متوسط الحجم اليومي لشهر أكتوبر 2021 بلغ 11,952 عقد، بزيادة قدرها 59.3% عن شهر سبتمبر 2021

بدأت مياكس في تعميم مؤشر VSPIKES الجديد TM لقياس تذبذب التذبذب

برينستون، نيوجيرسي، مينيابوليس، 17 نوفمبر2021 /PRNewswire/ – أعلنت اليوم مياكس (MIAX®) – الشركة المبتكرة والمشغلة لأسواق الأوراق المالية والمنتجات والخدمات عالية الأداء – أن متوسط الحجم اليومي (ADV) لعقود سبايكس (SPIKES®) الآجلة في أكتوبروصل إلى 11,952 عقد، وهو رقم قياسي شهري جديد يمثل زيادة بنسبة 59.3% عن متوسط الحجم اليومي لشهر سبتمبر2021 الذي بلغ 7,502. بالإضافة إلى ذلك، بلغ حجم عقود سبايكس الآجلة في 22 أكتوبر 2021 ما يصل إلى22,872 عقدًا محققة لرقم قياسي يومي جديد.

تشمل العوامل التي أدت إلى النمو مجموعة واسعة من المشاركين في السوق، وزيادة الاهتمام المفتوح، وفروق أسعار البيع/الشراء المحدودة، والحجم المتاح للتداول كما دعمت أيضا السيولة المتزايدة في عقود سبايكس الآجلة تحسينات جودة السوق في خيارات سبايكس التي يتم تداولها على خيارات مياكس

أعلنت مياكس أيضًا أنها بدأت في نشر مؤشرها الجديد في VSPIKES وهو TM مقياس للتقلب المتوقع على مدى 30 يومً من التقلب في مؤشر التذبذب سبايكس وتستخدم مياكس منهجية مبادلة تباين مبسطة أكثر قوة لحساب VSPIKES الذي يسمح لكل من القفزات في الأصل الأساسي ومراقبة الوقت المنفصلة. يتم نشر VSPIKES من خلال هيئة الإبلاغ عن أسعار الخيارات وبائعي بيانات السوق التقليدين للمزيد من المعلومات حول VSPIKES، يمكن العثور عليها من هنا.

تعتمد عقود سبايكس الآجلة على مؤشر سبايكس للتقلب الذي صممه مؤشر T3 ويقيس التقلبات المتوقعة لمدة 30 يومًا في صناديق المؤشرات المتداولة SPDR® S&P 500® ETF (SPY) التي تُعد من أكثر صناديق المؤشرات المتداولة نشاطًا في العالم. تُدرج العقود الآجلة في بورصة منيابوليس للحبوب LLC (MGEX، ويمكن الاطلاع عليها عبر منصة CME Globex®. يتم حساب مؤشر سبايكس للتقلب ونشره كل 100 مللي ثانية مما يوفر أفضل دقة واستقرار في فئته نتيجة لتقنية سحب الأسعار الخاصة به. تسمح العقود الآجلة على مؤشر سبايكس للمتداولين بالاستفادة من ميزات التصميم المبتكرة للمؤشر، بما في ذلك منهجيات الاقتطاع وسيولة مكون خيار SPY الأساسي.

تتوافر مواصفات عقود سبايكس الآجلة، وقواعد التداول، والتسعير، ومواصفات التفاعل على موقع بورصة منيابوليس للحبوب الإلكتروني التالي www.mgex.com ، كما يمكن العثور على معلومات إضافية بخصوص عقود سبايكس الآجلة على MIAXoptions.com/spikes/futures .

معلومات عن شركة مياكس

تمتلك الشركة القابضة الأم مياكس، ميامي الدولية القابضة، شركة ميامي الدولية للأوراق المالية، LLC (MIAX®) ، MIAX PEARL ، LLC (MIAX Pearl®) ، MIAX Emerald ، LLC (MIAX Emerald®) ، مينيابوليس لتجارة الحبوب، LLC ( MGEX)، وبورصة برمودا (BSX).

MIAX و MIAX Pearl و MIAX Emerald هي بورصات أوراق مالية وطنية مسجلة لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) التي تستفيد من التكنولوجيا والبنية التحتية الرائدة في MIAX لتوفير تداول الخيارات المدرجة في الولايات المتحدة لشركاتها الأعضاء. تعمل MIAX كمكان صرف حصري لخيارات التسوية النقدية على مؤشر تقلب SPIKES® (رمز التداول: SPIKE)، وهو مقياس للتقلب المتوقع لمدة 30 يومًا في SPDR® S&P 500® ETF (SPY). بالإضافة إلى الخيارات، تسهل مياكس بيرل تداول الأسهم النقدية من خلال MIAX Pearl Equities ™.

مينيابوليس لتجارة الحبوب هي بورصة مسجلة مع لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) وهي عبارة عن بورصة منتجات للعقود الآجلة للأوراق المالية مسجلة بالإشعار مع لجنة الأوراق المالية والبورصات. تعد مينيابوليس لتجارة الحبوب بمثابة السوق الحصري لمجموعة متنوعة من المنتجات، بما في ذلك قمح الربيع الأحمر الصلب والعقود الآجلة. بالإضافة إلى ذلك، فإن مينيابوليس لتجارة الحبوب هي سوق العقود المعينة (DCM) ومنظمة مقاصة المشتقات (DCO) التابعة لـ CFTC، وتوفر سوق العقود المعينة، ومنظمة مقاصة المشتقات وخدمات السوق النقدي في مجموعة من فئات الأصول.

بورصة برمودا هي سوق أوراق مالية دولية رائدة تنظمها هيئة النقد في برمودا (BMA) متخصصة في إدراج وتداول أدوات أسواق رأس المال مثل الأسهم وقضايا الديون والصناديق وصناديق التحوط والضمانات المشتقة والأوراق المالية المرتبطة بالتأمين. إنها عضو كامل العضوية في الاتحاد العالمي للبورصات وعضو منتسب في المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية، بورصة برمودا معترف بها عالميًا، بما في ذلك من قبل لجنة الأوراق المالية والبورصات.

تقع مكاتب MIAX التنفيذية ومركز العمليات الوطنية في برينستون، نيوجيرسي، مع مكاتب إضافية تقع في ميامي، فلوريدا، مينيابوليس، مينيسوتا، وهاملتون، برمودا.

لمعرفة المزيد عن مياكس قم بزيارة www.MIAXOptions.com .

لمعرفة المزيد عن مينيابوليس لتجارة الحبوب قم بزيارة www.mgex.com .

لمعرفة المزيد عن بورصة برمودا قم بزيارة www.bsx.com .

التواصل مع وسائل الإعلام:

آندي نيبو، نائب أول للرئيس، رئيس الاتصالات

(609) 955-2091

anybo@miami-holdings.com

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