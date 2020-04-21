‫شركة كيالفو تطلق نسخة مجانية من منصتها لمساعدة الطلبة على التقدم بطلبات للالتحاق بالجامعات خلال أزمة كوفيد-19

واشنطن، 21 نيسان/أبريل، 2020 / بي آر نيوزواير / — على ضوء إغلاق المدارس عالميا، أعلنت شركة كيالفو اليوم أن منصتها الخاصة بالجامعات وجهوزية السيرة الشخصية أصبحت مجانية الآن لجميع المدارس الثانوية في العالم. وستنطلق هذه المنصة المجانية في الأسبوع المقبل وقد بدأت قبول التسجيل عليها منذ الآن.

يأتي هذا الإعلان بعد استضافةكيالفولأول معرض جامعي عبر الإنترنت في شهر آذار/مارس. وحضر المعرض المذكور، الذي استمر على مدى ثلاثة أيام، أكثر من 18,000 طالب ومستشار حضروا 138 جلسة استضافتها 96 مؤسسة. وشملت الجامعات الممثلة في المؤتمر جامعة براون، وجامعة جونز هوبكنز، وجامعة إنديانا، وجامعة ولاية أريزونا، وجامعة هونغ كونغ، وكلية ترينيتي في دبلن، وكلية سوارثمور.

وقال روهان باساري، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركةكيالفو: “في كيالفو، نعمل باستمرار من أجل إيجاد طرق جديدة لزيادة الوصول إلى التعليم. كان معرض الجامعات عبر الإنترنت خطوتنا الأولى نحو التسهيل على طلاب المدارس الثانوية التحدث إلى مسؤولي القبول في الجامعات. إن جعلمنصة كيالفومجانيًة للجميع هو الخطوة الثانية. فسيسمح ذلك لكل مدرسة ثانوية، بغض النظر عن الموارد، بإشراك طلابها في الكلية والجاهزية المهنية“.

تقدم كيالفو تخطيطًا قويًا للتجهز للالتحاق بالكلية لجميع الجامعات مجانًا

وقال وليام هوند، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي للمنتجات فيكيالفو: “نسمع من المدارس التي تستخدم مجموعاتواتساب وفيسبوكلإدارة المشورة الخاصة بهم، وهو أمر مربك لكل من الموظفين والطلاب. هذه الأنظمة الأساسية ليست مصممة للاستشارة عن بعد. من خلال إطلاق منصة Access، يمكننا مساعدة هذه المدارس التي تحتاج إلى حل استشاري بصورة ماسة.”

تتضمن ميزات خطة منصة Access عند الإطلاق ما يلي:

– التواصل مع الكليات: جدولة زيارات الكلية الافتراضية، أو تعزيز الندوات الإعلامية عبر الإنترنت، أو الانضمام إلى معارض الكليات عبر الإنترنت مع الطلاب وأولياء الأمور

– التعاون السلس: جدولة الاجتماعات، وإرسال البث، ومشاركة الملاحظات والرسائل داخل التطبيق، أو الدردشة على تطبيقكيالفوللجوال

– التخطيط البسيط للكلية: تمنح الطلاب الوصول إلى قاعدة بيانات بحث الكلية الغنية حيث يمكنهم البحث عن المدارس واكتشاف الرسوم الدراسية وتخطيط التطبيقات

لتسجيل حساب علىكيالفو، يرجى زيارة https://cialfo.co/access

حول كيالفو

كيالفوهي شركة الحل الشامل الذي يجمع بين الأشخاص والبرامج والبيانات لتبسيط سير عمل الإرشاد الجامعي والمهني. باستخدامكيالفو، يمكن لأي شخص الوصول إلى التخطيط والاستعداد لما بعد المرحلة الثانوية.

تأسست كيالفو في العام 2017 في سنغافورة، وهي تشغل الآن مئات المدارس الثانوية في أكثر من 60 دولة. نحن في مهمة لجعل التعليم العالي متاحًا لـ 100 مليون طالب بحلول العام 2025.