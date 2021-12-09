مومباي، الهند، 9 ديسمبر 2021 /PRNewswire/ —

أطلقت اليوم شركة لارسن آند توبرو إنفوتيك (Larsen & Toubro Infotech) (سوق الأوراق المالية ببومباي (BSE :540005 ) (سوق الأوراق المالية الوطنية (NSE: LTI) – وهي شركة استشارات تقنية وحلول رقمية عالمية – Fosfor مجموعة منتجات تحويل البيانات إلى قرارات. تساعد Fosfor الشركات على تحقيق أرباح من البيانات بسرعة وعلى نطاق واسع من خلال توفير إمكانات تعتبر الأفضل في فئتها. تتمتع مجموعة منتجات Fosfor بمجموعة واسعة من شراكات اقتحام السوق والتقنيات التي تقيمها مع الشركات السحابية الرائدة، كما اعترف بها المحللون الرائدون في المجال.

تتكون مجموعة Fosfor من خمسة منتجات:

· Spectra منتج شامل يقوم على منهجية DataOps ويوفر أسرع طريقة لتسخير البيانات؛ و

· Optic منتج مستقل لبنية البيانات لتسهيل الرحلة التي تمر بها البيانات بداية من الاكتشاف وصولًا إلى الاستهلاك؛ و

· Refract منتج يقوم على علم البيانات وعمليات منتجات التعلم الآلي (MLOps) يعمل على أتمتة العمليات عبر دورة الحياة بأكملها؛ و

· Aspect منتج لمعالجة البيانات غير المهيكلة وليس مزودًا برموز؛ و

· Lumin – منتج تحليلي معزز يوفر واجهة شبيهة بالبحث لجميع أنواع الرؤى.

صرَّح سانجاي جالونا، الرئيس التنفيذي والمدير العام لشركة لارسن آند توبرو إنفوتيكقائلًا: “نحن في عصر تجارة البيانات حيثما لا تكون البيانات مجرد عامل تمكين أو عامل تمييز للأعمال، ولكنها أيضًا عبارة عن ” نشاط تجاري ” لكل مؤسسة. وباعتبارها مجموعة متكاملة من المنتجات متواجدة عبر دورة حياة البيانات إلى أن تتحول إلى قرارات، فإن Fosfor تحتل مكانة فريدة في السوق بين منتجات البيانات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي. نحن واثقون من أن Fosfor ستكون نقلة نوعية تسهم في تسخير القيمة لعملائنا “.

وجاء على لسان سيدهارث بوهرا، رئيس الأعمال ورئيس قسم السحابة ومنتجات البيانات في شركة لارسن آند توبرو إنفوتيك: “نحن نعتقد اعتقادًا راسخًا أن المؤسسات بحاجة إلى إعادة تشكيل مفهوم الخدمات المقدمة لهم من خلال البيانات بشكل أساسي، وستلعب Fosfor دورًا مهمًا في تحقيق هذا الهدف لعملائنا. وهذا يدل على أن تركيز شركة لارسن آند توبرو إنفوتيك ينصب على سوق منتجات البيانات والذكاء الاصطناعي سريعة النمو الذي يُقدَّر بعدة مليارات من الدولارات. تعتمد Fosfor على مجموعة التقنيات التي أثبتت كفاءتها، وتستفيد بعض من أكبر الشركات في العالم بالفعل من أحدث المنتجات التي تُعد جزءًا من المجموعة”.

تعتبر مجموعة Fosfor تطورًا لمنتجات Mosaic وLeni التي توفرها شركة لارسن آند توبرو إنفوتيك، ولقد شهدت جميع هذه المنتجات نجاحًا كبيرًا في السوق ودُمِجت الآن في مجموعة Fosfor. يستفيد العديد من العملاء البارزين من مجموعة منتجات Fosfor للقيام بمهامهم التي تقوم على البيانات الحيوية وتلبية احتياجات الذكاء الاصطناعي.

يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي: www.fosfor.com للاطلاع على المزيد من المعلومات.

نُبذة عن شركة لارسن آند توبرو إنفوتيك :

شركة لارسن آند توبرو إنفوتيك (سوق الأوراق المالية الوطنية: LTI ) هي شركة استشارات تقنية وحلول رقمية عالمية تساعد أكثر من 460 عميلًا على النجاح في عالم متجانس. ومن خلال عملياتنا التي أطلقناها في 33 دولة، فإننا نبذل قصارى جهدنا لمساعدة عملائنا وتسريع رحلات التحول الرقمي الخاصة بهم. تأسست الشركة في عام 1997 كشركة تابعة لشركة لارسن آند توبرو المحدودة، ويمنحنا تراثنا الفريد خبرة لا مثيل لها في العالم الحقيقي لحل أكثر التحديات تعقيدًا التي تواجهها الشركات في جميع المجالات. كما يقوم فريقنا المكون من أكثر من 40,000 موظف في شركة لارسن آند توبرو إنفوتيك بتمكين عملائنا من تحسين فعالية أعمالهم وعملياتهم التقنية وتقديم قيمة لعملائهم وموظفيهم ومساهميهم كل يوم. يمكنك الاطلاع على المزيد من المعلومات من خلال زيارة الرابط التالي: http://www. Lntinfotech.com أو تابعنا على @LTI_Global.

تواصل مع شركة لارسن آند توبرو إنفوتيك :

اقرأ أخبارنا و مدوناتنا

– تابعنا على تويتر ، ولينكد إن وفيس بوك