شنغداو، الصين، 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2021 / PRNewswire/ — بقيت سنة واحدة فقط على انطلاق بطولة الفيفا لكرة القدم 2022، وستستضيف قطر هذه البطولة الأكثر أهمية لكرة القدم للمرة الأولى.

منذ رعايتها لبطولة كأس العالم الفيفا 2018،™حققت هايسنس زيادة كبيرة في المبيعات والوعي العالمي بوجودها. في العام 2022، تنضم هايسنس إلى بطولة الفيفا مرة أخرى للتركيز على الابتكار التكنولوجي وإنشاء رؤيا متبادلة للارتقاء بكرة القدم العالمية إلى مستويات أعلى، بهدف خلق أفضل تجارب المشاهدة في المنزل للمشاهدين من المشجعين في جميع أنحاء العالم.

حملة “أكبر من أن تفوت” تحسن تجارب البطولة

بصفتها راعيًا لبطولة كرة القدم الأكثر شهرة، تحتفل هايسنس بهذه المناسبة باعتبارها حملة “أكبر من أن تفوت”، وهي حملة على وسائل التواصل الاجتماعي لإظهار السبب الذي يدفع المشجعين إلى عدم تفويتها – وكيف يمكن أن تساعدهم هايسنس في تحقيق أفضل تجارب مشاهدة التلفزيون في المنزل.

تمثل حملة “أكبر من أن تفوت” دخول هايسنس رسميًا في الاستعدادات لبطولة كأس العالم الفيفا، حيث يبدأ الترقب للبطولة بين الجماهير في جميع أنحاء العالم في النمو حيث تتأهل فرقهم إلى البطولة في العام المقبل.

للاحتفال ببدء العد التنازلي للعام القادم لانطلاق بطولة كأس العالم الفيفا 2022، ستقدم هايسنس خصومات مغرية أثناء إطلاق حملتها التفاعلية على وسائل التواصل الاجتماعي ‘1121’، مع الاعتراف بحدث 21 تشرين الثاني/نوفمبر المفصلي ومنح المشجعين فرصة للفوز بجوائز في حالة حضور الأنشطة ذات الصلة.

يمكن للمشاركين الحصول على فرصة للفوز بتذاكر البطولة، أو منتجات هايسنس المتميزة، أو قمصان المنتخب الوطني كجزء من العرض الترويجي.

اصطحب الملعب إلى منزلك مع تجارب أجهزة تلفزيون هايسنس الرائدة.

تلفزيون أوليد يو 6

يتميز تلفزيون هايسنس يو 6 بألوانه الأصلية، والتباين اللامع، والحركة الواضحة، والتفاصيل المميزة، ما يوفر الوضع الرياضي للتعبير عن الصور الرياضية بسلاسة للارتقاء بتجارب الترفيه إلى آفاق جديدة.

تلفزيون يو أتش دي أيه 7

يأخذ تلفزيون أيه 7 الترفيه إلى مستوى سينمائي مذهل. استمتع بألوان مكثفة نابضة بالحياة مع تقنية “كوانتوم دوت” وفك تشفير HDR10 + و Dolby Vision وتقنية 4 كي، والتي يمكن أن تضيء في النهاية كل لحظة لجميع مبارياتك المفضلة. (تختلف وظائف معينة حسب المنطقة)

تلفزيون العرض بالليزر Laser TV L9G من هايسنس

تنتج شاشة Daylight الضخمة مقاس 100 بوصة (ALR) الرافضة للضوء وضوحًا مذهلاً للصور في المساحات جيدة التهوية والمضاءة جيدًا ويتم إقرانها بشكل مثالي مع تلفزيون الليزر أل 9 جي. تلفزيون حقيقي في غرفة المعيشة لنقل الألعاب الرياضية إلى المستوى التالي.

فيديو – https://www.youtube.com/watch? v=YPFEAAf9-ow

فيديو – https://www.youtube.com/watch? v=NLEfEz8_1-0

الشعار – https://mma.prnewswire.com/ media/1693032/Too_Big_To_Miss_ Campaign.jpg