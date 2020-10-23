‫شركة هواوي تطلق تطبيقات بيتال سيرش وخرائط بيتال ومستندات هواوي وغيرها

يعزز تكامل الأجهزة والبرامج من تجربة نمط الحياة الرقمية

يتوفر تطبيق محرك البحث الرسمي من شركة هواوي (Huawei)، بيتال سيرش (Petal Search) في أكثر من 170 دولة ومنطقة ويدعم أكثر من 50 لغة، مما يسمح للمستخدمين بالعثور على المعلومات والخدمات التي يحتاجون إليها بسهولة وعلى الفور.

يوفر تطبيق بيتال سيرش (Petal Search) إمكانات بحث عبر أكثر من 20 فئة، بما في ذلك التطبيقات والأخبار ومقاطع الفيديو والصور والتسوق ورحلات الطيران والأنشطة التجارية المحلية. كما أنه يطور ويدمج العديد من الأدوات، مثل الطقس، والآلة الحاسبة، وسعر الصرف، وحتى الاستعلام الورقي لمساعدة المستخدم في الحصول بسهولة على المعلومات المستخدمة يوميًا. ومن خلال التحديث الجديد، أصبحت تجربة البحث الآن أكثر ثراءً بصريًا. تُقدم نتائج البحث في بطاقات المعلومات، بدلًا من روابط الويب البسيطة، لمساعدة المستخدمين على الحصول على هذه الثروة من المعلومات المفيدة على الفور ببضع نقرات.

من خلال الاستفادة من قدرات الذكاء الاصطناعي لأجهزة هواوي (Huawei)، يتيح تطبيق بيتال سيرش (Petal Search) للمستخدمين البحث عن طريق التقاط الصور أو التصاوير من خلال وظيفة البحث المرئي. يتعرف على مجموعة واسعة من الكائنات مثل الأشخاص والحيوانات والمعالم، وسيقدم إمكانات جديدة مثل التعرف على النباتات. على سبيل المثال، يمكن للمستخدم ببساطة التقاط صورة طبق وسيمدك تطبيق بيتال سيرش (Petal Search) بالوصفة. أُدمجت أيضًا خاصية البحث الصوتي في التطبيق، حيث تدعم اللغة الإنجليزية والإسبانية والفرنسية والعربية والمزيد. تساعد هذه الخصائص بتطبيق بيتال سيرش (Petal Search) على تلبية احتياجات المستخدمين ممن اعتادوا على أسلوب حياة فعال ومتمحور حول الأجهزة المحمولة.

بالإضافة إلى ما سبق، وبالتعاون مع شركاء عالميين ومحليين، يعمل تطبيق بيتال سيرش (Petal Search) بقوة على تطوير خدمات البحث في الحياة المحلية، لتزويد المستخدمين بتجربة بحث ثرية قائمة على الموقع وقائمة على السيناريوهات. عندما يبحث المستخدم عن محتوى الحياة المحلية، يوفر تطبيق بيتال سيرش (Petal Search) للمستخدمين معلومات محلية عالية الجودة والأكثر شيوعًا، مثل التوصيات الشخصية أو المطاعم القريبة، ومناطق الجذب المحلية التي تستحق الزيارة ، وخصومات التسوق.

وفي الوقت نفسه، فإن تطبيق خرائط بيتال (Petal Maps) هو أداة ملائمة وجيدة من شركة هواوي (Huawei) لرسم الخرائط والملاحة، حيث يقدم خدمات تحديد المواقع، وعروض الخرائط الافتراضية الغامرة، وعمليات البحث عن الأماكن، والملاحة أثناء القيادة، وقوائم الأماكن المفضلة للمستخدمين في أكثر من 140 دولة ومنطقة. يدعم تطبيق خرائط بيتال (Petal Maps) عرض الخرائط بلغات متعددة، بإشعارات صوتية باللغات الإنجليزية والفرنسية والإسبانية والألمانية والإيطالية ولغة الماندرين.

كما تزود خرائط بيتال (Petal Maps) أيضَا بوظائف متطورة لنشر تحديثات المرور الفورية في بعض المدن الكبرى، مما يساعد المرتحلين اليوميين على تخطيط مساراتهم بشكل أفضل وإزالة عوامل القلق التي تصاحب السفر. يزيد استخدام التكنولوجيات الرائدة مثل نظام الملاحة العالمي عبر الأقمار الصناعية المتميز (Super GNSS) وخوارزميات التعرف على الصور، كما يزيد تطبيق خرائط بيتال (Petal Maps) من الدقة ويوفر للمستخدمين الطرق الأكثر كفاءة والأقل ازدحامًا.

بفضل خاصية التحكم بالإيماءات المتوفرة في سلسة أجهزة سلسلة هواوي ميت 40 (HUAWEI Mate 40)، يمكن للسائقين التبديل بين عرض الملاحة والاستعراض العام للخريطة ببساطة عن طريق استخدام خاصية “التحريك الهوائي” حيث تتحرك راحة أيديهم اتجاه الشاشة. تعزز هذه التفاعلات الذكية من سهولة السفر بشكل كبير، بالإضافة إلى تسهيل تجربة القيادة الآمنة.

يدعم تطبيق مستندات هواوي (HUAWEI Docs)، المتوفر في أكثر من 100 دولة ومنطقة، عرض المستندات وتحريرها عبر أكثر من 50 تنسيقًا بما في ذلك صيغة بي دي إف (PDF) ومايكروسوفت باور بوينت (“بي بي تي” (PPT)) وصيغة دوك (DOC). ومن خلال تمكين المزامنة الفورية من خلال إمكانات عمل السحابة، يتيح تطبيق مستندات هواوي (HUAWEI Docs) للمستخدمين العمل بسلاسة على نفس المستند من أجهزة مختلفة تم تسجيل دخولها على نفس معرّف هواوي (HUAWEI ID)، مما يعزز تجربة سمارت أوفيس (smart office).

مجموعة كاملة من تطبيقات خدمات هواوي ( Huawei ) للأجهزة المحمولة لتكملة الحياة الرقمية

يتيح تحديث تطبيق فايند ديفايس (Find Device) للمستخدمين تحديد موقع أجهزة هواوي (Huawei) الخاصة بهم مثل الهواتف الذكية والساعات وسماعات الأذن والنظارات. يمكن للمستخدمين إما تشغيل نغمة رنين عن بُعد للمساعدة في تحديد موقع الأجهزة، أو اختيار قفل ومسح معلومات الأجهزة، من أجل حماية خصوصية المستخدم.

قدم تطبيق سمات هواوي (HUAWEI Themes) مجموعة سمات حصرية لتمكين إضفاء الطابع الشخصي بشكل أعمق للجهاز. تتضمن الدفعة الأولى من المجموعات سمات لفنانين مشهورين، والأدب الكلاسيكي، وسلسلة البراعة (Ingenuity series) التي اختارتها هواوي.

يحافظ نظام خدمات هواوي (Huawei) للأجهزة المحمولة البيئي المدعوم من قِبل مليوني مطور عالميين على نموه السريع. وباعتباره واحد من أفضل 3 أسواق للتطبيقات عالميًا، يواصل تطبيق المعرض (AppGallery) في الجمع بين التطبيقات العالمية والمحلية الشهيرة لأكثر من 500 مليون مستخدم نشط شهريًا. كما يحقق التطبيق السريع هواوي (HUAWEI Quick App) أيضًا زيادة بنسبة 260% على أساس سنوي في عدد المستخدمين النشطين شهريًا نظرًا لتجربة النقر للاستخدام والتثبيت المجاني.

للمزيد من المعلومات عن تطبيق بيتال سيرش (Petal Search)، يرجى زيارة: https://consumer. huawei.com/en/mobileservices/ search/

للمزيد من المعلومات عن تطبيق خرائط بيتال (Petal Maps)، يرجى زيارة: https://consumer. huawei.com/en/mobileservices/ petalmaps/

يدعم تطبيق فايند ديفايس (Find Device) حاليًا الأجهزة القابلة للارتداء التالية: هواوي فري بودز برو (HUAWEI Freebuds Pro)، فري بودز استوديو (Freebuds Studio)، ساعة جي تي2 برو (Watch GT2 Pro) والإصدار الثاني من نظارات جنتل مونستر (Gentle Monster Eyewear II).