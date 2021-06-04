شركة ميامي إنترناشيونال هولدنغز تُعلن عن نتائجها التجارية خلال شهر أيار/مايو 2021، ومجموعة مياكس إكستشينج تحقق سجلات جديدة في حصة السوق
برينستون، نيوجرسي، 4 حزيران/يونيو2021 /PRNewswire/ — — أعلنت شركة Miami International Holdings, Inc (ميامي إنترناشيونال هولدنغز إنك.) اليوم عن نتائج تداول شركاتها الأميركية التابعة لها في أيار/مايو 2021 -(المعروفة اختصارًا باسم مياكس MIAX®)، ومياكس بيرل (MIAX Pearl®)، ومياكس إيميرالد (MIAX Emerald®) (معًا، مجموعة مياكس إكستشينج “MIAX Exchange Group™”) ومنيابوليس غرين إكستشينج (Minneapolis Grain Exchange) (المعروفة اختصارًا باسم “MGEX“).
أبلغت مجموعة مياكس إكستشينج عن عدد من السجلات لناحية حجم التداول والحصة السوقية الجديدة لتداول الخيارات متعددة القوائم بما في ذلك 16.56 ٪ من حصة السوق في 28 أيار/مايو 2021 وسجل حصة السوق الشهرية 14.71 ٪ في أيار/مايو 2021. بالإضافة إلى ذلك، سجلت بورصة خيارات مياكس حجمًا قياسيًا إجماليًا لعقود في يوم واحد بلغ 3،094،601 في 28 أيار/مايو 2021 وسجل تداول عقود قياسي بلغ 42،859،476 عقدًا في أيار/مايو 2021.
فيما يتعلق بخيارات الأسهم الأمريكية، نفذت مجموعة مياكس إكستشينج إجمالاً أكثر من 99.6 مليون عقد خيارات أسهم بما يبلغ 4,984,909 عقدًا كحجم تداول يومي مشترك (ADV)، وهو ما يمثل إجمالي 14.71% من حصة سوق خيارات الأسهم الأميركية.
وفيما يتعلق بالأسهم الأميركية، نفذت بورصة أسهم مياكس بيرل (MIAX Pearl Equities™) 565,296,056 سهمًا.
في العقود الآجلة الأمريكية، نفذ سوق أم جي إي أكس 261،078 عقدًا، وهو أفضل إجمالي حجم تداول لشهر أيار/مايو في تاريخ أم جي إي أكس وأعلى بنسبة 44.4 ٪ من إجمالي الرقم القياسي السابق المسجل في أيار/مايو 2018. بلغ إجمالي حجم العقود حتى شهر أيار/مايو 1،371،447 عقدًا، بزيادة قدرها 24.0٪ عن نفس الفترة من العام 2020، في حين بلغ إجمالي العقود المفتوحة 93،610 عقدًا في 31 مايو 2021، بزيادة قدرها 18.0٪ عن مايو 2020. وبلغ حجم تداولات مؤشر سبايكس الآجلة® رقمًا قياسيًا في 4،256 عقدًا في أيار/مايو 2021.
حجم تداول الخيارات المتعددة المدرجة لـ
مجموعة مياكس إكستشينج، الشهر الحالي
المقارنة السنوية حتى تاريخه
عقود الخيارات المتعددة الإدراج
21 مايو
20 مايو
نسبة التغيير
21 أبريل
نسبة التغيير
21 مايو
20 مايو
نسبة التغيير
أيام التداول
20
20
21
102
103
قطاع الخيارات الأميركية المتعددة الإدراج
677,836,592
511,622,104
32.5%
674,204,936
0.5%
3,795,275,392
2,597,965,368
46.1%
مجموعة مياكس إكستشينج
99,698,170
63,216,613
57.7%
95,374,791
4.5%
518,330,920
299,248,499
73.2%
مياكس
42,859,476
26,091,147
64.3%
39,922,649
7.4%
188,409,968
116,474,567
61.8%
مياكس بيرل
37,559,901
24,860,957
51.1%
35,721,054
5.1%
194,952,431
122,380,963
59.3%
مياكس إيميرالد
19,278,793
12,264,509
57.2%
19,731,088
-2.3%
134,968,521
60,392,969
123.5%
حجم التبادل اليومي للخيارات المتعددة الإدراج
21 مايو
20 مايو
نسبة التغيير
21 أبريل
نسبة التغيير
21 مايو
20 مايو
نسبة التغيير
قطاع الخيارات الأميركية المتعددة الإدراج
33,891,830
25,581,105
32.5%
32,104,997
5.6%
37,208,582
25,222,965
47.5%
مجموعة مياكس إكستشينج
4,984,909
3,160,831
57.7%
4,541,657
9.8%
5,081,676
2,905,325
74.9%
مياكس
2,142,974
1,304,557
64.3%
1,901,079
12.7%
1,847,157
1,130,821
63.3%
مياكس بيرل
1,877,995
1,243,048
51.1%
1,701,003
10.4%
1,911,298
1,188,165
60.9%
مياكس إيميرالد
963,940
613,225
57.2%
939,576
2.6%
1,323,221
586,340
125.7%
حصة سوق الخيارات المتعددة الإدراج لـ
مجموعة مياكس إكستشينج، الشهر الحالي
المقارنة السنوية حتى تاريخه
حصة سوق الخيارات المتعددة المدرجة
21 مايو
20 مايو
نسبة التغيير
21 أبريل
نسبة التغيير
21 مايو
20 مايو
نسبة التغيير
مجموعة مياكس إكستشينج
14.71%
12.36%
19.0%
14.15%
4.0%
13.66%
11.52%
18.6%
مياكس
6.32%
5.10%
24.0%
5.92%
6.8%
4.96%
4.48%
10.7%
مياكس بيرل
5.54%
4.86%
14.0%
5.30%
4.6%
5.14%
4.71%
9.0%
مياكس إيميرالد
2.84%
2.40%
18.6%
2.93%
-2.8%
3.56%
2.32%
53.0%
حجم تداول خيارات الأسهم لـ
مياكس بيرل، الشهر الحالي
المقارنة السنوية حتى تاريخه
الأسهم (بالملايين)
21 مايو
20 مايو
نسبة التغيير
21 أبريل
نسبة التغيير
21 مايو
20 مايو
نسبة التغيير
أيام التداول
20
غير متاح
غير متاح
21
102
غير متاح
غير متاح
حجم الأسهم الأميركية – الصناعة
212,728
غير متاح
غير متاح
207,994
2.3%
1,314,390
غير متاح
غير متاح
حجم التبادل لمياكس بيرل
565
غير متاح
غير متاح
452
25.1%
2,488
غير متاح
غير متاح
حجم التبادل اليومي لمياكس بيرل
28
غير متاح
غير متاح
22
31.3%
24
غير متاح
غير متاح
حصة السوق لمياكس بيرل
0.27%
غير متاح
غير متاح
0.22%
22.3%
0.19%
غير متاح
غير متاح
حجم التداول الخاص بالخيارات والعقود الآجلة لـ
أم جي إي أكس، الشهر الحالي
المقارنة السنوية حتى تاريخه
العقود الآجلة والخيارات
العقود
21 مايو
20 مايو
نسبة التغيير
21 أبريل
نسبة التغيير
21 مايو
20 مايو
نسبة التغيير
أيام التداول
20
20
21
102
103
حجم تداول أم جي إي أكس
261,078
134,909
93.5%
322,207
-19.0%
1,371,447
1,106,310
24.0%
حجم التبادل اليومي لـ أم جي إي أكس
13,054
6,745
93.5%
15,343
-14.9%
13,446
10,741
25.2%
سجلات حصة السوق وحجم التداول خلال مايو 2021
خيارات مياكس
سجلات الخيارات المتعددة الإدراج لمجموعة مياكس إكستشينج
يوم واحد
حصة السوق
16.56%
28 مايو، 2021
شهري
حصة السوق
14.71%
مايو 2021
خيارات مياكس
سجلات الخيارات المتعددة الإدراج لمياكس
يوم واحد
حجم التداول
3,094,601
28 مايو، 2021
شهري
حجم التداول
42,859,476
مايو 2021
تشمل الإنجازات والإعلانات الأخرى لأبريل 2021 ما يلي:
ميامي إنترناشيونال هولدنغز (أم آي إتش)
- أعلن اليوم الأول الناجح للتداول في العقود الآجلة لمعدلات ضريبة الشركات في 24 مايو 2021. تم إدراج العقود الآجلة التي تتم تسويتها نقدًا في أم جي إي أكس عبر منصة CME Globex® ويتم تصفيتها بواسطة أم جي إي أكس.. تستند العقود الآجلة لضرائب الشركات إلى مؤشر معدل الضرائب على الشركات في الولايات المتحدة (CTAX) المتعلق بـ SIL الذي طورته مجموعة سوسكويهانا الدولية لإصدار تراخيص المؤشرات ذ.م.م (SIG Index Licensing). يجري نشر مؤشر معدل الضرائب على الشركات وتوزيعها بواسطة بلومبيرج (Bloomberg) يوميًا في الساعة 9:00 صباحًا بالتوقيت الشرقي.
- أعلن أن بورصة برمودا، وهي شركة فرعية مملوكة بالكامل لـ ميامي إنترناشيونال هولدنغز، قد انضمت إلى مبادرة الأمم المتحدة للأسهم المستدامة كبورصة شريكة. مبادرة الأمم المتحدة للأسهم المستدامة هي عبارة عن منصة تعلم من نظير إلى نظير لاستكشاف كيف يمكن للتبادلات أن تعزز شفافية الشركات في القضايا الخاصة بالحوكمة (البيئية والاجتماعية والشركاتية) وتشجيع الاستثمار المستدام.
للحصول على مزيد من المعلومات بشأن شركة مياكس، يرجى زيارة www.MIAXOptions.com أو التواصل مع عمليات مياكس التجارية على TradingOperations@MIAXOptions.
اتصالات الشركات:
أندي نايبو، نائب الرئيس الأول، كبير مسؤولي الاتصالات
955-2091 (609)
anybo@miami-holdings.com
ناتالي كاي، وكالة كارما
215-790-7806
نبذة عن شركة مياكس
تُشغل شركة ميامي الدولية القابضة (MIH)؛ وهي الشركة الأم القابضة لشركة مياكس، وتدير بورصة ميامي الدولية للأوراق المالية ش.ذ.م.م (MIAX®) ومياكس بيرل ش.ذ.م.م (MIAX Pearl®) ومياكس إيميرالد ش.ذ.م.م (MIAX Emerald®، ويشار إليها مجتمعة مع مياكس ومياكس بيرل باسم مجموعة مياكس إكستشينج (MIAX Exchange Group™))، وبورصة مينيابوليس للحبوب ذ.م.م، وهو سوق عقود محددة، ومنظمة مقاصة المشتقات المالية، وبورصة برمودا.
تستفيد مؤشرات خيارات أسهم مياكس ومياكس بيرل ومياكس إيميرالد من التكنولوجيا والبنية التحتية الرائدة في الصناعة لدى شركة مياكس لتزويد شركاتها الأعضاء بتسعير تقليدي وتخصيص تناسبي (مياكس) وهيكل سوق أسعار التداول وتخصيص الوقت مقابل السعر (مياكس بيرل)، وهيكل سوق هجين مع أسعار التداول والتخصيص التناسبي (مياكس إيميرالد).
تعمل مياكس باعتبارها مقر التداول الحصري لخيارات التسوية النقدية على مؤشر SPIKES® للتقلب (مؤشر: SPIKE)، وهو مقياس للتقلب المتوقع لمدة 30 يومًا في صندوق SPDR® S&P 500® صندوق المؤشرات المتداولة (SPY).
توفر أسهم شركة مياكس بيرل للأسهم (MIAX Pearl Equities™) لأعضائها – بموجب ترخيص بورصة مياكس بيرل – أفضل أداء في فئتها من خلال الجمع بين الحتمية العالية وفترة الانتظار المنخفضة والإنتاجية العالية. تتمتع شركة مياكس بيرل للأسهم بنموذج أسعار للتداول وتخصيص الوقت مقابل السعر.
تأسست بورصة منيابوليس للحبوب في عام 1881 وهي السوق الوحيد للقمح الربيعي الأحمر الصلب (HRSW)، ومؤشر الذرة الوطني (NCI)، مؤشر فول الصويا الوطني (NSI)، مؤشر القمح الشتوي الأحمر الصلب (HRWI)، مؤشر القمح الربيعي الأحمر الصلب (HRSI)، وعقود وخيارات مؤشر القمح الشتوي الأحمر الناعم (SRWI)، بالإضافة إلى خيارات انتشار تقويم (CSOs) القمح الربيعي الصلب الأحمر. وفضلًا عن ذلك تقدم بورصة منيابوليس للحبوب خدمات أعضاء المقاصة المباشرة ومنظمات مقاصة المشتقات المالية والأسواق النقدية لشركاء الأعمال في مجموعة متنوعة من فئات الأصول. أم جي إي أكس هي أيضًا بورصة منتجات مستقبلية للأوراق المالية مسجلة بموجب إشعار لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات.
تقع المكاتب التنفيذية لمجموعة مياكس والمركز الوطني للعمليات في برنستون بولاية نيوجيرسي، بالإضافة إلى مكاتب إضافية تقع في ميامي بولاية فلوريدا، ومنيابوليس، وهاملتون، برمودا.
لتعلم المزيد عن أم جي إي أكس، يرجى زيارة www.mgex.com.
لتعلم المزيد عن أم جي إي أكس، يرجى زيارة www.mgex.com.
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