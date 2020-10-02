‫شركة لارسن آند توبرو انفوتيك تطلق إطار Canvas PolarSled بغية تمكين الترحيل السريع إلى منصة Snowflake

– يعالج إطار العمل التحديات الرئيسية المتعلقة بتصميم إجراءات تحويل البيانات إلى السحابة وتسريعها وإدارتها

مومباي، الهند، 2 أكتوبر 2020 /PRNewswire/ — لارسن آند توبرو انفوتيك – (المدرجة في بورصة بومباي للأوراق المالية تحت رقم:540005) (وفي سوق الأوراق المالية الوطنية الهندية: LTI)، هي شركة استشارات تقنية وحلول رقمية عالمية، أطلقت Canvas PolarSled، وهو إطار عمل للتحديث والترحيل السحابي المؤتمت لمساعدة المؤسسات على تسريع رحلة البيانات منصة Snowflake إلى منصة البيانات السحابية.يعمل Canvas PolarSled الذي أعدته لارسن آند توبرو انفوتيك على تمكين المؤسسات من تسرع ترحيل بياناتها السحابية إلى منصة Snowflake الفردية المتكاملة بطريقة فعالة ومنخفضة المخاطر.

بفضل هندستها المعمارية المبتكرة، ونموذج الاستهلاك منقطع النظير، وقابلية التوسعة غير المحدودة، يمكن أن يساعد اعتماد منصة Snowflake المؤسسات على الظهور كمؤسسات رقمية مجهزة بالكامل. Canvas PolarSled من لارسن آند توبرو انفوتيك هو عبارة عن إطار عمل لا مثيل له يوفر دليلًا كاملًا حول إستراتيجية الأتمتة والحوكمة لضمان الترحيل السريع إلى منصة Snowflake.

يقوم Canvas PolarSled من لارسن آند توبرو انفوتيك بالترحيل إلى Snowflake في ثلاث مراحل، لكل منها مجموعة محددة من الأدوات والحوكمة والنتائج:

1.استراتيجية وتصميم الترحيل بقيادة استشارية وسياقية

2.الترحيل الشامل عبر التحليل الكامل لسلسلة القيمة من خلال الاستفادة من أدوات وعوامل التسريع الخاصة بلارسن آند توبرو انفوتيك

3.تحسين منصة بيانات Snowflake بعد الترحيل

وتعليقًا على هذا الترحيل صرح السيد/ سانجاي جالونا، الرئيس التنفيذي والمدير العام لشركة لارسن آند توبرو انفوتيك قائلًا: ” إننا في لارسن آند توبرو متحمسون للابتكارات في مجال تحديث البيانات،وأردف قائلًا: تمتاز شراكتنا مع Snowflake بالفعالية والكفاءة في ضوء تعزيز قدراتنا من أجل تقديم مشاريع الجيل التالي والنتائج المحسنة لعملائنا في هذا المجال،ومن هذا المنطلق فإننا قد صممنا Canvas PolarSled من لارسن آند توبرو انفوتيك، بغية إنشاء برامج الترحيل إلى Snowflake وتنفيذها وإدارتها بكفاءة وتمكين العملاء من تسريع انتقالهم إلى الخدمة السحابية.”

وبهذا الصدد أعرب السيد/ كيفن ميلر، نائب رئيس تكامل الأنظمة في Snowflake ، قائلًا: “تركز لارسن آند توبرو بشدة على بناء قدرات شاملة فيما يتعلق بمنصة Snowflake،وتابع قائلًا: إنها تتربع على عرش الريادة الصناعية في تقديم خدمات الاستشارات والتكنولوجيا من Snowflake للمؤسسات في جميع أنحاء العالم،وأود التنويه بأن Canvas PolarSled من لارسن آند توبرو انفوتيك عبارة عن إطار عمل توجيهي يقدم قيمة متباينة للعملاء من خلال عملية الترحيل إلى Snowflake.”

تعمل لارسن آند توبرو انفوتيك مع المنظمات العالمية الرائدة التي تقدم خدمات شاملة لتشغيل منصة Snowflake والترحيل إليها بما في ذلك التصميم والإعداد وإعادة النظام الأساسي وتحسين الأداء.

لمحة عن لارسن آند توبرو انفوتيك:

لارسن آند توبرو انفوتيك (شركة مدرجة في سوق الأوراق المالية الوطنية الهندية: LTI) وهي شركة استشارات تقنية وحلول رقمية عالمية حيث تساعد أكثر من 420 عميلًا على النجاح في عالم متقاربومن خلال تنفيذ عمليات في 32 دولة، نبذل جهودًا إضافيةً لعملائنا ونُسرّع التحول الرقمي مع منصة “Mosaic” الخاصة بـ لارسن آند توبرو انفوتيك التي تدعمهم خلال رحلاتهم الجوالة والاجتماعية والتحليلات وإنترنت الأشياء والسحابة.ويمنحنا إرثنا الفريد، كوننا بدأنا في عام 1997 كشركة تابعة لمجموعة “لارسن آند توبرو المحدودة”، خبرةً غير مسبوقةٍ في العالم الحقيقي لحل التحديات الأكثر تعقيداً للمؤسسات في جميع القطاعات.ويُساهم فريقنا المؤلف من أكثر 30 ألف عضو يوميًا في تمكين عملائنا من تحسين فعالية عمليات شركاتهم وتقنياتهم، وتقديم قيمة لعملائهم وموظفيهم وأصحاب المصلحة لديهم.يرجى متابعتنا على @LTI_Global

للحصول على مزيد من المعلومات :

· LTI Canvas PolarSled – https://canvas.lntinfotech. com/lti-canvas-polarSled.html

· LTI Canvas – تصميم مستقبل هندسة البرمجيات – https://canvas.lntinfotech.com

· LTI SafeRadius – الرجوع إلى تطبيق الهاتف المحمول في مكان العمل – https://www.lntinfotech.com/ lti-saferadius/

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