شنغهاي, 1 تشرين الثاني/نوفمبر، 2021 / PRNewswire/ — يوم 11 أكتوبر 2021، نجحت شركة يلوورد في جمع تمويل من السلسلة بي بأكثر من 100 مليون يوان صيني من شركة وانهوا كيميكال، بعد حصولها على تمويل السلسلة أ من شركتي سينوبيك وشانغنان قبل ذلك. سيتم استخدام هذه الأموال لأعمال البحث والتطوير في خوارزمية النظام، وتطوير تكنولوجيا مواد التغليف وبناء نظام اللوجستيات العكسي.

وإذ تأسست في العام 2018، يلوورلد هي مزود خدمات بنية تحتية في سلسلة التوريد للتعبئة الذكية والخدمات اللوجستية. تنتج الشركة، التي تمتلك علامات تجارية مثل يلوباك، يلوتور، يلولايف ويلوانت، منتجات تغليف تلتزم بالمعايير الدولية لإعادة التدوير، بهدف تعزيز إعادة تدوير المنتجات البلاستيكية لزيادة حماية البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية. توفر يلوورلد بالات ذكية قابلة لإعادة الاستعمال لـ 13000 عميل، بكمية تغليف تزيد عن 1.6 مليون، بما في ذلك المواد الكيميائية والطلاء والإلكترونيات والطاقة الجديدة والمواد الجديدة والإطارات وقطع غيار السيارات، إلخ.

لتحقيق الحياد العالمي للكربون، تقترح يلوورلد حلولًا فعالة للعملاء من خلال الفكر، وإعادة تدوير المواد وتقليل انبعاثات الكربون. قامت يلوورلد بدمج الإنترنت عبر الهاتف المحمول، وإنترنت الأشياء، والبيانات الضخمة، والحوسبة السحابية، وتكنولوجيا تحديد المواقع عالية الدقة في عبوات ذكية، مما يتيح تحديد موقع الحزمة المستقل، مع تحميل البيانات إلى منصة إدارة سلسلة التوريد. من خلال نظام إعادة التدوير الأخضر الذكي والتقنيات الحديثة، بما في ذلك الحوسبة السحابية، لحماية معلومات العملاء، تركز يلوورلد على صنع منتجات تغليف ذكية من مواد مستدامة ومنخفضة الكربون، مما يوفر حلول تغليف شاملة للشركاء العالميين. وفي الوقت نفسه، يواصل موقع يلوورلد تحسين عملية إدارة المعلومات الخاصة بها وتحديث نظام المعلومات الخاص بها لتوفير الدعم الفني الفعال لأمن نظام المعلومات وأمن البيانات، مع التحكم في أمن الوصول إلى البيانات.

وعلى أساس مفهوم “انقر وصولا للأعمال التجارية العالمية”، ستمد شركة يلوورلد بنشاط أعمالها على طول السلسلة الصناعية الكيميائية لتحسين قدرات أعمالها الأساسية باستمرار وتطوير طاقة جديدة. وسوف تستكشف يلوورلد بعمق الصناعة الكيميائية بمهاراتها المهنية الخاصة لفتح سوق متنوع لتعزيز التطوير السليم للتغليف الذكي القابل لإعادة التدوير.

أنشأت يلوورلد نظام تغليف أخضر عالميا قابلا لإعادة التدوير يعتمد على إعادة تدوير البالات ومشاركتها. وعبر التمسك باستراتيجية الاستدامة، عمدنا إلى دمج التنمية المستدامة بشكل عضوي في الاقتصاد التجاري والاجتماعي لتحقيق الفوائد الاقتصادية والبيئية. ويقول شي شيانغ، الرئيس التنفيذي لشركة يلوورلد، “ستوفر حيادية الكربون فرصة تطوير تزيد قيمتها عن تريليون يوان صيني. وكواحدة من الطرق المهمة لتحقيق حيادية الكربون، تلتزم يلوورلد بمساعدة الشركات العالمية على تعزيز حيادية الكربون لديها بثبات من خلال نظام تغليفنا الأخضر الذكي القابل لإعادة التدوير لخفض التكاليف وزيادة الفوائد.”

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