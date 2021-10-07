كان إجمالي الحصة السوقية للخيارات المتعددة القوائم في الولايات المتحدة 14.50% في سبتمبر2021 وهي أعلى بمقدار 79 نقطة أساسية من الحصة السوقية البالغة 13.71% في سبتمبر2020 ومثلت زيادة بنسبة 5.8%.

أبرمت مجموعة مياكس إكستشينج بشكل جماعي أكثر من 110.8 مليون عقد خيارات متعددة القوائم في أغسطس 2021 بما يمثل متوسط حجم التداول اليومي (ADV) الذي يبلغ 5,275,356 عقدًا.

وبالنسبة للأسهم الأميركية، حققت مياكس بيرل إيكوتيز (MIAX Pearl Equities™) 1,379,358,616 سهمًا في أغسطس 2021، وهو رقم قياسي جديد في حجم التداول الشهري وزيادة بنسبة 78.4% عن أغسطس 2021. يمثل إجمالي سبتمبر2021 أيضًا حصة سوقية قياسية بلغت .0.62%.

وبالنسبة للعقود الآجلة الأمريكية، حققت منيابوليس غرين إكستشينج 324,299 عقدًا في سبتمبر2021، وهو رابع أعلى إجمالي حجم تداول شهري على الإطلاق ويمثل زيادة بنسبة 96.8% عن إجمالي سبتمبر 2020. بلغ إجمالي حجم العقود خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر لعام 2021 2,800,181 عقدًا، بزيادة قدرها 38.2% عن نفس الفترة من العام 2020، في حين بلغ إجمالي الفائدة المفتوحة 88,618 عقدًا في 31 سبتمبر2021، بزيادة قدرها 33.1% عن 31 سبتمبر2020.

حققت سبايكس فيوتشرز (SPIKES® Futures) رقمًا قياسيًا من حيث إجمالي حجم التداول بلغ 157,539 عقدًا في أغسطس 2021، بزيادة قدرها 83.4% من إجمالي 85,885 عقدًا في أغسطس2021،وبلغ حجم تداولات مؤشر سبايكس الآجلة رقمًا قياسيًا من حجم التداول اليومي بـ 7,502 عقدًا في سبتمبر 2021. بالإضافة إلى أنه بلغ إجمالي حجم تداولات مؤشر سبايكس الآجلة في 9 سبتمبر 2021 رقمًا قياسيًا يوميًا بـ 14,890 عقد.

حجم تداول الخيارات المتعددة القوائم لمجموعة مياكس إكستشينج، الشهر الحالي المقارنة السنوية حتى تاريخه عقود الخيارات الخيارات سبتمبر 2021 سبتمبر 2020 نسبة التغيير المئوية أغسطس 2021 نسبة التغيير المئوية سبتمبر 2021 سبتمبر 2020 نسبة التغيير المئوية أيام التداول 21 21 22 188 189 صناعة خيارات الأسهم الأميركية 763,992,378 632,751,329 20.7% 761,891,872 0.3% 6,896,676,100 5,046,519,012 36.7% مجموعة مياكس إكستشينج 110,782,472 86,720,900 27.7% 116,013,478 -4.5% 989,154,877 605,449,661 63.4% خيارات مياكس 43,883,693 36,901,910 18.9% 47,123,249 -6.9% 384,130,954 242,802,660 58.2% مياكس بيرل 29,760,494 23,864,559 24.7% 27,068,706 9.9% 331,491,709 228,612,913 45.0% مياكس إيميرالد 37,138,285 25,954,431 43.1% 41,821,523 -11.2% 273,532,214 134,034,088 104.1% حجم التبادل اليومي للخيارات متعددة القوائم سبتمبر 2021 سبتمبر 2020 نسبة التغيير المئوية أغسطس 2021 نسبة التغيير المئوية سبتمبر 2021 سبتمبر 2020 نسبة التغيير المئوية قطاع الخيارات الأميركية متعددة القوائم 36,380,589 30,131,016 20.7% 34,631,449 5.1% 36,684,447 26,701,159 37.4% مجموعة مياكس إكستشينج 5,275,356 4,129,567 27.7% 5,273,340 0.0% 5,261,462 3,203,437 64.2% مياكس 2,089,700 1,757,234 18.9% 2,141,966 -2.4% 2,043,250 1,284,670 59.0% مياكس بيرل 1,417,166 1,136,408 24.7% 1,230,396 15.2% 1,763,254 1,209,592 45.8% مياكس إيميرالد 1,768,490 1,235,925 43.1% 1,900,978 -7.0% 1,454,959 709,175 105.2% الحصة السوقية للخيارات متعددة القوائم لمجموعة مياكس إكستشينج، الشهر الحالي المقارنة السنوية حتى تاريخه الحصة السوق للخيارات متعددة القوائم سبتمبر 2021 سبتمبر 2020 نسبة التغيير المئوية أغسطس 2021 نسبة التغيير المئوية سبتمبر 2021 سبتمبر 2020 نسبة التغيير المئوية مجموعة مياكس إكستشينج 14.50% 13.71% 5.8% 15.23% -4.8% 14.34% 12.00% 19.5% مياكس 5.74% 5.83% -1.5% 6.19% -7.1% 5.57% 4.81% 15.8% مياكس بيرل 3.90% 3.77% 3.3% 3.55% 9.6% 4.81% 4.53% 6.1% مياكس إيميرالد 4.86% 4.10% 18.5% 5.49% -11.4% 3.97% 2.66% 49.3% حجم تداول أسهم مياكس بيرل، الشهر الحالي المقارنة السنوية حتى تاريخه الأسهم (بالملايين) سبتمبر 2021 سبتمبر 2020 نسبة التغيير المئوية أغسطس 2021 نسبة التغيير المئوية سبتمبر 2021 سبتمبر 2020 نسبة التغيير المئوية أيام التداول 21 2 22 188 2 حجم الأسهم الأميركية – الصناعة 222,234 NM NM 198,022 12.2% 2,180,672 NM NM حجم التداول لمياكس 1,379 NM NM 773 78.4% 6,087 NM NM حجم التبادل اليومي لمياكس بيرل 66 NM NM 37 77.5% 32 NM NM حصة السوق لمياكس بيرل 0.62% NM NM 0.39% 59.1% 0.28% NM NM NM – Not meaningful حجم تداول الخيارات والعقود الآجلة لمنيابوليس غرين إكستشينج، الشهر الحالي المقارنة السنوية حتى تاريخه العقود الآجلة وعقود الخيارات سبتمبر 2021 سبتمبر 2020 نسبة التغيير المئوية أغسطس 2021 نسبة التغيير المئوية سبتمبر 2021 سبتمبر 2020 نسبة التغيير المئوية أيام التداول 21 21 22 188 189 حجم تداول منيابوليس غرين إكستشينج 324,299 164,754 96.8% 394,528 -17.8% 2,800,181 2,026,152 38.2% حجم التبادل اليومي لمنيابوليس غرين إكستشينج 15,443 7,845 96.8% 17,933 -13.9% 14,895 10,720 38.9%

للحصول على مزيد من المعلومات حول شركة مياكس، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي: www.MIAXOptions.com أو التواصل مع عمليات التداول الخاصة بمياكس على الموقع الإلكتروني التالي: TradingOperations@MIAXOptions. com .

جهات التواصل مع الشركة

أندي نايبو، النائب الأول، كبير مسؤولي الاتصالات

(609) 955-2091

anybo@miami-holdings.com

نُبذة عن مياكس

تمتلك شركة ميامي إنترناشيونال القابضة الشركة الأم لمياكس، بورصة ميامي الدولية للأوراق المالية (MIAX‎®‎‎)‎ ذات المسؤولية المحدودة، ومياكس بيرل ‎ (MIAX Pearl‎®‎‎)‎ذات المسؤولية المحدودة، ومياكس ايميرالد ‎(MIAX Emerald‎®‎‎)‎ ذات المسؤولية المحدودة، وبورصة مينيابوليس للحبوب ‎ (MGEX)‎ذات المسؤولية المحدودة، وبورصة برمودا (BSX).

مياكس ومياكس بيرل ومياكس إيميرالد هي عبارة عن بورصات أوراق مالية وطنية مسجلة لدى لجنة الاوراق المالية والبورصات (SEC) التي تستفيد من تقنية مياكس الرائدة في الصناعة وبنيتها التحتية لإتاحة خيارات الإدراج للتداول الأمريكية للشركات الأعضاء فيها. تعمل مياكس باعتبارها مقر التداول الحصري لخيارات التسوية النقدية على مؤشر سبايكس للتقلب (SPIKES® Volatility Index) (مؤشر:سبايك)، وهو مقياس للتقلب المتوقع لمدة 30 يوماً في صناديق SPDR® S&P 500® صندوق المؤشرات المتداولة (ETF) (SPY). بالإضافة إلى الخيارات، تسهل مياكس بيرل تداول الأسهم النقدية من خلال بورصة مياكس بيرل إيكوتيز (MIAX Pearl Equities™‎).

بورصة مينيابوليس للحبوب هي بورصة مسجلة بلجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) وهي عبارة عن بورصة منتجات آجلة للأوراق المالية مسجلة بالإشعار مع لجنة الأوراق المالية والبورصات. تعد بورصة مينيابوليس للحبوب بمثابة السوق الحصري لمجموعة متنوعة من المنتجات بما في ذلك القمح الربيعي الأحمر القاسي و سبايكس فيوتشرز. بالإضافة إلى ذلك، بورصة مينيابوليس للحبوب هي سوق للعقود المحددة (DCM) ومنظمة مقاصة للمشتقات (DCO) بموجب لجنة تداول السلع الآجلة، وتوفر سوقاً للعقود المحددة منظمة مقاصة للمشتقات وخدمات السوق النقدي في مجموعة من فئات الأصول.

بورصة برمودا هي عبارة عن سوق أوراق مالية دولي إلكتروني رائد تنظمه هيئة النقد في برمودا(BMA)، وهي متخصصة في إدراج وتداول أدوات السوق الرأس مالية مثل الأسهم، والمسائل المتعلقة بالديون، والصناديق، وصناديق التحوط، وأذون المشتقات والأوراق المالية المرتبطة بالتأمين. وهي عضو كامل العضوية في الاتحاد العالمي للبورصات وعضو منتسب في المنظمة الدولية للجان الأوراق المالية، وبورصة برمودا معترف بها عالمياً، بما في ذلك من قبل لجنة الأوراق المالية والبورصات.

تقع المكاتب التنفيذية لمياكس والمركز الوطني للعمليات في برنستون بولاية نيوجيرسي، إلى جانب مكاتب إضافية تقع في ميامي وفي الولايات التالية: فلوريدا، ومنيابوليس، وهاملتون، وبرمودا.

للمزيد من المعلومات حول مياكس، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي: www.MIAXOptions.com .

للمزيد من المعلومات حول بورصة مينيابوليس للحبوب، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي: www.mgex.com .

للمزيد من المعلومات حول بورصة برمودا، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي: www.BSX.com .

تنويه وملاحظة تحذيرية في ما يتعلق بالبيانات الاستشرافية

يجب ألا يشكل البيان الصحفي عرضاً للبيع أو التماساً لعرض شراء أي أوراق مالية لشركة ميامي إنترناشيونال هولدنغز (مع الشركات الفرعية التابعة لها، الشركة)، ويجب ألا يشكل عرضاً أو التماساً أو بيعاً في أي دولة أو ولاية قضائية يكون فيها، حيث سيعد هذا العرض أو الالتماس أو البيع غير قانوني. قد يحتوي هذا البيان الصحفي على بيانات استشرافية، بما في ذلك بيانات استشرافية بالمعنى المقصود في قانون إصلاح الدعاوى القضائية الخاصة بالأوراق المالية لعام 1995. تصف البيانات الاستشرافية التوقعات أو الخطط أو النتائج أو الاستراتيجيات المستقبلية وتسبقها عموماً كلمات مثل “ربما” أو “مستقبلاً” أو “خطة” أو “مخططة” أو “سوف” أو “ينبغي” أو “متوقع” “يُتوقع” أو “مسودة” أو “أخيراً” أو “مُتوقع”. نحذر من أن هذه البيانات تخضع للعديد من المخاطر والشكوك التي قد تتسبب في اختلاف الظروف أو الأحداث أو النتائج المستقبلية بشكل جوهري عن تلك المتوقعة في البيانات الاستشرافية، بما في ذلك المخاطر التي قد تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية ماديًا عن تلك المتوقعة في البيانات الاستشرافية.

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