دولار أمريكي من أجل تقوية العمليات التي تقوم به دوليًا حتى ترسخ قدمها في منطقة الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا. ولا تزال الشركة تستثمر وتستحوذ على عملاء جدد في جميع أنحاء الشرق الأوسط فضلًا عن أنها ستواصل إقامة المزيد من علاقات الشراكة الإستراتيجية في الشهور المقبلة. وبعد أن أصبحت المنظمة الرائدة في الهند بلا منازع، فإنها تتوجه نحو تحقيق هدف جديد وهو ترسيخ قدمها باعتبارها اختيارًا مفضلًا لمقدمي الخدمات الإلكترونية والعلامات التجارية في المنطقة.

وستقوم الشركة بالاستثمار في مجالات تحسين الإنتاج وإنشاء مكاتب في دبي والرياض وأيضًا مجالات المبيعات والتسويق وسيتم هذا جنبًا إلى جنب مع تعيين عدد من أصحاب الكفاءات المحليين في هاتين المنطقتين. قد أنشأت الشركة، بفضل خبرتها التي تجاوزت التسع سنوات وعملها مع عملاء من مختلف القطاعات في الهند، محفظة منتجات عالمية والتي صممت خصيصًا لجميع أنواع التجارة الإلكترونية. وقد استحوذت الشركة بالفعل على أكثر من 15 عميل جديد في أسواق دبي والكويت والمملكة العربية السعودية. سيمكن الاستثمار الجاري الشركة من التعجيل بخططها التوسعية لتحقق نموًا يبلغ 400% في أعمالها التجارية الخارجية.

صرح الرئيس التنفيذي لشركة يونيكوميرس، كابيل ماخيا، قائلًا “بعد أن أصبحنا شركة رائدة ومتصدرة في السوق الهندية قمنا باتخاذ قرار استراتيجي بشأن تعزيز وجودنا في منطقة الشرق الأوسط. وكان هذا واحدًا من أكثر الخيارات تفضيلًا نظرًا لنظامها الأيكولوجي المتنامي في مجال التجارة الإلكترونية. لذا قررنا البدء بالإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ثم أضفنا إليهم مؤخرًا منطقة الكويت وسنستمر في التوسع تدريجيًا حتى نصل إلى بلان أخرى في منطقة الشرق الأوسط ولكن حتى الآن قد تلقينا استجابة غامرة من شركات في مختلف القطاعات. ومضينا الأوقات الأولي في البحث عن الأسواق، أما الآن فنحن في وضع يسمح لنا بمباشرة أعمالنا في المنطقة لشرق الأوسط بسرعة البرق مع ضخ رأس المال بقوة الأمر الذي يركز على جذب العملاء، ونشر الوعي بالعلامة التجارية، والتطوير المستمر للمنتجات”.

ويأتي الحل الذي قدمته الشركة متضمنًا 150 عملية تكاملية خالية من المتاعب والمشاكل والتي تشمل الأسواق العالمية، ومنصات المواقع الشبكية، ومقدمي الخدمات اللوجستية، وتخطيط موارد المؤسسات، ونظم النظام العام. لقد عملت الشركة مع ما يزيد عن 15,000 عميل في جميع أنحاء الهند ومنطقة الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا فضلًا عن كونها تقوم بإجراء عدد 1 مليون صفقة يوميًا.

للتواصل الإعلامي:

كينشوك السندواني

مدير الاتصالات، Unicommerce

kinshuk.sindhwani@unicommerce. com