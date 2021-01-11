‫شركة كوهلر توسع مجموعتها للمنزل الذكي في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية 2021، تركز على العافية والخبرات اللاتلامسية للمطبخ والحمام

حمام ستيلنيس، مرحاض إنيت الذكي، صنبور الحمام اللاتلامسي سيظهر لأول مرة في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية 2021

كوهلر، ويسكونسن، 11 كانون الأول/يناير، 2021 /PRNewswire/ — أعلنت شركة كوهلر كو، وهي شركة عالمية رائدة لمنتجات المطبخ والحمام، اليوم عن عدد من الإضافات لمحفظة منتجاتها للمنزل الذكي مع التركيز على العافية الشخصية. وتقدم كوهلر أربعة منتجات جديدة خلال معرض الإلكترونيات الاستهلاكية الذي يعقد لأول مرة افتراضيا: حمام ستيلنس، والمرحاض الذكي إنيت، ومجموعة صنابير الحمام اللاتلامسية، ومنتجان جديدان ناشئان عن تعاون مع فين – جهاز مراقب المياه لكل البيت من كوهلر من فين، وهي وحدة دي آي واي (ركبها بنفسك) وصيغة حرفية مع الإغلاق الآلي.

نظرًا لأن ملايين الأشخاص حول العالم يقضون وقتًا أطول في المنزل الآن، فإنهم يتوقون إلى التوازن ويسعون للهروب من ضغوط ومخاوف الحياة اليومية. إن قدرة التكنولوجيا على خلق المزيد من لحظات العافية، وتسهيل الاسترخاء والتغلب على القلق وإيجاد راحة البال، هي القوة الدافعة وراء استثمار كوهلر المستمر وتطوير المنتجات في تكنولوجيا المنزل الذكي.

وقال ديفيد كوهلر، الرئيس والمدير التنفيذي لكوهلر كو: “بينما نطور ريادتنا في ابتكار المنازل الذكية، تتيح منتجاتنا للمستهلكين الاستمتاع بسهولة بمزايا التجارب غير المتصلة بالإنترنت والمتصلة، دون إضافة الفوضى أو التعقيد إلى أماكن عيشهم. نعتقد أن هناك توازنًا دقيقًا عندما يتعلق الأمر بالتكنولوجيا في المنزل – وسوف نستمر في ريادة الفرص للتحكم السلس في الحمام والمطبخ مع التركيز على العيش الكريم والعافية.”

تعرض كوهلر إضافات جديدة إلى محفظتها الخاصة بالمنزل الذكي خلال معرض الإلكترونيات الاستهلاكية الافتراضي 2021 بما في ذلك:

حمام ستيلنس Stillness Bath : يستمد هذا الحمام التجريبي إلهامه من الاستحمام الياباني في الغابة، أو ما يسمى شينرين يوكو. يتلاقى الماء والضوء والضباب والروائح العطرة لخلق رحلة غامرة للحواس مصممة لتهدئة العقل وتهدئة الجسد وتجديد الروح. وإذ يحول الحمام إلى بيئة شبيهة بالمنتجع الصحي من أجل اليقظة الهادئة، يوفر حمام ستيلنيس ملاذًا للعناية الذاتية والعافية. يبدأ الحمام بملء المياه من قاع الحمام، وتفيض في ذروة خشب هينوكي لخلق صوت مهدئ. إضاءة الطيف الكامل تحيط بالحمام، وتضبط الحالة المزاجية، وتخلق تجربة العلاج بالألوان. ثم يغلف الضباب سطح حمام الصمت ليغمر المستحم بشعور من الاسترخاء العميق. وأخيرًا، يمكن إضافة الزيوت العطرية إلى برج تجربة الحمام الذي تنبعث منه بهدوء روائح منعشة لتحفيز الحواس وتعزيز التركيز.

المرحاض الذكي إنيت Innate Intelligent Toilet : إنيت هو أحدث إضافة إلى مجموعة منتجات كوهلر الذكية. يشمل حمام إنيت جميع ميزات الراحة والهدوء والنظافة التي يتوقعها الناس من عروض كوهلر الواسعة للمراحيض الذكية بسعر مناسب أكثر. يتضمن إنيت مقعدًا مُدفأ، وفتحًا وإغلاقًا تلقائيًا، وجهاز تحكم عن بعد سهل الاستخدام، ووظيفة بيديه شخصية. علاوة على ذلك، نظرًا لأن العديد من مالكي المنازل يبحثون عن المزيد من مشاريع “ركبها بنفسك”، يتميز إنيت بتركيب كوهلر السهل والجاهز للقفل.

صنبور الحمام المنزلي اللاتلامسي: يوفر صنبور الحمام اللاتلامسي التشغيل بدون استخدام اليدين لغسل اليدين وتنظيف الأسنان والمهام اليومية الأخرى. إن القدرة على غسل اليدين في نهاية روتين الحمام دون لمس مقابض الصنبور يقلل من احتمال انتشار البكتيريا والجراثيم في المكان. تطلق كوهلر صنبورًا مدمجًا مزودًا بأجهزة استشعار مدمجة بالإضافة إلى قرص عن بُعد يسمح بإضافة حل التعديل التحديثي إلى أي صنبور حمام كوهلر فردي التحكم.

شراكة كوهلر وفين: ستطلق كوهلر منتجين يحملان علامة تجارية مشتركة مع شركة فين في العام 2021 – مراقبة كوهلر للمياه في المنزل بالكامل بدعم من فين – وهي وحدة الأعمال للتركيب الذاتي وإصدار احترافي مع إيقاف التشغيل التلقائي. تمثل هذه المنتجات تطورًا مستمرًا لتركيز الشركة على سلامة المياه وراحة البال. يستفيد كلا المنتجين من تحليل موجات الضغط عالي الدقة والحاصل على براءة اختراع من فين لمراقبة تدفق المياه لإخطار مالك المنزل على الفور إذا تم اكتشاف تسرب في أي مكان في المنزل ولتقديم رؤى تفصيلية حول كيفية استخدام كل التركيبات للمياه. يتم تركيب إصدار التركيب الذاتي تحت حوض واحد ويمكن تركيبه بسهولة من قبل صاحب المنزل. يتم تركيب الإصدار الاحترافي على مصدر مياه، إما داخل المنزل أو خارجه، ويمكن أن يخفف من الأضرار المكلفة من خلال ميزة إغلاق المياه تلقائيًا.

تركز شركة كوهلر دائمًا على تحسين حلولها لإفادة المستهلك، وقد وسعت العديد من تقنيات المنزل الذكي التي تتضمن ميزات جديدة:

· توفر مجموعة صنابير المطبخ التي تعمل بدون لمس والتي يتم تفعيلها صوتيًا من كوهلر كونيكت الآن أمر “غسل اليدين” الذي يرشد المستهلكين عبر الخطوات الموصى بها لغسل اليدين بالشكل الصحيح، وتشغيل المياه للترطيب والشطف، إلى جانب إرشادات سمعية للرغوة والتنظيف.

· تطلق كوهلر باور ميزة صوتية هي الأولى من نوعها في السوق تتيح لأصحاب المنازل الوصول إلى وظائف مولدات الكهرباء الاحتياطية وتفعيلها من خلال أوامر صوتية بسيطة. يمكن للأفراد التحقق بسهولة من مولد كوهلر الخاص بهم من خلال الأجهزة الذكية في أي وقت وفي أي مكان يكونون فيه. يضمن الحصول على هذا الوصول السهل عمل المنزل بأفضل حالاته ويوفر راحة البال عندما يكون أصحاب المنزل بعيدين عنه.

ستستمر كوهلر في مشاركة ابتكارات المنتجات الجديدة والريادة الصناعية مع إطلاق أول حدث رقمي على الإطلاق لمدة يومين Kohler@Home في 2 شباط/فبراير و 3 شباط/فبراير. يمكن الوصول إلى معلومات إضافية عن الأحداث والتسجيل على على Kohler.com/AtHome .

لمزيد من المعلومات عن منتجات المنزل الذكي، www.kohler.com/ smarthome أو الاتصال على 1-800-4KOHLER

عن كوهلر كو

تأسست شركة كوهلر (Kohler Co) في العام 1873 ومقرها في كوهلر بولاية ويسكونسن، وهي واحدة من أقدم وأكبر الشركات الخاصة في أمبركا ويعمل لديها ما يقرب من 35,000 موظف. ومن خلال أكثر من 50 موقع تصنيع في جميع أنحاء العالم، تعتبر كوهلر شركة عالمية رائدة في تصميم وابتكار وتصنيع منتجات المطبخ والحمام؛ والمحركات وأنظمة الطاقة؛ والخزائن الفاخرة والبلاط والإضاءة؛ وهي مالكة ومشغلة لفندقين من فئة الخمس نجوم للضيافة ومنتجعات الغولف في كوهلر، بولاية ويسكونسن، وبلدة سانت اندروز، في سكوتلندا.

مع تزايد اتصال المنازل بالإنترنت، يتركز عمل كوهلر على جعل اللحظات اليومية أفضل من خلال التصميم المدروس والتكنولوجيا الذكية. تتعامل كوهلر مع تصميم الحمام الذكي بنفس التفاني والدقة والعناية التي بنت الوجود العالمي للعلامة التجارية لأكثر من قرن.

الصورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1396922/KOHLER_ Touchless_Bathroom_CES.jpg