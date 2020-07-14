‫شركة مكديرموت تعين طارق كواش نائبا أول للرئيس لمنطقة أوروبا، الشرق الأوسط وأفريقيا

وقال ديفيد ديكسون، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة مكديرموت: “طارق لديه ثروة من الخبرة وهو قائد استراتيجي وعالي الأداء يفهم التحديات والفرص في أعمالنا ويلتزم بإيجاد أفضل الحلول لعملائنا. أعلم أن طارق سيقود بنجاح دمج منطقتينا لتشكيل منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا بالنظر إلى أنه نشأ في الشرق الأوسط وعمل مع عملائنا في كلتا المنطقتين لتغطية القطاعات البحرية والبرية“.

لدى طارق ما يقرب من 30 عامًا من الخبرة في صناعة الهندسة والبناء، إذ قام بمهام محلية ودولية لمشاريع النفط والغاز. قبل اندماج مكديرموت معسي بي أند آيفي العام 2018، كان طارق نائبًا لرئيس مجموعةسي بي أند آي للهندسة والإنشاءات الدولية. وقبل انضمامه إلىسي بي أند آيفي العام 2000، عمل معشركة كي بي آر لمدة عامين وشركة اتحاد المقاولين لمدة سبع سنوات.

طارق حاصل على بكالوريوس العلوم في الهندسة الميكانيكية من جامعة تافتس ودرجة الماجستير في الهندسة الميكانيكية من جامعة فيرجينيا. كما حضر برامج الإدارة والقيادة في جامعة رايس وكلية الأعمال في لندن.

حول مكديرموت

شركة مكديرموت هي مزودة رائدة ومتكاملة بالكامل لحلول الهندسة والبناء لصناعة الطاقة. يثق عملاؤنا في نهجنا القائم على التكنولوجيا لتصميم وبناء حلول البنية التحتية للنقل المسؤول وتحويل النفط والغاز إلى المنتجات التي يحتاجها العالم اليوم. ومن المفهوم إلى التشغيل، توفر خبرتنا والحلول الشاملة اليقين والابتكار والقيمة المضافة لمشاريع الطاقة في جميع أنحاء العالم. ويطلق عليها اسم “طريق مكديرموت واحد.” تعمل الشركة في أكثر من 54 دولة، وتشمل موارد مكديرموت المركزة محليًا والمتكاملة عالميًا ما يقرب من 40,000 موظف، وأسطول متنوع من سفن البناء البحرية المتخصصة ومرافق التصنيع حول العالم. لمعرفة المزيد، يرجى زيارة www.mcdermott.com .

الاتصال:

علاقات الإعلام العالمي

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نائب الرئيس الأول، الاتصالات، التسويق والإدارة

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علاقات الإعلام المحلية

باربرا نايت

المدير الأول، الاتصالات والتسويق للمنطقة العالمية

+971 56 403 2903

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