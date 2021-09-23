“لتحقيق النجاح في بيئة رقمية متزايدة، تحتاج المؤسسات إلى تسريع التحول الرقمي مع التركيز على تمكين أفرادها، وإدارة معلوماتهم بشكل صحيح وأتمتة عملياتهم” هكذا صرح كارل تشان، رئيس شركة ليزرفيش. “بعد أكثر من عام من الاضطرابات غير المسبوقة في الأعمال، تتيح ليزرفيش كلاود لرواد الأعمال التركيز على تعزيز تجارب الموظفين والعملاء من خلال الابتكار التكنولوجي – سواء العمل شخصياً أو في بيئة مختلطة أو عن بُعد تماماً.”

توفر ليزرفيش كلاود للمستخدمين تحكماً كاملاً في المحتوى والعمليات على مستوى المؤسسة، مما يسرع الابتكار باستخدام الأدوات التي تساعد المؤسسات على التحكم في المعلومات بشكل آمن وتمكين التعاون. تم تصميم هذا الحل من خلال الوصول إلى التحكم الدقيق والامتثال التنظيمي وأمن البيانات والتعاون الرقمي وميزات إدارة المستندات، وهو بمثابة مركز قيادة مركزي للمؤسسات عبر الصناعات. يمكن للمؤسسات في جميع أنحاء العالم التي تتعامل بانتظام مع البيانات الشخصية للعملاء المقيمين في أوروبا باستخدام ليزرفيش كلاود أن تلبي احتياجات الامتثال للوائح الإقليمية مثل القانون العام لحماية البيانات (GDPR).

بالإضافة إلى ذلك، تدعم‎ ‎قوالب الحلول المُنشأة مسبقاً‎ ‎والنماذج الإلكترونية والعمليات القابلة للتخصيص المرونة الرقمية وخفة الحركة مع تحول المزيد من الشركات رقمياً للاستجابة للاضطرابات مثل جائحة كوفيد-19.

حازت شركة ليزرفيش على جائزة اختيار العملاء لعام 2020 لمنصات خدمات المحتوى من غارتنر بير إنسايتس، وحازت على جائزة أفضل منتج لعام 2021 من مجلة كلاود كمبيوتينج.

لمعرفة المزيد حول ليزرفيش كلاود، قم بزيارة‎ ‎الموقع الإلكتروني لشركة ليزرفيش .

حول شركة ليزرفيتش

شركة ليزرفيش هي المزود الرائد للبرمجيات كخدمة (SaaS) لإدارة المحتوى الذكي وأتمتة العمليات التجارية.‎ ‎‎ ‎من خلال تدفقات العمل القوية، والنماذج الإلكترونية، وإدارة المستندات والتحليلات، تعمل منصة ليزرفيش ‎®‎‎ ‎على تسريع كيفية إنجاز الأعمال، مما يمكّن القيادات من التركيز على النمو بمختلف أرجاء المؤسسة.

وكانت ليزرفيش رائدة في نهج المكتب الرقمي الخالي من الورق في إدارة محتوى المؤسسة. واليوم، يتضمن نهج تطوير “السحابة أولاً” من ليزرفيش الابتكارات في التَعلُّم الآلي والذكاء الاصطناعي لتمكين المؤسسات في أكثر من 80 دولة من التحول إلى الأعمال رقمية. كما يستخدم العملاء في كل صناعة — بما في ذلك الحكومة، والتعليم، والخدمات المالية، والرعاية الصحية، والتصنيع — ليزرفيش من أجل زيادة الإنتاجية وتوسيع نطاق أعمالهم وتقديم تجارب العملاء الرقمية أولاً.

ويلتزم موظفو شركة ليزرفيش في المكاتب حول العالم برؤية الشركة المتمثلة في تمكين العملاء وإلهام الأشخاص لإعادة تصور كيف يمكن للتكنولوجيا تغيير حياة الناس.

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