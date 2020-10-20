‫شركة هيكفيجن تصدر كاميرات ColorVu 2.0 مزودة بـ 4 كي وخيارات البؤر المتعددة

هانغجو، الصين، 20 تشرين الأول/أكتوبر، 2020 / بي آر نيوزواير / — أعلنت شركة هيكفيجن، وهي شركة مزودة لحلول إنترنت الأشياء حيث تتصدر تقنيات الفيديو قائمة منتجاتها الأساسية، عن إطلاق جيلها الجديد من كاميرات ColorVu (كولوفيو) لتوفير تصوير ملون أكثر حيوية على مدار اليوم، وهي الكاميرا الأولى التي تأتي مزودة ببرمجية الـ 4 كي وخيارات البؤر المتعددة في عروض بكامل أطياف اللون.

في صناعة الفيديو الأمنية، تعتبر المعلومات المتعلقة بالألوان ضرورية لتحديد تفاصيل الأحداث خاصةً في الليل. توفر الكاميرات التقليدية المزودة بإضاءة بالأشعة تحت الحمراء فقط صورًا بالأبيض والأسود للمراقبة الليلية. نتيجة لذلك، يمكن بسهولة أن يتحول الأشخاص أو المركبات أو الأشياء المهمة الأخرى إلى أشياء تتماهى في الخلفية، مما يجعل من الصعب تمييز العناصر المهمة فيها. تعمل تقنيةكاميرات هيكفيجنكولورفيوعلى معالجة هذا التحدي المشترك الذي يواجهه العديد من مستخدمي الكاميرات الأمنية، مما يتيح للكاميرات إنتاج مقاطع فيديو ملونة حتى في البيئات المظلمة للغاية.

وقال فرانك زانغ، رئيس مركز المنتجات والحلول الدولي فيهيكفيجن: “منذ العام 2018 عندما قدمنا الجيل الأول من كاميراتكولورفيوإلى السوق، كانت تلك الكاميرات واحدة من أفضل منتجاتنا مبيعًا. يستمر الطلب على الكاميرات ذات الإضاءة المنخفضة في الازدياد في صناعة الأمن، ويسعدنا أن نرى أن كاميرات كولورفيو 2.0 المحدثة يمكن أن توفر تجربة تصوير أكثر وضوحًا لعملائنا”.

خيارات معززة في كولورفيو مع كاميرات مزودة بـ 4 كي والبؤر المتعددة

توفر كاميراتكولورفيو 2.0 التي تم إصدارها حديثًا خيارات غنية للسوق إذ أنها تتضمن كلا منتيربو أتش دي ( DF8T series / DF3T series / DF0T series ) ومنتجات الشبكة. يمكن لسلسلةكولورفيوالغنية أن تلبي العديد من احتياجات العملاء، من المنتجات عالية الأداء إلى الخيارات المناسبة للميزانية والحلول الذكية.

وعمدت هيكفيجنالآن إلى تضمين كاميرات كولورفيو 4 كي في مجموعة منتجاتها، والتي تنقل التصوير الملون إلى مستويات فائقة الوضوح ليلاً ونهارًا. مع جودة صورة أفضل وتفاصيل أكثر ثراءً، يمكن تطبيق كاميرات كولورفيو 4 كيعبر مجموعة أكبر من السيناريوهات بما في ذلك الملاعب والمطارات والموانئ ومواقف السيارات، حيث يكون من الضروري توفر صور واضحة وعالية الدقة.

بالإضافة إلى ذلك، أضافتهيكفيجنأيضًا كاميرات متعددة البؤر (السلسة DF8T-Z)إلى موديلات كولورفيو 2.0 لإنتاج تصوير ملون على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع في جميع الأطوال البؤرية. بفضل عدسات 2.8 – 12 ملم، ستسمح كاميراتكولورفيو متعددة البؤرللمستخدمين بتكبير الصور الملونة في الليل.

تصوير ملون محسن بتقنية تصنيع أيه أيه



حافظت عدسات كاميراتكولوفيو 2.0على تصميم الفتحة الفائقة F1.0، مما يسمح بدخول ضوء أكبر بمقدار أربعة أضعاف إلى العدسة مقارنة بالكاميرات التقليدية(التي تحتوي على فتحة F2.0). يعتبر تركيز الكاميرات عالية الدقة ذات الفتحات الكبيرةF1.0 أمرًا تقنيًا للغاية للصناعة، ويتطلب تصنيعًا صارمًا ودقيقًا للغاية. طبقتهيكفيجنتقنية المحاذاة النشطة المتقدمة (أيه أيه) في إنتاج كاميراتكولورفيولجعل دقة الضبط في حدود 4 بكسل، حتى أصغر من 1/30 من قطر الشعرة.

وفي الوقت نفسه، وبفضل وجود المستشعرات المحسّنة، فإن التصوير الملون ليلاً لكاميراتكولورفيو 2.0يجعله أكثر سطوعًا من الكاميرات التقليدية. تساعد خوارزمية تقليل الضوضاء الديناميكية ثلاثية الأبعاد الجديدة(DNR) الكاميرات على تسجيل تفاصيل إضافية عن بُعد بوضوح وتقديم صور أكثر وضوحًا. بالإضافة إلى ذلك، تم تجهيز كاميرات كولورفيو 2.0 بضوء إضافي ناعم ودافئ يضيء لضمان التصوير الملون حتى في البيئات الخالية من الضوء.

بحث سريع عن الهدف باستخدام تقنية AcuSense



يحتاج معظم مستخدمي الكاميرات الأمنية فقط إلى التركيز على الإنذارات التي تنطلق من الإنسان والمركبات، خاصة في الليل. يمكن لكاميراتكولورفيوالتي تم إصدارها حديثًا دمج تقنيةAcuSense المتطورة منهيكفيجنلمساعدة المستخدمين على التركيز فقط على الأحداث التي تهم الأمن. يمكن لكاميرات كولوفيو، المدعومة بخوارزميات التعلم العميق، تمييز الأشخاص والمركبات عن الكائنات المتحركة الأخرى مثل المطر والأوراق والحيوانات. لن يتم تشغيل الإنذارات إلا عند حدوث نوع الاختراق الذي يكون قد تم تحديده مسبقًا. باستخدام هذا الحل، يتم فرز مقاطع الفيديو حسب فئات البشر والمركبات، كما يؤدي تصنيف الكائنات إلى تحسين كفاءة البحث إلى حد كبير.

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نبذة عن هيكفيجن

شركة هيكفيجن، الشركة المزودة لحلول إنترنت الأشياء. وبفضل تمتعها بفريق بحث وتطوير شامل وعالي الخبرة، تصنع هيكفيجن محفظة كاملة من المنتجات والحلول الشاملة لطائفة واسعة من الأسواق الرأسية. بالإضافة إلى صناعة الأمن، مددت هيكفيجن وصولها إلى صناعات تقنيات المنزل الذكي، والأتمتة الصناعية وصناعات الكترونيات السيارات لتحقيق رؤياها طويلة الأجل. توفر منتجات هيكفيجن أيضًا ذكاء أعمال قويا للمستخدمين النهائيين، ما يمكنها من تمكين عمليات أكثر كفاءة ونجاح تجاري أكبر. تلتزم هيكفيجن بأعلى جودة وأمان في منتجاتها، وتشجع شركاءها على الاستفادة من العديد من موارد الأمن السيبراني التي تقدمها هيكفيجن، بما في ذلك مركز هيكفيجن للأمن السيبراني. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني لهيكفيجن على: www.hikvision.com

الصورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1313358/Hikvision_ ColorVu.jpg