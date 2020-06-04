‫شركة وذرفورد تطرح نظام رأس البئر Velox

تعمل مكونات التوصيل السريع على تأمين تكامل الضغط لتقليل مسارات التسرب المحتملة وتعزيز السلامة

هيوستن، 3 حزيران/يونيو 2020 / بي آر نيوزواير/ – أعلنت شركة وذرفورد إنترناشيونال بي أل سي (OTC Pink: WFTLF) اليوم عن إصدار نظام رأس البئر Velox، وهو الحل الأفضل في الصناعة للمشغلين الذين يحتاجون إلى تثبيت سلامة الضغط مع تعزيز السلامة وتحسين الكفاءة. يوفر نظام فيلوكس عزلا لا مثيل لها بين سلاسل التغليف مع مكونات التوصيل السريع التي تحافظ على التحكم في الضغط، وتقلل من مسارات التسرب المحتملة، كما تقلل من الوقت غير المنتج أثناء التركيب في العديد من التطبيقات، بما في ذلك الضغط العالي، ودرجات الحرارة العالية، وآبار الغاز الحامضي.

اطلع على البيان الصحفي متعدد القنوات التفاعلي هنا:

https://www.multivu.com/ players/English/8413156- weatherford-velox-wellhead- system/

يسرع نظامفيلوكسالتركيب عن طريق تمكين تشغيل العبوة في رحلة واحدة من أرضية منصة الحفر، وهو ما يساعد في إخراج الأفراد من القبو. يقلل النظام أيضًا من مسارات التسرب المحتملة من خلال التخلص من الطرق التقليدية من الحافة إلى الحافة ومسامير الإغلاق الخارجية.

وقال دين بيل، رئيس قسم الحفر والتقييم والتدخل في وذرفورد: “إن نظام رأس البئرفيلوكسيمكّن المشغلين من تركيب الضغط بسرعة. يمكن للمشغلين تشغيل مجموعة العبوات العلوية والسفلية من أرضية منصة الحفر لعزل حلقات السلاسل الوسيطة والإنتاجية المتعددة. تتحد الفوائد لإنشاء حقيقة واحدة لا جدال فيها: يُعتبرفيلوكسالأفضل في الصناعة للتحكم في الضغط.”

ميزات وفوائد فيلوكس

• تبسيط العمليات: تقليل مسارات التسرب المحتملة من مسامير التثبيت. القضاء على انفصال مانع الانفجار المكلفة لاستيعاب أحجام أغلاف جديدة؛ دعم معهد البترول الأميركي والاتصالات المتميزة باستخدام شماعات المغزل المخدد.

• تحسين الكفاءة: تسريع عملية التركيب من خلال تقليل وقت الانتظار حتى يتم جفاف الإسمنت؛ تمكين تركيب شماعات المغزل من أرضية منصة الحفر بدلاً من فتحة البئر؛ تسريع التجميع إلى مجموعة مانعات الانفجار مع ميزة تصميم Rapid-Lok® .

• تعزيز السلامة: عزل محتويات السلاسل والبسيطة والإنتاجية المتعددة؛ حماية الموظفين بإغلاق رأس البئر من الداخل؛ العمل في بيئات واسعة النطاق، بما في ذلك آبار الغازات ذات الضغط العالي والحرارة العالية والبترول الحامضي.

نبذة حول شركة وذرفورد

وذرفورد هي من أكبر شركات حلول خدمات رأس البئر والإنتاج. وتعمل الشركة في أكثر من 80 دولة، إذ ترد الشركة على تحديات صناعة الطاقة عبر شبكتها العالمية للمواهب المكونة من ما يقرب من 20,000 عضو فريق و 600 موقع، بما في ذلك التصنيع، والخدمات، البحث والتطوير، ومرافق التدريب والتصنيع. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.weatherford.com، أو تواصل مع وذرفورد على LinkedIn , Facebook , Twitter , I nstagram أو YouTube .

الاتصال:

كارين ديفيد غرين +1.713.836.7430

+1.713.836.7430

نائبة الرئيس – علاقات المستثمرين، التسويق الشركاتي والاتصالات

كريستوفر ويلز

+1.832.851.8308

المدير، وسائل الإعلام العالمية